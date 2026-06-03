Benferri rescata la urbanización abandonada en 2006 junto a la rambla de Abanilla para levantar 370 viviendas y aumentar su población un 44 %

¿Es rentable el rescate de una urbanización con capacidad para 370 viviendas abandonada hace veinte años, en el último rincón de uno de los municipios más pequeños de la comarca, del interior agrícola de la Vega Baja, junto a una de las ramblas indentificada como de las más peligrosas de la Comunidad Valenciana y que necesita de una inversión millonaria para culminar el sector? Sí. En estos momentos lo es, si es suelo urbano consolidado, sin más ataduras.

El Ayuntamiento de Benferri está intentando rescatar el plan urbanístico de Altos del Pino. Es un sector residencial iniciada en 2006 y que se quedó sin terminar por la crisis inmobiliaria de la segunda mitad de esa década. El Ayuntamiento ha sacado a información pública la nueva iniciativa para rematar el sector, como el rescate de una actuación ejecutada en torno al 90%. Aunque si los promotores de la iniciativa quieren sacar adelante el plan van a tener que invertir bastante más de ese 10 % que quedaba por resolver. Si las 370 viviendas se ocuparan por completo y se aplica una hipótesis de 2,5 personas por vivienda, Altos del Pino podría sumar hasta 925 residentes más al municipio a largo plazo. Un aumento del 44 % sobre la población actual de 2.000 habitantes.

14 hectáreas

La actuación tiene 147.789 metros cuadrados de superficie y está pensada para vivienda unifamiliar aislada, con baja densidad y un máximo de 370 viviendas. La documentación, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, recuerda que la programación inicial fue aprobada en 2003 y que el proyecto de urbanización se validó en 2006. Las obras llegaron a comenzar ese mismo año, pero quedaron paralizadas con el grueso de la urbanización hecho y con partidas todavía pendientes.

Fue muchos años después, en noviembre de 2022 cuando Landcompany 2020 (una compañía del Banco Santander) y Promontoria Coliseum Real Estate (Cerberus), un conocido fondo buitre privado con sede en Estados Unidos, que compró carteras inmobiliarias del Banco Sabadell procedentes de la crisis pidieron al Ayuntamiento resolver la condición de agente urbanizador de Altos de Benferri S.L., formada por tres promotores de la zona que se arruinaron, por incumplimiento de sus obligaciones y por la imposibilidad derivada de su liquidación concursal.

Uno de los viales del plan urbanístico en la actualidad / D. Pamies

Redes eléctricas

Faltan zonas verdes, acometidas, redes eléctricas, cuestiones vinculadas al suministro de agua y energía, y la reparación de unidades deterioradas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Una visión bastante optimista en la documentación que no se corresponde con la situación sobre el terreno y como se encuentra el sector. De ese 90 % de la urbanización realizada en superficie solo se distinguen las aceras y unos viales destrozados. Cientos de toneladas de basura y enseres, desde neumáticos a muebles, pasando por montañas de escombro, se distribuyen dispersas por las más de 14 hectáreas del sector. La vegetación típica de las urbanizaciones fantasma ha tomado todos los espacios y los transformadores están destrozados. Las farolas del alumbrado siguen en pie de puro milagro.

Pero el suelo es urbano y eso es lo que importa a las inmobiliarias. Todavía tendrán que invertir millones de euros que en rescatar mínimamente el sector si quieren comercializar las parcelas urbanas -no está claro si además de urbanizadores serán constructores-. Los precios de la vivienda, la demanda, y la falta de oferta es tan relevante que los números salen. de lo contrario las empresas no estarían empujando al Ayuntamiento y al equipo de gobierno del PSOE a seguir con la tramitación obligatoria y reglada del plan pese a que se localiza en un rincón tan ajeno al foco inmobiliario de la comarca como el interior del regadío intensivo en el campo de Benferri.

Nueva agrupación

La nueva Agrupación de Interés Urbanístico Sector Altos del Pino, se constituyó en mayo de 2024, que cuenta con más del 70% del ámbito urbanístico una vez descontada la superficie pública ya existente. Fue el pleno de Benferri acordó el 1 de octubre de 2024 resolver la condición de agente urbanizador de Altos de Benferri S.L. y admitir a trámite la nueva iniciativa de programación.

Las viviendas serán de dos plantas como máximo, ocho metros de altura y vivienda unifamiliar aislada. El sector reserva 6.196 metros cuadrados a zonas verdes públicas, 7.390 metros cuadrados a equipamientos, que recibe el Ayuntamiento y 31.615 metros cuadrados a viario público.

La normativa del sector fija un plazo máximo de seis años para edificar los solares desde la recepción de la urbanización y desde que las parcelas tengan formalmente esa condición. Además de culminar la urbanización el Ayuntamiento deberá dotar de servicios al residencial. De momento, el vial que conecta el casco urbano de este nuevo barrio -aislado del resto y separado del pueblo por la rambla- está bastante deteriorado.

Ubicación del sector y la rambla de Abanilla / Miteco y elaboración propia/IA