"Conviene desconfiar de quienes convierten los consejos sanitarios en un reclamo publicitario"

Orihuela se convierte en un punto de encuentro entre las personas con patologías crónicas y los profesionales de la salud, permitiendo compartir experiencias, fomentar la empatía y reforzar la humanización de la sanidad, en el marco del XII Congreso Nacional de Pacientes Crónicos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), este jueves y viernes en La Lonja.

Bajo el lema "Escuchemos a los pacientes", la cita reúne a profesionales sanitarios, pacientes, asociaciones e instituciones para reflexionar sobre los principales retos de la cronicidad y compartir experiencias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Con una asistencia prevista de más de 350 personas entre profesionales sanitarios, representantes institucionales, pacientes y asociaciones, hay inscritos procedentes de diferentes puntos de España, desde Asturias hasta Madrid, además de numerosos participantes de la Comunidad Valenciana. También hay presencia internacional: una médico de Irlanda compartirá su experiencia en Atención Primaria.

Este espacio de diálogo, participación y humanización de la sanidad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, que adjudicó su organización a la empresa Sanymoya por 14.518 euros.

¿Por qué la celebración de este congreso en Orihuela?

Semergen celebra cada año este congreso en una ciudad diferente. El año pasado participé como ponente en la edición celebrada en Madrid y propuse que Orihuela acogiera esta cita nacional. Es una ciudad con un importante patrimonio histórico y cultural y un gran atractivo para los visitantes. Aunque no nací aquí, después de 30 años viviendo en Orihuela me siento un oriolano más.

Pardo junto a la concejal de Sanidad, Irene Celdrán / Información

¿Cuáles son las principales enfermedades crónicas en la sociedad actual?

Las enfermedades más prevalentes son la diabetes, el cáncer y, en general, las enfermedades cardiovasculares. Muchas de ellas están presentes en las charlas, debates y talleres prácticos que se desarrollan durante el congreso.

¿Cómo repercuten estas patologías en la Vega Baja?

La incidencia en nuestra comarca es similar a la del resto del país. Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad en España y el cáncer ocupa el segundo lugar. Afortunadamente, gracias a los avances sanitarios y sociales, vivimos más años. Esto también hace que cada vez sean más frecuentes las enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento, como el Alzheimer, que se diagnostican con mayor frecuencia y para las que disponemos de más herramientas terapéuticas y de apoyo. El aumento de la esperanza de vida es una gran noticia, pero también implica convivir durante más tiempo con determinadas patologías crónicas. Esto hace que cada vez haya más personas que necesitan seguimiento continuado y cuidados a largo plazo. Por ello, es fundamental potenciar la prevención, el diagnóstico precoz, la educación sanitaria y el autocuidado, aspectos en los que la Atención Primaria desempeña un papel esencial.

Es fundamental potenciar la prevención, el diagnóstico precoz, la educación sanitaria y el autocuidado

¿Cómo se traduce todo ello en gasto sanitario?

Las enfermedades crónicas representan uno de los principales retos para los sistemas sanitarios. Requieren seguimiento continuado, controles periódicos, tratamientos de larga duración y, en muchos casos, la participación de diferentes profesionales sanitarios. Además, generan un importante impacto en el entorno familiar y en los cuidadores, por lo que su abordaje debe ser integral.

Las enfermedades crónicas representan uno de los principales retos para los sistemas sanitarios

¿Qué se debe hacer para atajar estos problemas?

En Medicina lo que se puede hacer es mejorar la información y formación de las personas a través de los profesionales sanitarios. Nuestro sistema de salud público está entre los mejores a nivel internacional y trabajamos codo con codo todos los actores implicados: profesionales, pacientes, familiares y cuidadores.

Nuestro sistema de salud público está entre los mejores a nivel internacional

¿Qué se hace en el Departamento de Salud de Orihuela?

Nuestra labor asistencial es permanente. El trabajo sanitario es incansable. Hay recursos disponibles las 24 horas tanto en Atención Primaria como en el Hospital Vega Baja. Además, en Atención Primaria se va mejorando la asistencia, disponemos de nuevas tecnologías que nos ayudan. También se está trabajando en mejorar la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria en muchas especialidades y queremos extender esa línea de trabajo en otras áreas.

Hay recursos disponibles las 24 horas tanto en Atención Primaria como en el Hospital Vega Baja

¿Por qué es importante poner al paciente en el centro?

La filosofía actual es que el paciente no sea un sujeto pasivo, sino que tome conciencia de su enfermedad y gane autonomía. Lo está haciendo, por ejemplo, a la hora de manejar la diabetes con nuevas tecnologías aplicadas a la enfermedad como los medidores de glucosa. Los pacientes son los protagonistas y nos debemos a ellos. Debemos trabajar no para ellos, sino con ellos. Si son responsables de su progreso, mejora su autoestima y también obtenemos resultados en salud más positivos. El objetivo es vivir más años, pero también vivirlos con la mejor calidad de vida posible.

El objetivo es vivir más años, pero también vivirlos con la mejor calidad de vida posible

¿Cuáles son los principales debates que aborda el congreso?

Hablaremos de numerosos temas relacionados con la cronicidad mediante diferentes formatos, como mesas de debate, talleres, actividades prácticas y experiencias de pacientes. El congreso arranca con un circuito de salud y posteriormente se abordan cuestiones como la obesidad y su impacto social, la diabetes y otras patologías crónicas de gran prevalencia.

Además, se desarrollan actividades abiertas en el vestíbulo de La Lonja, como controles de glucemia, toma de tensión arterial, pruebas relacionadas con la salud renal o ecografías de carótidas. También participan profesionales nacionales e internacionales, entre ellos una médica procedente de Irlanda que compartirá su experiencia en Atención Primaria.

¿Hay experiencias reales de pacientes durante el congreso?

Hay un apartado específico dedicado a experiencias de pacientes y a la presentación de casos clínicos. Estas vivencias ayudan a comprender mejor el impacto real de las enfermedades crónicas en la vida diaria y aportan enseñanzas muy valiosas tanto para otros pacientes como para los profesionales sanitarios. Además, encajan perfectamente con el lema del congreso: "Escuchemos a los pacientes".

La información sanitaria debe estar basada en la evidencia científica y no en intereses comerciales

Además de las enfermedades crónicas, el congreso aborda otro tema de gran actualidad: la desinformación sanitaria. ¿Cómo afecta a los pacientes?

Las fake news relacionadas con la salud pueden generar miedo, confusión y decisiones erróneas. Los pacientes deben saber que los profesionales sanitarios son las fuentes de información más fiables. Es positivo informarse a través de Internet o las redes sociales, pero siempre contrastando la información y recurriendo a fuentes acreditadas, como sociedades científicas, administraciones sanitarias o asociaciones de pacientes reconocidas.

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Conviene desconfiar de quienes convierten los consejos sanitarios en un reclamo publicitario. La información sanitaria debe estar basada en la evidencia científica y no en intereses comerciales.