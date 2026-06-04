"El apio" pasa a disposición judicial por estrangular a su pareja en Callosa de Segura

El asesino confeso de Patricia, de 48 años, a la que estranguló en Callosa de Segura tras una discusión, ha pasado este jueves a disposición judicial en los juzgados de Orihuela.

Aunque el plazo máximo legal para pasar a disposición judicial expiraba el viernes, fuentes del caso han informado de que el arrestado ha sido trasladado desde los calabozos del cuartel de la Guardia Civil del municipio callosino hasta la sede judicial oriolana para que, en las próximas horas, preste declaración ante el juez.

José, "El Apio", presunto autor del asesinato de su pareja, cuando fue detenido en 2008 tras asaltar 8 gasolineras en 24 horas en la Vega Baja / LOINO

El asesinato machista de Patricia, el número 23 en lo que va de año y el tercero en poco más de dos meses en la Vega Baja, con un saldo de cuatro víctimas mortales, fue cometido el pasado martes en el domicilio en común situado en una primera altura del número 1 de la calle León Marco Praes tras una discusión, según confesó a los agentes el detenido, que al igual que la víctima tiene 48 años y es natural de Callosa.

El arrestado contaba con denuncias previas de sus parejas anteriores, pero no con respecto a la asesinada, mientras que Patricia había sido víctima de violencia de género en el pasado por parte de otro hombre.

Patricia, asesinada por su pareja tras una discusión, junto a una de sus dos hermanas / Cedida

La pareja mantenía una relación reciente, desde hace aproximadamente un año, y no tenían hijos en común. No constan denuncias previas por malos tratos, aunque él tenía antecedentes con dos mujeres anteriores y Patricia, que estaba divorciada, había sido víctima de violencia de género con anteriores parejas, pero no con su exmarido, con el que tuvo dos hijas, las dos mayores de edad. Con todo, no consta que residieran menores en el domicilio donde ocurrieron los hechos, en uno de los bloques del conocido Barrio Lucas, en la salida de Callosa a Redován.

Patricia, de 48 años, víctima de la violencia machista / Cedida

"El Apio" era conocido en el pueblo por su agresividad y fechorías, con antecedentes penales por agresión y robo con intimidación, delitos por los que fue condenado con penas de cárcel. Al poco tiempo de salir de prisión, alrededor de 2022, también acudió al Consistorio, de manos de un voluntario que ayudaba a presos, para buscar trabajo.

Su expareja también huía de él, rememoran algunos vecinos. A Patricia la agredió e insultó en plena calle en numerosas ocasiones, según atestiguan, aunque, como en otros muchos casos, nadie denunció. De hecho, menos de un 2 % de las denuncias por violencia de género provienen de allegados de la víctima.

El crimen ha conmocionado a la población, que hoy cumple su tercer y último día de luto oficial y que pocas horas después de conocerse los hechos guardó un sentido minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento.

Minuto de silencio

El minuto de silencio en recuerdo a la víctima y en repulsa de la violencia de género se ha sucedido este jueves en la Subdelegación del Gobierno en Alicante y también en los consistorios de la Vega Baja, que ha registrado cuatro víctimas de violencia machista en apenas un par de meses. El Ayuntamiento de Alicante y otros consistorios de la provincia también se han concentrado en silencio para condenar este crimen.

El 20 de marzo Aitana, una niña de tres años, moría ahorcada presuntamente por su padre en Torrevieja en un nuevo caso de violencia vicaria. El pasado día 16 de mayo fueron la esposa y el hijo de un guardia civil quienes morían por disparos presuntamente realizados por el agente con su propia arma reglamentaria en la casa cuartel de Dolores, donde residían. Marisol tenía 51 años. Su hijo Alberto era un joven de 24. En ambos casos, tras los crímenes sus presuntos autores se suicidaron.

En lo que va de año, 23 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, el número de víctimas asciende a 1.364 mujeres.

Minuto de silencio en la Subdelegación del Gobierno en Alicante / Información

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, ha reclamado este jueves la unidad y el trabajo de todas las instituciones con la sociedad civil frente a la violencia machista: "Hemos guardado un minuto de silencio para manifestar nuestra absoluta condena por este crimen machista" y para "mostrar nuestro apoyo, respeto y cariño a la familia, a los amigos y también a todo el pueblo de Callosa", ha recalcado.

También ha afirmado que estamos "delante de un problema estructural, que hay que mencionarlo, hacerlo visible", subrayando que "no hay que hacer ningún uso partidista, ni hacer ruido político".

Pineda, que es de Rafal, ha recordado los últimos casos de violencia machista en la Vega Baja: "La comarca está conmocionada".

Con el asesinato de Patricia son ya cinco crímenes machistas, con siete víctimas mortales, los cometidos este 2026 en la Comunitat Valenciana, cuando ni siquiera ha transcurrido la mitad del año, por lo que, de continuar la misma progresión, puede convertirse en el peor periodo anual en feminicidios.

"Una lucha imprescindible"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha presidido también un minuto de silencio en condena por el asesinato machista, en un acto al que también ha asistido el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, y el general jefe de la VI Zona de la Guardia Civil, José Antonio Fernández de Luz, entre otros. Así, la delegada ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia y amistades de la víctima y ha condenado "con toda rotundidad la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo".

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Valencia / Información

Bernabé ha realizado "un llamamiento a la sociedad, a todos los responsables públicos para luchar contra la violencia machista". Una lucha, ha dicho, "imprescindible", que "hay que nombrarla y hay que combatirla”. En este sentido, ha añadido que "nunca la solución será pedir que se derogue la Ley contra la Violencia de Género como ha hecho Vox en el Senado, un partido que es el socio de los gobiernos del Partido Popular en las diferentes comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana". Esta postura, ha insistido la delegada, es "el mayor ataque a la lucha de los miles de profesionales que cada día dedican todo su esfuerzo y toda su profesionalidad a proteger a las más de 120.000 mujeres que están en el sistema VioGén en este país".