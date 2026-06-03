Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Generalitat intentan poner orden en el hotel fantasma de La Mata de Torrevieja

Guardia Civil, policía autonómica adscrita a la Policía Nacional, Policía Local y funcionarios de la Generalitat Valenciana se personaron de forma conjunta el martes por la mañana en el Hotel Sole Bello de tres estrellas de La Mata, en Torrevieja para intentar responder a la inquietud del vecindario sobre el descontrol en el inmueble. Según los vecinos parcialmente ocupado de forma irregular y que, aseguran, se habría convertido en los últlmos meses, supuestamente, en la base de personas que operan en toda la pedanía para cometen delitos como tirones y robos y que, aseguran, trafican con drogas.

Inspectores

El concejal de Seguridad, Federico Alarcón, confirmó a INFORMACIÓN que inspectores funcionarios vinculados al área de Turismo de la Generalitat comprobaron si la licencia de hotel de estrellas vigente con la que tiene abiertas sus puertas el inmueble se ajusta a su funcionamiento real. El establecimiento hotelero de 50 habitaciones piscina, comedor y sauna se levantó en el año 2000. Su último cambio de titularidad con licencia en firme data de 2018.

Su día a día desde hace casi un año que no es de un hotel al uso. Aunque las puertas del acceso principal junto a la calle del Mar están abiertas de par en par, no hay nadie en la recepción, no funcionan ni el comedor ni la limpieza de habitaciones. Y se combinan antiguos carteles para advertir de las normas a los huéspedes con los manuscritos que señalan deficiencias en servicios como el agua caliente y el gas, tal y como recogió este medio hace unos días. Lass zonas comunes, a oscuras, sí mantienen un nivel de limpieza aceptable.

La Guardia Civil, por su parte, realizó una inspección ocular de las dependencias en las que comprobó que, al menos, que además de las habitaciones, tres estancias comunes del edificio -la zona de la piscina. la sauna y un pequeño escenario del comedor- se están empleando como alojamiento. También que un pasillo había acumulados electrodomésticos -varios televisores- cuyo origen no se podía determinar en el propio inmueble.

Extranjería

La Policía Autonómica, con competencias en el área de Extranjería identificó y trasladó a dos personas que no pudieron demostrar si tienen su residencia regularizada en España. Según fuentes municipales la situación actual, que es compleja desde el punto de vista jurídico, tiene su origen en la venta por parte del propietario inicial del inmueble a otra persona. El incumplimiento por parte de esta última del acuerdo de pago se ha dirimido recientemente a favor del dueño inicial en los juzgados con una acusación por supuesta estafa. Pero durante los meses en los que el asunto se resolvía en los juzgados esta misma compradora, decidió que el hotel, del que todavía figuran reseñas en algunas plataformas de internet con menos de un año de antigüedad, dejara de operar como tal y pasó a arrendar las habitaciones como alojamientos de vivienda permanentes. Una parte de quienes están residiendo en el hotel "fantasma", en las habitaciones, sí cuentan con ese contrato de arrendamiento. Otras personas, no.

Mayor contundencia

Los vecinos esperaban que la contundencia de la acción policial fuera mayor. Y que terminara en el precinto de las instalaciones y su desalojo. Pero no es tan sencillo desde el punto de vista administrativo, según apuntaron las mismas fuentes. Lo más probable es que muy pronto la Generalitat despoje de su autorización como hotel de tres estrellas del Sole Bello.

Antiguo propietario

Desde ese momento el antiguo propietario, tras recibir el visto bueno judicial, podría intentar realizar una nueva venta a un grupo inversor e intentar gestionar los desalojos. Que serían inmediatos para el caso de las personas que han encontrado cobijo sin contrato. Y bastante más complicados con las que cuentan con contrato de alquiler -aunque irregular porque valida el arrendamiento de un alojamiento hotelero en una habitación y no es alquiler ordinario-.

Trabajo

Federico Alarcón señaló que la Policía Local y la Guardia Civil llevan meses realizando una labor de seguimiento a las instalaciones, en atención a las quejas que reciben de los vecinos de La Mata. Y que la intervención del martes primera hora es fruto de ese trabajo, que por otra parte, se desplegó después de que varios medios de comunicación se hicieran eco del estado del edificio, situado en pleno casco urbano de La Mata y a escasos metros del mar.