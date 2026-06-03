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Muere un conductor tras chocar con otro vehículo en la AP-7 en Orihuela Costa

El accidente se ha producido a la altura del peaje de La Zenia en sentido Cartagena

Peaje de la AP-7 en La Zenia, en una imagen de archivo

Peaje de la AP-7 en La Zenia, en una imagen de archivo / Información

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos se ha cobrado la vida de un hombre esta mañana en Orihuela Costa.

El siniestro se ha producido sobre las 5:30 horas en la autopista AP-7 a la altura del peaje de La Zenia en sentido Cartagena

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Los dos coches, que han colisionado, han sufrido un impacto fronto-lateral con un fatal desenlace. Uno de los conductores ha muerto, mientras que el otro en principio no presenta riesgo su salud.

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