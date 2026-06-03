La UMH estrecha lazos con Orihuela a través del Oriol

El centro cultural Miguel Hernández, recientemente rehabilitado por el Ayuntamiento de Orihuela, fue el escenario para la presentación de la Cátedra Oriol de la Universidad Miguel Hernández (UMH), que lleva el nombre del símbolo más querido y representativo de la ciudad, presente en su escudo y bandera, y al que toda la sociedad oriolana lo identifica como parte importante de su historia.

Se da la circunstancia de que su director, Juan Martínez Tomé, que también dirige la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, ha sido recientemente nombrado Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, algo que refuerza el vínculo entre la investigación, la divulgación y la preservación de las señas de identidad oriolanas.

En palabras del alcalde, Pepe Vegara, "su dirección contribuirá a seguir profundizando en nuestro conocimiento de quiénes somos y en el desarrollo del orgullo de pertenecer a una ciudad con un acervo, una historia y una importancia que han marcado, sin duda, la historia de nuestro país".

Juan Martínez Tomé, durante su intervención / Información

La herencia recibida

Y es que el acto constató que el Oriol no es únicamente un símbolo histórico, sino también la representación de una herencia cultural, histórica y social compartida, de una identidad construida durante siglos y de un sentimiento de pertenencia que sigue vivo en cada generación de oriolanos.

Así, la Cátedra Oriol nace con la vocación de estudiar, investigar y divulgar la evolución institucional, económica y territorial de Orihuela a lo largo de la historia, remarcando que la ciudad ha desempeñado en su entorno un papel fundamental durante siglos, siendo referente en los aspectos económicos y culturales.

Por eso, su actividad se articulará en torno a la investigación, la docencia y la divulgación. A través de ella, se impulsarán proyectos de investigación sobre la evolución de las instituciones oriolanas y su influencia en la vertebración del territorio; se organizarán jornadas, congresos, seminarios y conferencias abiertas al público; se promoverán publicaciones científicas y divulgativas y se fomentará la realización de trabajos de fin de grado y de fin de máster vinculados a estas materias.

Puesta de largo

El primer edil subrayó que esta cátedra es "un anhelo largamente perseguido, con empeño, por el equipo de gobierno del Ayuntamiento y su alcalde". No en vano, el convenio entre la UMH y el Ayuntamiento para su creación se firmó hace más de un año, en abril de 2025.

Vegara se mostró seguro de que se abre un camino que "ayudará a la mejora no solo de las ya excelentes relaciones entre la UMH y el Ayuntamiento, sino de la propia Orihuela", haciendo hincapié al mismo tiempo en que "la UMH ha contribuido de manera decisiva al desarrollo educativo, social y económico del municipio", por lo que "se seguirán fortaleciendo unos vínculos que muy pocas veces habían sido tan estrechos y fructíferos".

"Que esta Cátedra Oriol sirva para investigar nuestro pasado, comprender mejor nuestro presente y ayudar a construir el futuro de Orihuela desde el conocimiento, el rigor y el respeto a nuestra historia", concluyó el alcalde.

La jornada incluyó además la conferencia titulada El origen y significado del Oriol, impartida por Javier Sánchez Portas, investigador y estudioso de la historia local, que abordó la evolución histórica y el valor simbólico de la Gloriosa Enseña del Oriol a lo largo de los siglos.

Público asistente a la presentación / Información

Entre los asistentes, se encontraban el rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez; la directora general del Agua, Lourdes Pérez Berná; Martínez Tomé y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas del Campus de Orihuela, José Francisco Parra Azor, así como miembros del consejo asesor, la Corporación municipal, síndicos y Caballeros Cubiertos.

Todo ello en un edificio, el de la Antigua Caja de Monserrate, que inició hace unos días una serie de conferencias, la primera sobre los últimos hallazgos en el yacimiento de Los Saladares, convirtiéndose tras su restauración en un espacio que aspira, de nuevo, a ser un referente de la vida cultural, educativa y social, acogiendo eventos sin perder su esencia palaciega ni su aroma decimonónico.