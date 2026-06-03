Los surferos estrenan la campaña de rescates con la asistencia a un bañista que se ahogaba en la playa de La Mata de Torrevieja

Un bañista fue rescatado al filo de las siete de la tarde de este miércoles por un grupo de surferos en la playa de La Mata, en Torrevieja, y trasladado a un centro sanitario por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado. Tras muchos días de calma en la mar el viento de levante arreció durante toda la jornada. Un tiempo ideal para que arreciara el oleaje por la dinámica marina justo en el extremo sur de esta playa abierta de Torrevieja, muy apreciada por los surfisfas.

SVA

Los surferos detectaron que un bañista presentaba dificultades para avanzar en el agua y regresar a la orilla y pedía auxilio y lo rescataron. El turista tuvo que recibir asistencia sanitaria por parte de personal del SVA desplazado a la zona por una llamada al Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU).

También acudieron efectivos de la Policía Local de Torrevieja. En la orilla se le practicaron maniobras de reanimación y tuvo que ser trasladado en camilla hasta la ambulancia y traslado a un centro sanitario, con la ayuda de la patrulla de policías locales.

Un momento de la asistencia recibida por el bañista. Al fondo los surfistas conversan con la Policía Local de Torrevieja / Joaquín Carrión

Todos los años los surfistas que escogen este trozo del Mediterráneo para practicar su deporte favorita auxilian a docenas de bañistas que se adentran en la playa pese a las indicaciones de bandera roja. La playa donde tuvo lugar el rescate es la más extensa del litoral de Torrevieja. Es muy apreciada por la calidad de sus aguas y entorno dunar y menos urbano. Sin embargo, presenta riesgo en días de viento de levante y oleaje, además de contar con zonas concretas de corrientes pronunciadas.

Traslado del bañista asistido en la playa de La Mata / JOAQUÍN CARRIÓN

Hasta el 15 de junio

Hasta el próximo 15 de junio las principales playas de Torrevieja carecen de personal de socorrismo y salvamento, aunque ya están muy concurridas. Con lo que tampoco se emplea la izada de bandera para advertir sobre el estado de la mar a los bañistas. Torrevieja cuenta con una presentación que cubre toda la Semana Santa -diez jornadas-, y del 15 de junio al 15 de septiembre -este año podría anticiparse al fin de semana previo al 15. Además, distribuyen algunos festivos de servicio entre Semana Santa y el inicio de la temporada alta y algunos a finales de septiembre. Aunque siempre se reclama más se trata de uno de los periodos más amplios de asistencia de la costa alicantina.

Sí que se ha llevado a cabo la instalación de balizas en las playas para delimitar el baño de la zona por la que pueden circular embarcaciones, se han instalado las escaleras en accesos rocosos y desde hace semanas ha comenzado la temporada de chiringuitos y hamacas en el dominio público de las playas. La presetación la realiza Eulen por 736.920 euros anuales.