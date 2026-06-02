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Un herido tras volcar un camión en Almoradí

Los bomberos contienen el derrame de aceite y asisten al conductor, de 50 años, que es trasladado al Hospital Vega Baja

Vuelco de un camión en la CV-91 en Almoradí

Vuelco de un camión en la CV-91 en Almoradí / Consorcio Provincial de Bomberos

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

Un camión bañera volcó este lunes en la rotonda de Almoradí en la CV-91. El accidente se produjo en la salida de la autovía a las 16:37 horas. Los bomberos asistieron al conductor, un hombre de 50 años, que pudo salir del vehículo por sus propios medios.

Bomberos y Policía Local en el lugar del accidente

Bomberos y Policía Local en el lugar del accidente / Consorcio Provincial de Bomberos

Después, fue atendido por policontusiones y trasladado en una ambulancia de Soporte Vital Básico al Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela.

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Mientras, bomberos del parque de Almoradí lograron contener el derrame de aceite sobre la calzada, finalizando su intervención a las 17:45 horas, según el parte del Consorcio Provincial.

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