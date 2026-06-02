El centro de ocio del Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja confirma su apertura para el 11 de junio

El centro comercial Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja abrirá sus puertas el jueves 11 de junio, según han avanzado los nuevos canales en redes sociales oficiales abiertos por la concesionaria hace solo unos días. No será una inauguración al uso, que se realizará más adelante, cuando los proyectos de reurbanización del entorno a cargo del Ayuntamiento de Torrevieja, que llegan con bastante retraso, estén del todo terminados. Pero el centro sí ofrecerá sus servicios a pleno rendimiento tras cuatro años y medio de obras -si se suman los periodos de derribos y construcción de la lonja y rehabilitación de la Aduana. Contará con casi 30 locales de restauración y dos comerciales sobre ocho mil metros cuadrados y una parcela total de 20.000 metros cuadrados, en la que se ha habilitado un aparcamiento subterráneo de 600 plazas puesto en marcha hace algo más de un año. Además contará con oferta de multicines, en el corazón del casco urbano, operados por la cadena NeoCine y un bowling a cargo de Ozone. El mismo anuncio anticipa "un fin de semana" para celebrar la apertura.

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La inversión final de 61 millones de euros, según la concesionaria -la prevista inicialmente se fijaba en unos 20- está encabezada por Empresas del Sol del empresario Enrique Riquelme de La Torre, seguida por la participación de varios constructores y promotores de vivienda turística de la Vega Baja. La Generalitat, bajo el mandato de Ximo Puig, adjudicó la concesión por 50 años del principal espacio portuario de Torrevieja, junto a la bahía y con el respaldo del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, que se comprometió a la reurbanización del entorno portuario, en la que se han adjudicado obras por valor de 40 millones de euros.

La oferta hostelera está formada por grandes marcas de franquicia de comida rápida y restauración temática especializada. Muchas de ellas ausentes de la oferta actual en Torrevieja, otras omnipresentes en cualquier ciudad mediana española. Entre otras grandes marcas de franquicias del sector de la restauración, contará con Lateral, Casa Carmen, La Rollerie, Sibuya, Santa Gloria, Heladería Amorino, Brasa y Leña, Saona, McDonals, KFC, Foster's Hollywood, Taco Bell o Cien Montaditos, entre otras.

Las obras comenzaron a principios de 2022 con la construcción de una nueva lonja pesquera y la rehabilitación del edificio de Aduanas de la Generalitat, que fueron dos exigencias de la administración autonómica para adjudicar la concesión. Meses después se derribaron las naves de la antigua lonja de pescado y los tinglados de los pescadores y a principios de 2023 arrancó la cimentación del nuevo espacio comercial con la construcción del aparcamiento subterráneo y el empleo de más de quinientos pilotajes, el doble de los previstos, para consolidar la estructura sobre un suelo de relleno y con el nivel freático a menos de un metro de profundidad. En ese reto la concesionaria tuvo que emplear más de 17 millones del presupuesto.

D. Pamies

Ahora que la apertura es inminente las obras del entorno a cargo del Ayuntamiento, que ha invertido otros 40 millones en esas actuaciones de remodelación, se han acelerado a un ritmo sin precedentes con respecto a los meses precedentes. Sin embargo, la explanada que ocupa el demolido paseo de La Libertad está todavía por concluir -el vial de dos carriles que queda también se peatonalizará-. También debe culminarse el paseo del cantil de la bahía y la reurbanización del entorno del edifico de la Aduana y la rehabilitación del muelle Mínguez.

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La previsión la feria de atracciones debería volver a su emplazamiento tradicional, ahora con instalaciones preparadas y renovadas para esta actividad, también para este mes de junio -aunque en el Ayuntamiento ya no se atreven a fijar plazos-. La feria de atracciones lleva desplazada en el parque de Antonio Soria casi cuatro años. También deberían de regresar, aunque en este caso será de forma paulatina, unos 150 puestos de hippies, cuya licitación para la adjudicación del suministro -con un gasto previsto por unidad de 30.000 euros- está, sin embargo, por licitar.