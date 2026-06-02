Orihuela afronta un verano más sin nuevas licencias de taxis

Orihuela afronta un verano más sin nuevas licencias de taxi. El proceso para conceder ocho, que estaban pendientes desde 2015, comenzó hace un año sin que se haya resuelto. El servicio se presta en el municipio a través de 42 autorizaciones, las mismas desde 2005, pese a que la población ya se sitúa en los 88.000 habitantes, de los que unos 30.000 se concentran en la Costa, donde se acusa un número importante de residentes flotantes condicionado por la gran planta de viviendas turísticas pudiendo alcanzar -aunque no figure en las estadísticas oficiales- los 100.000 en época estival.

La ley establece que debe haber un taxi por cada mil censados. Así, la falta de taxis frente a una elevada demanda provoca picarescas como que particulares se ofrezcan abiertamente como taxis ilegales para transportar viajeros, por ejemplo, hasta Torrevieja, Elche o incluso al aeropuerto de Alicante o al de Corvera, en Murcia.

Y también fomenta la especulación entre quienes tienen un derecho en régimen de concesión de la Administración, ofertando la venta de su licencia por 195.000 euros, tal y como puso de manifiesto Ciudadanos en el último pleno con una moción para aumentar el número de licencias y los VTC, que se aprobó con los votos a favor del resto de grupos y la abstención del PP.

A la espera

El Boletín Oficial de la Provincia publicó hace un año las bases para la concesión de ocho nuevas licencias dentro del término municipal, un proceso que llevaba enquistado desde 2022, cuando el Ayuntamiento sacó 15 licencias -aunque la conselleria autorizaba 30-, una medida que se llevó al contencioso administrativo durante el mandato de PSOE y Ciudadanos, lo que hizo que en abril de 2023 se llegara a un acuerdo con el sector del taxi para que finalmente la cifra se rebajara a ocho.

Cola de espera para un taxi en el litoral oriolano / Loreto Mármol

Ya en mayo de ese mismo año una sentencia obligaba al Consistorio a licitar las licencias. Un año después, el juzgado remitió a la Administración local un requerimiento en el que le daba cinco días hábiles para acreditar que había llevado a cabo la resolución judicial. Ante la falta de respuesta, el colectivo de conductores asalariados enviaron en septiembre al juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Elche una petición para que requiera de nuevo al Ayuntamiento. Ya en diciembre solicitaron al juzgado que impusiera una multa diaria hasta que se cumpliera con lo acordado al concejal de Transportes, Víctor Sigüenza.

"Es una cuestión de voluntad", afirman fuentes del sector de conductores asalariados, que como ejemplo citan el vecino municipio de Torrevieja, donde hace unos meses se adjudicaron seis licencias y está a punto de conceder ocho más.

De las 42 licencias de las que dispone Orihuela, 25 trabajan en la Costa, donde es habitual que en verano -llegando incluso hasta octubre- haya largas colas para esperar un taxi, sobre todo en el entorno del centro comercial La Zenia Boulevard, uno de los más grandes de la provincia.

Este problema se agravó cuando en 2024 no se renovó el convenio que existía desde 2017 con Torrevieja para compartir recursos con el litoral oriolano. Al problema estructural del municipio, el más grande de la provincia, con 365,36 kilómetros cuadrados de superficie, con una complicada vertebración del territorio y movilidad, se suma un déficit de taxis.