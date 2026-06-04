Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Profesor colgado Elche huelgaPolémico examen Historia PAUDeclaracion exconcejala Les NausHaaland desmiente a RiquelmeEl tiempo en AlicantePrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

TORREVIEJA

El Hospital de Torrevieja impulsa un nuevo protocolo para aumentar la donación de córneas y favorecer los trasplantes oculares

Los especialistas recuerdan que una única donación de córneas puede beneficiar hasta a dos personas

Donación de córneas en el Hospital Universitario de Torrevieja

Donación de córneas en el Hospital Universitario de Torrevieja / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El Hospital Universitario de Torrevieja ha puesto en marcha un nuevo protocolo de donación de córneas con el objetivo de incrementar la disponibilidad de tejido corneal para trasplantes y "ofrecer nuevas oportunidades" a pacientes que sufren pérdida de visión por enfermedades, infecciones o lesiones de la córnea, según ha comunicado el centro sanitario este miercóles, para añadir que la iniciativa, impulsada por el servicio de Oftalmología en colaboración con la Coordinación de Trasplantes, Medicina Interna y la Unidad de Cuidados Intensivos, busca promover la donación de tejidos y mejorar el acceso a los trasplantes oculares.

Función esencial

La córnea es la capa transparente situada en la parte frontal del ojo y desempeña una función esencial en la visión al permitir el paso de la luz y garantizar una correcta visión. Cuando este tejido se ve afectado por determinadas patologías o traumatismos, el trasplante corneal puede convertirse en la única alternativa para recuperar la capacidad visual.

El nuevo procedimiento permite la extracción de córneas de personas fallecidas con la autorización de sus familias, incluso en situaciones en las que no es posible realizar la donación de otros órganos.

De este modo, se amplían las posibilidades de obtención de tejido corneal para trasplante y se contribuye a incrementar la disponibilidad de córneas destinadas a pacientes en lista de espera.

Circuito asistencial

Desde febrero de 2026, el Hospital Universitario de Torrevieja trabaja en la implantación de este nuevo circuito asistencial, que permitirá aumentar el número de córneas disponibles para trasplante y contribuir a reducir los tiempos de espera de los pacientes que necesitan esta intervención.

Una vez realizada la extracción, los tejidos son remitidos al banco de ojos de referencia, donde son evaluados, conservados y posteriormente asignados a pacientes en lista de espera, siguiendo los criterios clínicos establecidos.

Un gesto que puede devolver la visión

Los especialistas recuerdan que una única donación de córneas puede beneficiar hasta a dos personas, permitiéndoles recuperar visión, autonomía e independencia en su vida diaria.

Por ello, los profesionales sanitarios insisten en la importancia de hablar sobre la donación en el entorno familiar y comunicar en vida la voluntad de donar.

Con esta iniciativa, el centro reafirma su compromiso con la promoción de la donación de tejidos y órganos, así como con la mejora continua de la atención sanitaria y la calidad de vida de los pacientes.

Noticias relacionadas y más

Indicador 2024 2025 Var. %
📊 Población protegida
Población SIP 215.558 225.705 +4,71 %
Mayores de 65 años 63.462 (28,11 %)
Población extranjera 115.006 (52 %)
🏥 Actividad asistencial
Consultas Atención Primaria 1.784.500 1.890.000 +5,80 %
Consultas Salud Mental 22.461
Consultas externas hospitalarias 244.821 252.033 +2,95 %
Urgencias hospitalarias 83.682 89.413 +6,85 %
Urgencias (total departamento) 442.700
Pruebas diagnósticas 241.589
🛏️ Hospitalización y quirófano
Ingresos hospitalarios ≈ 14.000 ≈ 14.000 ≈ 0 %
Estancias hospitalarias 85.073
Ocupación media camas (270) 85 %
Intervenciones quirúrgicas 11.116 9.393 −15,50 %
No presentados (consultas ext.) 32.589 (11,45 %)
👶 Obstetricia
Partos 1.217
💰 Presupuesto (millones €)
Presupuesto total 229,05 237,90 +3,87 %
Gasto de personal 119,68 129,40 +8,12 %
Gasto corriente −3,57 %
Inversiones 2,63 4,13 +56,82 %
👩‍⚕️ Personal
Plantilla (profesionales) 2.052
Absentismo 18,48 % 19,52 % +1,04 pp
Fuente: Memoria de gestión 2025 – Depto. Salud Torrevieja. Los valores «—» indican datos no disponibles para comparación.

Población atendida

El Hospital Universitario de Torrevieja atiende a una población protegida potencial de 225.000 habitantes de Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Rojales, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Los Montesinos, Formentera del Segura y Benijófar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El centro de ocio del Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja confirma su apertura para el 11 de junio
  2. Un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Callosa de Segura
  3. Vecinos de Callosa de Segura presenciaron en varias ocasiones agresiones e insultos de 'El apio' a Patricia en plena calle
  4. El Ayuntamiento ordena la retirada de la terraza fija que tapona la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja
  5. ¿Cuál es la serpiente de gran tamaño que ha puesto en guardia a los vecinos de Desamparados en Orihuela?
  6. Bad Bunny y su Vega Baja
  7. El Miteco tumba la macroplanta solar que contemplaba un tendido de alta tensión de 27 kilómetros en la Vega Baja
  8. Muere un conductor tras chocar con otro vehículo en la AP-7 en Orihuela Costa

El TSJ valida las reglas de explotación del trasvase Júcar Vinalopó y garantiza la senda de suministro a miles de regantes alicantinos hasta 2032

El TSJ valida las reglas de explotación del trasvase Júcar Vinalopó y garantiza la senda de suministro a miles de regantes alicantinos hasta 2032

Los atascos protagonizan la puesta en marcha de los semáforos inteligentes en la rotonda de Punta Prima en Torrevieja

Los atascos protagonizan la puesta en marcha de los semáforos inteligentes en la rotonda de Punta Prima en Torrevieja

El Hospital de Torrevieja impulsa un nuevo protocolo para aumentar la donación de córneas y favorecer los trasplantes oculares

El Hospital de Torrevieja impulsa un nuevo protocolo para aumentar la donación de córneas y favorecer los trasplantes oculares

Espectacular despliegue conjunto de la Policía Local y la Usecic de la Guardia Civil en el paseo marítimo de Torrevieja contra la venta ilegal

Espectacular despliegue conjunto de la Policía Local y la Usecic de la Guardia Civil en el paseo marítimo de Torrevieja contra la venta ilegal

Jueves complicado en las carreteras de Alicante: accidentes en la N-340 y la CV-865 y retenciones en los accesos a la capital

Jueves complicado en las carreteras de Alicante: accidentes en la N-340 y la CV-865 y retenciones en los accesos a la capital

Homenaje de la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja a la figura del profesor e investigador Mariano Galant Torregrosa

Homenaje de la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja a la figura del profesor e investigador Mariano Galant Torregrosa

La Aemet avisa de otro cambio en Alicante: suben las temperaturas y vuelven las nubes

La Aemet avisa de otro cambio en Alicante: suben las temperaturas y vuelven las nubes

Teatro de Arthur Miller, ABBA, zarzuela y humor este fin de semana en Torrevieja

Teatro de Arthur Miller, ABBA, zarzuela y humor este fin de semana en Torrevieja
Tracking Pixel Contents