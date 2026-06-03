Muere un conductor tras chocar con otro vehículo en la AP-7 en Orihuela Costa
El accidente se ha producido a la altura del peaje de La Zenia en sentido Cartagena
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos se ha cobrado la vida de un hombre esta mañana en Orihuela Costa.
El siniestro se ha producido sobre las 5:30 horas en la autopista AP-7 a la altura del peaje de La Zenia en sentido Cartagena.
Los dos coches, que han colisionado, han sufrido un impacto fronto-lateral con un fatal desenlace. Uno de los conductores ha muerto, mientras que el otro en principio no presenta riesgo su salud.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Callosa de Segura
- Costas ordena al Ayuntamiento paralizar las obras de renovación de negocios en un edificio con sentencia de demolición en la playa de La Mata de Torrevieja
- El Ayuntamiento ordena la retirada de la terraza fija que tapona la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja
- El centro de ocio del Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja confirma su apertura para el 11 de junio
- ¿Cuál es la serpiente de gran tamaño que ha puesto en guardia a los vecinos de Desamparados en Orihuela?
- Bad Bunny y su Vega Baja
- La Generalitat pone en marcha la tercera ruta de autobuses para conectar los municipios de la Vega Baja y con Alicante
- El Miteco tumba la macroplanta solar que contemplaba un tendido de alta tensión de 27 kilómetros en la Vega Baja