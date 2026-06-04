Los atascos protagonizan la puesta en marcha de los semáforos inteligentes en la rotonda de Punta Prima en Torrevieja

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado por finalizada la instalación de un sistema pionero de semaforización basado en inteligencia artificial en la glorieta de Punta Prima, situada en el kilómetro 52,8 de la carretera N-332, en el tramo entre Torrevieja y Orihuela Costa. El proyecto es, en realidad, un experimento, ya que se trata de la primera rotonda en nuestro país que cuenta con este tipo de tecnología.

La actuación, que está financiada con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha costado finalmente 357.534 euros, una cifra ligeramente inferior a los 409.000 previstos inicialmente.

Las obras han incluido la instalación de postes semafóricos en los accesos -en ambos sentidos de la nacional y en su confluencia con las avenidas de Las Olas y Escorpiones-, la colocación de cámaras de detección y dispositivos de captación de datos de tráfico en cada acceso e implantación de un sistema de control basado en inteligencia artificial, capaz de regular automáticamente los ciclos semafóricos en función de la intensidad real del tráfico.

Con esta intervención, según el ministerio, se ha buscado no solo mejorar la operatividad del tráfico en la rotonda, sino también sentar las bases para la incorporación de sistemas inteligentes en la gestión vial de la Red de Carreteras del Estado y situar al usuario en el centro de la toma de decisiones.

D. Pamies

En teoría... porque en la práctica, al menos en estos primeros días de su puesta en marcha, hay caos y desconcierto, también por falta de costumbre de unos usuarios que se encuentran con semáforos en una rotonda, generando grandes atascos -en hora punta- en todas las direcciones, sobre todo en la avenida de Las Olas y la calle Escorpiones. Sobre el terreno, el resultado es que algunos conductores hacen caso omiso de los semáforos, actuando como si no existieran y saltándose el rojo por desesperación.

El sistema prioriza el paso para los vehículos de la nacional, que suele acumular retenciones de cientos de metros sobre todo en sentido Torrevieja, por lo que los que llegan a la rotonda procedentes de los dos viales, el de Los Altos y el de Rocío del Mar, a veces se encuentran con que cuando los semáforos están en ámbar no tienen capacidad real de paso y cuando están en rojo realmente podrían pasar, así que algunos, tras haber estado en cola de espera, deciden saltárselo para aprovechar el "hueco".

La glorieta de Punta Prima de la N-332 en Torrevieja ya tiene los semáforos inteligentes, aunque de momento solo en ámbar / Loreto Mármol

Así que no son pocos los usuarios que se preguntan si estos semáforos son realmente inteligentes, si era necesario invertir en este "experimento" o si valía con unos "de toda la vida" y si no había otra solución para ordenar el tráfico en una de las rotondas más transitadas, que soporta una media diaria de 45.000 vehículos.

La otra gran pregunta es qué va a pasar en este punto en el que suele haber retención de tráfico durante todo el año cuando la temporada esté a pleno rendimiento, con la llegada de más turistas y la población flotante que ocupe las segundas residencias y los pisos turísticos, siendo la única salida para todos los vecinos de Rocío del Mar y el Señorío de Punta Prima, donde en los últimos años -y todavía ahora- se están construyendo numerosos edificios.

Habrá que dar tiempo para ver si realmente estos nuevos elementos funcionan en infraestructuras viarias complejas como son las glorietas, y dejar que la IA se entrene, ya que el propio sistema aprende a optimizar la regulación semafórica a partir de la experiencia de uso y de los datos recabados.

Para ello, se incluye un sistema de monitorización y gestión de semáforos inteligentes basado en técnicas de aprendizaje automático y aprendizaje por refuerzo, que se combinan simultáneamente con redes neuronales, big data, modelización del tráfico y métodos tradicionales de ingeniería de tráfico para analizar el funcionamiento de la glorieta y seleccionar la solución más eficiente para el conjunto de los usuarios.