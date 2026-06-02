El Miteco tumba la macroplanta solar que contemplaba un tendido de alta tensión de 27 kilómetros en la Vega Baja

El Ministerio para la Transición Ecológica ha desautorizado la construcción de la macroplanta solar Rojalinda, un proyecto fotovoltaico de 70,8 megavatios nominales y 81,9 megavatios pico que afectaba a las provincias de Murcia y Alicante y cuya línea de evacuación aérea atravesaba buena parte de la Vega Baja. La resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formula una declaración de impacto ambiental desfavorable al considerar que el proyecto causaría impactos adversos significativos sobre el medio ambiente y que las medidas planteadas por la promotora no garantizaban su prevención, corrección o compensación.

Murcia

La planta, que comenzó a tramitarse en 2022, se proyectaba en el término municipal de Murcia, con una ocupación inicial de 97,58 hectáreas. La evacuación de la energía obligaba a construir una línea de alta tensión de 220 kV hasta la subestación de Rojales como punto de entrega de la energía producida. El trazado inicial era de 23,4 kilómetros y discurría, como avanzó INFORMACIÓN, por Murcia y por los municipios de la Vega Baja de Orihuela, Jacarilla, Benejúzar, Algorfa, Almoradí, Los Montesinos y Rojales.

Durante la tramitación, la promotora modificó el proyecto para intentar evitar lo que ha ocurrido ahora: que el proyecto se desestimase. Redujo la potencia de 81,9 a 77,46 megavatios pico y rebajó el número de paneles de 126.000 a 119.168. Ninguno de esos módulos se ubicaba en la provincia de Alicante: toda la planta fotovoltaica quedaba en Murcia. La afección a la Vega Baja venía por la infraestructura de evacuación, que en la versión corregida crecía hasta los 27,7 kilómetros, con 16,88 kilómetros aéreos y 10,81 kilómetros soterrados.

Suelo forestal

El Ministerio considera crítico el impacto sobre terrenos con carácter forestal y sobre hábitats de interés comunitario, algunos prioritarios. La resolución señala que la práctica totalidad de la zona de implantación de la planta estaba ocupada por comunidades vegetales valiosas, con funciones de protección de la biodiversidad y contra la erosión.

La afección al suelo, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, también pesó en la decisión. El proyecto se situaba muy cerca de la rambla Salada, en un ámbito expuesto a lluvias torrenciales. El Ministerio advierte de que la eliminación de la vegetación podía agravar la pérdida de suelo en episodios de crecida, al desaparecer la cubierta que ayuda a retenerlo.

La fauna fue otro de los motivos centrales del rechazo. La zona, próxima a Sierra Escalona y Altaona es utilizada por aves protegidas como el aguilucho lagunero, el águila perdicera, la gaviota de Audouin, el búho real y el alcaraván común. La resolución concluye que la planta destruiría hábitat útil, reduciría la conectividad ecológica y aumentaría el riesgo de mortalidad asociado a las estructuras y a la línea eléctrica.

El caso del aguilucho lagunero aparece especialmente destacado. El Ministerio señala que el ámbito del proyecto reúne condiciones adecuadas para la recuperación de esta especie, recientemente extinguida en la Región de Murcia y catalogada en peligro de extinción en la Comunidad Valenciana. La ocupación del terreno afectaría a zonas de reproducción y campeo.

Muy pocos de los proyectos de planta solar planteados en la Vega Baja en los últimos cinco años han salido adelante / SOLTEC

Línea de alta tensión

La línea de alta tensión también fue cuestionada por su impacto territorial y paisajístico. La Generalitat Valenciana advirtió de que la longitud del tendido superaba los límites recomendables y evidenciaba la escasa adecuación de la ubicación escogida, alejada del punto de vertido de la electricidad. También apuntó que existían alternativas de conexión más próximas, como la subestación de Torremendo.

La resolución recoge además la cercanía del proyecto a espacios de la Red Natura 2000 y a enclaves protegidos como Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, y las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Aunque el proyecto no se situaba dentro de esos espacios, el Ministerio aprecia afecciones indirectas sobre especies que utilizan esa zona para alimentarse, reproducirse o desplazarse.

Hectáreas

El órgano ambiental también tuvo en cuenta los efectos acumulados con otros proyectos energéticos previstos en la zona. En un radio de 15 kilómetros se habían identificado varias instalaciones fotovoltaicas ejecutadas o proyectadas, con una ocupación cercana a 700 hectáreas solo en el entorno analizado en Murcia, sin contar las infraestructuras de Alicante.

La conclusión del Miteco es tajante: ni la versión original ni la modificada son compatibles ambientalmente. El proyecto queda descartado porque sus impactos sobre vegetación, suelo, fauna, paisaje, espacios protegidos y conectividad ecológica no podían reducirse a niveles aceptables.

En este caso, a las alegaciones en contra de los colectivos conservacionistas de Amigos de Sierra Escalona y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, que fueron muy relevantes para descartar otros grandes proyectos de autorización estatal que afectaban a Sierra Escalona y su zona de secano, se sumaron las de los ayuntamientos afectados por el tendido eléctrico.