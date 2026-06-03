Orihuela gastará más de 80.000 euros en retirar las algas de sus playas

Vecinos y usuarios se empiezan a inquietar por los montones de las llamadas algas en los arenales de Orihuela Costa, unas quejas por malos olores y molestias que vienen siendo recurrentes en esta época del año. El servicio de Limpieza Viaria y RSU del Ayuntamiento ha licitado la retirada de posidonia para compatibilizar la conservación del litoral con el disfrute de las playas.

La concejalía que dirige Rocío Ortuño ha aprobado el expediente de contratación del servicio de recogida, retirada y transporte de restos de posidonia oceánica de las playas del municipio a planta de tratamiento, con un presupuesto base de licitación de 80.520 euros.

El importe es un precio máximo -estimado en base a los datos de años anteriores- que está supeditado a la presencia de arribazones de posidonia oceánica en las playas del municipio, circunstancia que se debe a un fenómeno natural debido a la acumulación de las hojas que se desprenden como consecuencia de los temporales y llegan a la orilla. La cuantía a retirar -y el precio- dependerá de la cantidad e intensidad de los temporales y las normativas de aplicación. Por eso, existe la posibilidad de modificación de hasta un máximo del 20 % del precio inicial del contrato.

Orihuela retira estos restos de las orillas desde Semana Santa hasta el 15 de octubre de cada año debido a que muchos usuarios los ven como una molestia y basura. El resto del año se dejan, ya que contribuyen a la protección y estabilización del litoral y de las dunas costeras, lo que fomenta la diversidad y reduce la erosión de la arena durante el invierno.

El Consistorio señala que esta actuación permitirá mantener las playas en las mejores condiciones durante la temporada de mayor afluencia de usuarios, garantizando al mismo tiempo una gestión respetuosa con el medio ambiente y con la conservación del litoral.

Las labores se desarrollarán en las once playas y calas del litoral oriolano: Punta Prima, Cala Mosca, Cala Estaca, Cala Cerrada, Cala Bosque, Cala Capitán, La Caleta, Aguamarina, La Glea, Barranco Rubio y Mil Palmeras.

El contrato contempla la retirada, transporte y gestión de estos restos vegetales cuando las condiciones ambientales y la afluencia de usuarios así lo requieran, estando la prestación del servicio condicionada por los episodios naturales de acumulación de posidonia provocados por los temporales marítimos.

El pasado mes de marzo, la Concejalía de Limpieza Viaria y RSU solicitó autorización para poder retirarlos a secaderos autorizados. Se da la circunstancia la entrada en vigor del Real Decreto 191/2026, de 11 de marzo, para la conservación de praderas de fanerógamas marinas en aguas marinas del Mediterráneo español que pone, más si cabe, el énfasis en su protección.

Indicador de calidad

Hay que recordar que las praderas de posidonia oceánica son ecosistemas fundamentales para la biodiversidad marina. Los restos que llegan a la orilla cumplen además una función esencial. Durante los meses de menor afluencia de bañistas, estos restos vegetales ayudan a fijar la arena, estabilizar las dunas y reducir la erosión provocada por los temporales. Por eso no se retiran de forma rutinaria durante todo el año. Los arribazones se mantienen en la costa porque contribuyen a proteger las playas frente a la pérdida de arena y la regresión del litoral.

Ortuño ha explicado que "es importante que los vecinos conozcan que la presencia de posidonia en nuestras playas no significa suciedad ni falta de mantenimiento", sino que "estamos hablando de una planta marina protegida y de gran valor ecológico, cuya presencia es un indicador de la excelente calidad de las aguas".

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Asimismo, la edil ha destacado que el apilamiento temporal de la posidonia en zonas habilitadas para su secado es una práctica autorizada y recomendada por la Dirección General de Costas, ya que permite minimizar la pérdida de arena durante los trabajos de retirada. "Muchas veces los vecinos observan acumulaciones de posidonia y piensan que no se está actuando, cuando en realidad se trata de una fase necesaria del proceso para garantizar una gestión adecuada y respetuosa con nuestras playas", ha añadido.