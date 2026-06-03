BENFERRI
Benferri rescata la urbanización abandonada en 2006 junto a la rambla de Abanilla para levantar 370 viviendas y aumentar su población un 44 %
El Ayuntamiento tramita de nuevo el sector Altos del Pino sobre 14 hectáreas tras la petición de una inmobiliaria del Banco Santander y el fondo Cerberus
¿Es rentable el rescate de una urbanización con capacidad para 370 viviendas abandonada hace veinte años, en el último rincón de uno de los municipios más pequeños de la comarca, del interior agrícola de la Vega Baja, junto a una de las ramblas indentificada como de las más peligrosas de la Comunidad Valenciana y que necesita de una inversión millonaria para culminar el sector? Sí. En estos momentos lo es, si es suelo urbano consolidado, sin más ataduras.
El Ayuntamiento de Benferri está intentando rescatar el plan urbanístico de Altos del Pino. Es un sector residencial iniciada en 2006 y que se quedó sin terminar por la crisis inmobiliaria de la segunda mitad de esa década. El Ayuntamiento ha sacado a información pública la nueva iniciativa para rematar el sector, como el rescate de una actuación ejecutada en torno al 90%. Aunque si los promotores de la iniciativa quieren sacar adelante el plan van a tener que invertir bastante más de ese 10 % que quedaba por resolver. Si las 370 viviendas se ocuparan por completo y se aplica una hipótesis de 2,5 personas por vivienda, Altos del Pino podría sumar hasta 925 residentes más al municipio a largo plazo. Un aumento del 44 % sobre la población actual de 2.000 habitantes.
14 hectáreas
La actuación tiene 147.789 metros cuadrados de superficie y está pensada para vivienda unifamiliar aislada, con baja densidad y un máximo de 370 viviendas. La documentación, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, recuerda que la programación inicial fue aprobada en 2003 y que el proyecto de urbanización se validó en 2006. Las obras llegaron a comenzar ese mismo año, pero quedaron paralizadas con el grueso de la urbanización hecho y con partidas todavía pendientes.
Fue muchos años después, en noviembre de 2022 cuando Landcompany 2020 (una compañía del Banco Santander) y Promontoria Coliseum Real Estate (Cerberus), un conocido fondo buitre privado con sede en Estados Unidos, que compró carteras inmobiliarias del Banco Sabadell procedentes de la crisis pidieron al Ayuntamiento resolver la condición de agente urbanizador de Altos de Benferri S.L., formada por tres promotores de la zona que se arruinaron, por incumplimiento de sus obligaciones y por la imposibilidad derivada de su liquidación concursal.
Redes eléctricas
Faltan zonas verdes, acometidas, redes eléctricas, cuestiones vinculadas al suministro de agua y energía, y la reparación de unidades deterioradas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Una visión bastante optimista en la documentación que no se corresponde con la situación sobre el terreno y como se encuentra el sector. De ese 90 % de la urbanización realizada en superficie solo se distinguen las aceras y unos viales destrozados. Cientos de toneladas de basura y enseres, desde neumáticos a muebles, pasando por montañas de escombro, se distribuyen dispersas por las más de 14 hectáreas del sector. La vegetación típica de las urbanizaciones fantasma ha tomado todos los espacios y los transformadores están destrozados. Las farolas del alumbrado siguen en pie de puro milagro.
Pero el suelo es urbano y eso es lo que importa a las inmobiliarias. Todavía tendrán que invertir millones de euros que en rescatar mínimamente el sector si quieren comercializar las parcelas urbanas -no está claro si además de urbanizadores serán constructores-. Los precios de la vivienda, la demanda, y la falta de oferta es tan relevante que los números salen. de lo contrario las empresas no estarían empujando al Ayuntamiento y al equipo de gobierno del PSOE a seguir con la tramitación obligatoria y reglada del plan pese a que se localiza en un rincón tan ajeno al foco inmobiliario de la comarca como el interior del regadío intensivo en el campo de Benferri.
Nueva agrupación
La nueva Agrupación de Interés Urbanístico Sector Altos del Pino, se constituyó en mayo de 2024, que cuenta con más del 70% del ámbito urbanístico una vez descontada la superficie pública ya existente. Fue el pleno de Benferri acordó el 1 de octubre de 2024 resolver la condición de agente urbanizador de Altos de Benferri S.L. y admitir a trámite la nueva iniciativa de programación.
Las viviendas serán de dos plantas como máximo, ocho metros de altura y vivienda unifamiliar aislada. El sector reserva 6.196 metros cuadrados a zonas verdes públicas, 7.390 metros cuadrados a equipamientos, que recibe el Ayuntamiento y 31.615 metros cuadrados a viario público.
La normativa del sector fija un plazo máximo de seis años para edificar los solares desde la recepción de la urbanización y desde que las parcelas tengan formalmente esa condición. Además de culminar la urbanización el Ayuntamiento deberá dotar de servicios al residencial. De momento, el vial que conecta el casco urbano de este nuevo barrio -aislado del resto y separado del pueblo por la rambla- está bastante deteriorado.
El alcalde: "La rambla nunca ha inundado esa zona"
El documento hecho público por el Ayuntamiento no incorpora una estimación específica sobre riesgo de inundación. La cartografía del sector lo sitúa junto al margen de la rambla de Abanilla, en una posición elevada respecto al cauce. Pero no dice nada más. La documentación gráfica muestra el borde del ámbito junto a la rambla, pero el Plan de Actuación Integrada (PAI), que era como se denominaba a las actuaciones que reclasificaban suelo rústico hace dos décadas no desarrolla un apartado propio de inundabilidad.
El alcalde Luis Vicente Mateo subraya que el topónimo de la urbanización, Altos del Pino, es testigo de una realidad histórica: pese a situarse pegado junto a la margen derecha de temida rambla, este paraje "nunca" se ha visto inundado por sus aguas. Ni cuando el río Chícamo-Abanilla bajó con más de 1.200 metros cúbicos por segundo en la dana de Santa María de septiembre de 2019, según la documentación técnica de la Confederación Hidrográfica del Segura. Los mapas de riesgo del Patricova de la Generalitat -que ahora no recogen ese riesgo- están por modificarse desde aquel episodio y la dana de octubre de 2024 en València. La cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) que emplea la Confederación Hidrográfica del Segura reseña ese riesgo para los periodos de retorno más amplios aunque solo para el caso de una pequeña superficie del extremo este del sector residencial.
El alcalde remarca, sobre el aumento de población previsto, que la urbanización tiene la tipología de baja densidad que se empleó en su día en Benfis Park, la otra "urba" del municipio que vive del regadío del trasvase Tajo-Segura.
El hecho de que esté aprobado definitivamente evita la supervisión de la Generalitat, de ahí el interés de la inmobiliarias por sacarlo adelante bajo unas condiciones de aquellos "PAI" de la vorágine del boom del ladrillo de hace 20 años.
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