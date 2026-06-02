Mochilas por delante y etiquetas de botellas de agua fuera: así ha comenzado la EBAU en Torrevieja

Más de quinientos estudiantes estaban convocados a la primera jornada de la selectividad, que desde hace cuatro años tiene al gran vestíbulo del Auditorio Internacional de Torrevieja como escenario de uno de sus tribunales en la provincia de Alicante. Una nueva edición de la prueba más temida por los estudiantes que se iniciaba con la misión (a veces imposible) de los docentes para evitar las trampas. Mochilas delante, que se vieran, inhibidores en marcha contra los dispositivos wifi, móviles apagados, estrictos horarios de uso de los aseos y hasta retirada de las etiquetas de las botellas de agua mineral, por si el alumnado tenía la tentación de utilizar métodos más tradicionales, como esas "chuletas" de toda la vida que mantienen, pese a la tecnología, su efectividad artesanal.

Porque además, hasta en eso de copiar y hacer trampas hay desigualdad y solo se pueden permitir los dispositivos más avanzados los alumnos con cierto poder adquisitivo.

Una alumna retira la etiqueta de la botella de agua en la primera jornada de la EBAU en Torrevieja / JOAQUIN CARRION

Inhibidor

Los fotógrafos buscaban la imagen del famoso detector de frecuencias de dispositivos tecnológicos para el "copieteo" pero no hubo forma este martes. La discreción, en este caso, se convierte en ventaja para garantizar que los conocimientos no lleguen por otros métodos que no sean el esfuerzo del curso y el estudio previo a los exámenes.

Casi había más nerviosismo entre los docentes controladores de la prueba -afectados por la huelga de las últimas semanas- que por parte de los alumnos, que repasaban poco antes en el entorno de zonas verdes del Auditorio y hacían visita previa a los aseos porque su uso iba a estar medido milimétricamente durante toda la jornada.

Un momento del inicio de las pruebas de la EBAU / JOAQUIN CARRION

Idea

Fue el concejal de Educación y director un centro de primaria en Torrevieja, Ricardo Recuero, quien impulsó la constitución de este tribunal en el municipio. El Ayuntamiento pondría la logística -que implica un coste económico de unos 18.000 euros-, y los estudiantes de se ahorrarían más de sesenta kilómetros diarios de ida y vuelta al corazón de la huerta en la pedanía oriolana de la Parroquia de los Desamparados o a Las Salesas en el casco histórico.

La idea se implantó y cuajó -las distancias son grandes en la comarca- al punto que los alumnos bachilleres de Guardamar del Segura, San Miguel de Salinas, Pilar de la Horadada, Los Montesinos y Orihuela Costa se sumaron a ella al considerar más ventajoso el traslado a Torrevieja para realizar las pruebas.

Características del Tribunal 10 de la EBAU en Torrevieja / INFORMACIÓN /ia

IES

En esta cuarta edición, Torrevieja consolida su sede en el Auditorio municipal como el tribunal más grande de la provincia de Alicante, con 548 alumnos examinándose procedentes de varias poblaciones de la Vega Baja. A los centros educativos torrevejenses -seis institutos públicos y uno concertado-, se suman estudiantes de municipios próximos, concretamente del IES Les Dunes de Guardamar del Segura, IES Remedios Muñoz de Los Montesinos, IES Playa Flamenca de Orihuela Costa, los IES 12 de Octubre y Thiar de Pilar de la Horadada el IES Los Alcores de San Miguel de Salinas.

Aunque otras ciudades como Orihuela, cuentan con dos tribunales y el doble de alumnos convocados, Torrevieja aspira ahora a que se pueda crear un segundo tribunal.