TORREVIEJA
Homenaje de la sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja a la figura del profesor e investigador Mariano Galant Torregrosa
El acto, celebrado en el Casino de Torrevieja, reconoció la aportación del docente a la historia, identidad y patrimonio cultural de la ciudad y La Mata
La Universidad de Alicante (UA) rindió homenaje al docente e investigador torrevejense Mariano Galant Torregrosa, en un acto celebrado en el Casino de Torrevieja, organizado conjuntamente por la Sede de la UA y el Laboratorio Universitario de Turismo Inteligente (TI.LAB) de Torrevieja.
El encuentro, celebrado coincidiendo con el segundo aniversario de su fallecimiento, sirvió para reconocer públicamente la enorme aportación de Mariano Galant al conocimiento, divulgación y conservación de la historia, la identidad y el patrimonio cultural de Torrevieja y La Mata, así como su legado humano y educativo.
Legado
Bajo el título “Su trayectoria como docente y sus aportaciones al conocimiento de la Historia de Torrevieja”, el acto reunió a personalidades del ámbito universitario, educativo y cultural que compartieron experiencias y reflexiones sobre la figura de Mariano Galant y la profunda huella que dejó en generaciones de alumnos, compañeros y ciudadanos.
Entre las intervenciones destacaron las de los catedráticos torrevejenses de la Universidad de Alicante, José Fernando Vera Rebollo, quien repasó su trayectoria académica y profesional, y José Norberto Mazón López, que incidió especialmente en el legado de su magisterio en la enseñanza secundaria y en su compromiso con la formación de cientos de jóvenes torrevejenses.
Cronista
El cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte, puso en valor las investigaciones y aportaciones realizadas por Mariano Galant al conocimiento de los orígenes de la ciudad y de sus gentes.
El acto también contó con la intervención del doctor en Biología Juan Antonio Pujol Fructuoso, quien abordó la importancia de la valorización cultural y medioambiental de las lagunas de La Mata y Torrevieja a través de proyectos actualmente en marcha, como el futuro Parque Cultural de la Laguna de La Mata. Del mismo modo, Marco A. Celdrán Bernabéu compartió testimonios y vivencias de antiguos alumnos del IES Libertas de Torrevieja, reflejando el profundo impacto humano y educativo que Mariano Galant dejó entre quienes pasaron por sus aulas.
Por su parte, el catedrático de la Universitat Politècnica de València, Vicent Esteban Chapapría, recordó el trabajo conjunto desarrollado en la Comisión Asesora de las Eras de la Sal (CAES), destacando el papel decisivo de Mariano Galant en la recuperación de la memoria histórica vinculada a este emblemático espacio patrimonial de Torrevieja.
Sede universitaria
La presentación del homenaje corrió a cargo de Jesús Segarra Saavedra, director de la Sede de la Universidad de Alicante en Torrevieja y antiguo alumno de Mariano Galant. El acto congregó a un numeroso público, entre ellos familiares, amigos, compañeros docentes y personas vinculadas a la vida cultural y educativa de la ciudad, que quisieron arropar a la familia en una jornada cargada de emoción y reconocimiento.
Durante el homenaje fueron constantes las referencias a valores como la humildad, el rigor, la cercanía, la humanidad y el sentido del humor que caracterizaron a Mariano Galant tanto en el ámbito profesional como personal. Un legado que, según se puso de manifiesto durante el acto, continúa plenamente vigente en la memoria colectiva de Torrevieja y en el trabajo de quienes siguen investigando y difundiendo la historia local.
Los participantes en este homenaje coincidieron en la conveniencia de que el nombre de Mariano Galant quede ligado de manera permanente a espacios educativos y culturales de la ciudad, como reconocimiento a toda una vida dedicada a la enseñanza, la investigación y la defensa del patrimonio histórico torrevejense.
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