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El termómetro se dispara en los centros educativos de la Vega Baja: aulas a más de 30 grados

La comunidad educativa de la comarca exige a la conselleria una plan urgente de climatización y adecuar espacios

Alumnos y profesores cocidos de calor en las aulas de la Vega Baja

Alumnos y profesores cocidos de calor en las aulas de la Vega Baja

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Alumnos y profesores cocidos en las aulas de la Vega Baja / Asamblea de Docentes de la Vega Baja

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Loreto Mármol

Loreto Mármol

Numerosas aulas de la Vega Baja están registrando desde primeras horas de la mañana temperaturas superiores a los 30 grados, alcanzando niveles que dificultan el desarrollo normal de la actividad lectiva. A partir de las 10 horas, el calor se convierte en un problema generalizado que afecta a la concentración, al rendimiento académico y a la salud de quienes permanecen durante horas en unas instalaciones insuficientes para afrontar episodios de calor extremo cada vez más frecuentes.

Esta realidad se repite en centros educativos de municipios como Orihuela, Torrevieja, Almoradí, Callosa de Segura, Dolores, Rojales, Guardamar del Segura, Pilar de la Horadada, Albatera, Cox, Bigastro o Redován, entre otros. "No se trata de una situación puntual ni excepcional, sino de un problema estructural que se reproduce año tras año sin que la Administración educativa haya impulsado las inversiones necesarias para solucionarlo de forma definitiva", ha manifestado la Asamblea de Docentes de la Vega Baja.

La comunidad educativa denuncia que hay aulas a más de 30 grados en toda la comarca

La comunidad educativa denuncia que hay aulas a más de 30 grados en toda la comarca / Información

La comunidad educativa de la comarca ha denunciado públicamente "la grave situación que están sufriendo numerosos centros educativos ante la falta de infraestructuras y recursos adecuados para afrontar las altas temperaturas".

Así, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios se ven obligados a desarrollar su actividad diaria en condiciones incompatibles con el bienestar, la salud y el derecho a una educación de calidad.

Barracones

La situación resulta especialmente alarmante en aquellos centros que continúan funcionando con aulas prefabricadas o barracones. Estas instalaciones, que debían ser provisionales, se han convertido en muchos casos en "una muestra evidente del abandono que sufren determinados centros educativos", han afirmado, al tiempo que han insistido en que durante los meses de más calor, estos espacios alcanzan temperaturas insoportables, poniendo en riesgo las condiciones mínimas exigibles para la enseñanza y el trabajo.

Profesores y familias reclaman a conselleria un plan urgente

Profesores y familias reclaman a conselleria un plan urgente / Información

Sin sombra

A ello se suma la insuficiencia de zonas de sombra en numerosos patios y espacios exteriores. Miles de alumnos y alumnas permanecen expuestos diariamente a temperaturas extremas durante recreos y actividades lectivas, "una situación que evidencia la falta de adaptación de las infraestructuras educativas a la realidad climática de nuestra comarca", han subrayado.

Para la comunidad educativa, resulta "incomprensible e inaceptable" que en pleno año 2026 se sigan soportando unas condiciones que vulneran los principios básicos de seguridad, salud y prevención de riesgos laborales. De esta forma, han recordado que mientras las administraciones reconocen públicamente el impacto creciente de las olas de calor, los centros educativos continúan afrontando este problema sin los recursos necesarios y sin un plan efectivo que garantice unas condiciones dignas para enseñar y aprender.

Inversión

La comunidad educativa ha considerado que esta situación es consecuencia directa de "años de insuficiente inversión y de una preocupante falta de planificación por parte de la Conselleria de Educación". En este sentido, han manifestado, "no podemos seguir normalizando que alumnado y trabajadores soporten temperaturas extremas en las aulas mientras las soluciones continúan retrasándose".

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Por ello, han exigido a la conselleria que asuma su responsabilidad y actúe de manera inmediata, reclamando la puesta en marcha urgente de un plan extraordinario de climatización de los centros educativos de la Vega Baja, la eliminación progresiva de las aulas prefabricadas, la creación de espacios de sombra suficientes en todos los centros y la ejecución de las inversiones necesarias para "adaptar las infraestructuras educativas a una realidad climática que ya no admite más demoras", porque "la salud, la seguridad y el derecho a una educación de calidad no pueden seguir dependiendo de la temperatura que marque un termómetro", han concluido.

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