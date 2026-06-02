Un herido tras volcar un camión en Almoradí
Los bomberos contienen el derrame de aceite y asisten al conductor, de 50 años, que es trasladado al Hospital Vega Baja
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Un camión bañera volcó este lunes en la rotonda de Almoradí en la CV-91. El accidente se produjo en la salida de la autovía a las 16:37 horas. Los bomberos asistieron al conductor, un hombre de 50 años, que pudo salir del vehículo por sus propios medios.
Después, fue atendido por policontusiones y trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela.
Mientras, bomberos del parque de Almoradí lograron contener el derrame de aceite sobre la calzada, finalizando su intervención a las 17:45 horas, según el parte del Consorcio Provincial.
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