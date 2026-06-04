El Hospital de Torrevieja impulsa un nuevo protocolo para aumentar la donación de córneas y favorecer los trasplantes oculares

El Hospital Universitario de Torrevieja ha puesto en marcha un nuevo protocolo de donación de córneas con el objetivo de incrementar la disponibilidad de tejido corneal para trasplantes y "ofrecer nuevas oportunidades" a pacientes que sufren pérdida de visión por enfermedades, infecciones o lesiones de la córnea, según ha comunicado el centro sanitario este miercóles, para añadir que la iniciativa, impulsada por el servicio de Oftalmología en colaboración con la Coordinación de Trasplantes, Medicina Interna y la Unidad de Cuidados Intensivos, busca promover la donación de tejidos y mejorar el acceso a los trasplantes oculares.

Función esencial

La córnea es la capa transparente situada en la parte frontal del ojo y desempeña una función esencial en la visión al permitir el paso de la luz y garantizar una correcta visión. Cuando este tejido se ve afectado por determinadas patologías o traumatismos, el trasplante corneal puede convertirse en la única alternativa para recuperar la capacidad visual.

El nuevo procedimiento permite la extracción de córneas de personas fallecidas con la autorización de sus familias, incluso en situaciones en las que no es posible realizar la donación de otros órganos.

De este modo, se amplían las posibilidades de obtención de tejido corneal para trasplante y se contribuye a incrementar la disponibilidad de córneas destinadas a pacientes en lista de espera.

Circuito asistencial

Desde febrero de 2026, el Hospital Universitario de Torrevieja trabaja en la implantación de este nuevo circuito asistencial, que permitirá aumentar el número de córneas disponibles para trasplante y contribuir a reducir los tiempos de espera de los pacientes que necesitan esta intervención.

Una vez realizada la extracción, los tejidos son remitidos al banco de ojos de referencia, donde son evaluados, conservados y posteriormente asignados a pacientes en lista de espera, siguiendo los criterios clínicos establecidos.

Un gesto que puede devolver la visión

Los especialistas recuerdan que una única donación de córneas puede beneficiar hasta a dos personas, permitiéndoles recuperar visión, autonomía e independencia en su vida diaria.

Por ello, los profesionales sanitarios insisten en la importancia de hablar sobre la donación en el entorno familiar y comunicar en vida la voluntad de donar.

Con esta iniciativa, el centro reafirma su compromiso con la promoción de la donación de tejidos y órganos, así como con la mejora continua de la atención sanitaria y la calidad de vida de los pacientes.

Indicador 2024 2025 Var. % 📊 Población protegida Población SIP 215.558 225.705 +4,71 % Mayores de 65 años — 63.462 (28,11 %) — Población extranjera — 115.006 (52 %) — 🏥 Actividad asistencial Consultas Atención Primaria 1.784.500 1.890.000 +5,80 % Consultas Salud Mental — 22.461 — Consultas externas hospitalarias 244.821 252.033 +2,95 % Urgencias hospitalarias 83.682 89.413 +6,85 % Urgencias (total departamento) — 442.700 — Pruebas diagnósticas — 241.589 — 🛏️ Hospitalización y quirófano Ingresos hospitalarios ≈ 14.000 ≈ 14.000 ≈ 0 % Estancias hospitalarias — 85.073 — Ocupación media camas (270) — 85 % — Intervenciones quirúrgicas 11.116 9.393 −15,50 % No presentados (consultas ext.) — 32.589 (11,45 %) — 👶 Obstetricia Partos — 1.217 — 💰 Presupuesto (millones €) Presupuesto total 229,05 237,90 +3,87 % Gasto de personal 119,68 129,40 +8,12 % Gasto corriente — — −3,57 % Inversiones 2,63 4,13 +56,82 % 👩‍⚕️ Personal Plantilla (profesionales) — 2.052 — Absentismo 18,48 % 19,52 % +1,04 pp Fuente: Memoria de gestión 2025 – Depto. Salud Torrevieja. Los valores «—» indican datos no disponibles para comparación.

Población atendida

El Hospital Universitario de Torrevieja atiende a una población protegida potencial de 225.000 habitantes de Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Rojales, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Los Montesinos, Formentera del Segura y Benijófar.