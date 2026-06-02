¿Cuál es la serpiente de gran tamaño que ha puesto en guardia a los vecinos de Desamparados en Orihuela?

El domingo a primera hora de la tarde, Heri, de 22 años, estaba paseando cerca de su casa, por el carril de Montesinos en la huerta de Desamparados en Orihuela, cuando se percató de una compañía inesperada, una serpiente tan grande como su brazo. Hizo una foto y echó a correr. "Qué susto se llevó", rememora su tío, Antonio Montesinos, de 69 años, que añade que su hermana, Carmen, de 71, presenció "el pánico del zagal".

"Soy de la huerta, y no he visto nunca ese bicho", prosigue Antonio. "Da miedo", añade. Tanto que comenzó a divulgar la imagen del hallazgo de "este ejemplar de nosequé gigantesco", describe. Incluso, dirigió al Ayuntamiento una denuncia de control de plagas para que los servicios competentes evaluaran la situación y si era conveniente localizarla, capturarla o reubicarla, advirtiendo de que había enviado la foto a algunos agricultores de la zona y "no han visto algo igual".

Antonio también afirma que en los últimos meses los vecinos se habían percatado de que "han desaparecido todos los conejos y ratas", algo que ahora relacionan con la presencia de este reptil.

Tranquilidad. La serpiente que ha generado alarma en esta pedanía oriolana es autóctona, conocida como culebra bastarda, que llega a alcanzar grandes dimensiones, según fuentes especializadas consultadas por este periódico, que añaden que es venenosa, pero no peligrosa para el ser humano. De hecho, se considera beneficiosa por la gran cantidad de roedores que consume, saneando así zonas de cultivo.

Especie

Lo que viene a corroborar la pista que ya tenía Antonio, que había consultado a la Inteligencia Artificial, arrojando como respuesta que "en la Vega Baja, por el aspecto de la foto, lo más probable es que sea una culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), con una longitud habitual de entre 1,5 y 2,2 metros de cuerpo grueso y musculoso y de color gris verdoso o pardo con manchas poco definidas", aunque "no se puede confirmar al 100 % sin ver la cabeza, pero por tamaño y forma encaja con esa especie".

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Una respuesta que no le terminó de convencer ni de acabar con su inquietud, pero que coincide con los biólogos de la zona. Cosa bien distinta sería si el ejemplar fuera de una especie exótica y se encontrara allí por ejemplo como consecuencia de una suelta. En este caso, culebras como esta llevan en la zona antes incluso que los vecinos. No en vano, la evidencia científica sitúa el origen de esta especie en el Magreb, migrando hacia el sur de Europa entre 83.000 y 168.000 años atrás.