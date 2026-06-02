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Callosa de Segura

Un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Callosa de Segura

La víctima, de 48 años, convivía con un hombre de la misma edad, que ha sido detenido

Cuartel de la Guardia Civil de Callosa de Segura

Cuartel de la Guardia Civil de Callosa de Segura / tony sevilla

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Loreto Mármol

D. Pamies

P. Cerrada

Mercedes Gallego

CALLOSA DE SEGURA

Un hombre ha estrangulado a su mujer en la mañana de este martes en Callosa de Segura, según ha confesado él mismo en el cuartel de la Guardia Civil, que investiga como un crimen machista el asesinato. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informaba en su cuenta en la red social X que estaban recabando datos de un asesinato machista en la provincia de Alicante.

La Oficina de Comunicación de la Guardia Civil de Alicante ha confirmado, por su parte, un presunto caso de homicidio en el ámbito de la violencia de género ocurrido esta mañana, 2 de junio, en Callosa de Segura, en el domicilio en el que se supone que convivían autor y víctima.

Ambos españoles -más concretamente callosinos-, de 48 años, sin denuncias entre ellos, aunque él tenía antecedentes de denuncia con dos parejas anteriores y ella con otra pareja como víctima de violencia.

Además, él tenía antecedentes penales por agresión y robo con intimidación, por lo que pasó un tiempo en la cárcel.

No tienen hijos en común y no vivían menores en el domicilio. Según ha podido confirmar INFORMACIÓN ha sido el presunto autor del crimen el que se ha presentado ante el cuartel de la Guardia Civil del municipio y ha confesado que había estrangulado a su mujer tras una discusión.

El autor ha sido detenido y el caso está siendo investigado por el Equipo mujer menor (EMUME).

El crimen ha causado gran consternación en el municipio. La alcaldesa, Amparo Serrano, ha firmado un decreto para establecer tres días de luto oficial, con banderas a media asta en todos los edificios municipales y suspensión de actos festivos, y ya se ha convocado un minuto de silencio como muestra de respeto, duelo y repulsa ante la violencia de género a las 19:30 horas en la puerta del Ayuntamiento.

"Queremos trasladar un mensaje unánime de rechazo y manifestar nuestra enérgica condena por el terrible hecho, así como hacer llegar nuestro apoyo y cercanía hacia el entorno de la víctima", ha insistido la regidora, que ha reiterado "la condena firme de esta Administración ante la violencia de género, reafirmando el compromiso institucional con su erradicación y la protección de las víctimas".

En lo que va de año, 22 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.363 mujeres.

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