Un militante del PSOE de Almoradí irá a los tribunales contra la Federal del partido si no restituye la ejecutiva

El militante socialista Justo Gil Sánchez ha presentado una reclamación ante la comisión federal de ética y garantías del PSOE contra la decisión de disolver la ejecutiva local de Almoradí. En el escrito, Gil sostiene que la comisión ejecutiva local fue elegida democráticamente en asamblea general hace aproximadamente un año. Además, afirma que el órgano local mantenía plena legitimidad de la militancia y que estaba preparando acciones políticas para la próxima contienda electoral municipal y autonómica.

Nulidad de pleno derecho

Gil pide la nulidad de pleno derecho de cualquier decisión de disolución de la comisión ejecutiva local de Almoradí, solicita la suspensión cautelarísima del nombramiento de la gestora y de cualquier toma de posesión hasta que se resuelva el fondo del asunto. Además, reclama que se notifique el expediente completo, si existe, y que se abra un expediente informativo "a los responsables de la filtración a los medios".

El militante advierte que, si la comisión de garantías interna no responde en plazo o desestima la reclamación saltándose las normas, acudirá a los tribunales de instancia con una demanda de protección de derechos fundamentales en procedimiento preferente.

La reclamación vincula la decisión de la suspensión de la ejecutiva, que lideraba Ricardo Rodríguez Hurtado, con la situación interna del grupo municipal socialista. Según el documento, existía una falta de identificación con el proyecto socialista municipal por parte de dos ediles Rosario Ana Martínez Caracena y Joaquín Barraquel Selva. En concreto les acusa de inacción, “pasotismo” y el transfuguismo de facto, como "convidados de piedra, con el consiguiente devengo por asistencia".

El escrito menciona situaciones como votos con el Partido Popular -que se mantuvieron en la última sesión plenaria ya como concejales no adscritos-, abandono de canales de comunicación del grupo, actuación por libre, inasistencia a reuniones y falta de iniciativas o interpelaciones.

Sin la resolución

El mismo militante, que encabeza su recurso señalando que es doctor en Derecho, expone que hace casi dos semanas se recibió un comunicado de la secretaria de organización provincial en el que se señalaba la disolución de la ejecutiva y el nombramiento de una gestora presidida por Pilar Gay, concejala de Guardamar del Segura -y secretaria de Organización comarcal- y que esa decisión se trasladó a la prensa ante la sorpresa de militantes de la agrupación local.

Gil denuncia que tras el tiempo transcurrido no existe notificación formal de una resolución federal o nacional del partido que avale la decisión. Por eso, sostiene que se ha impedido el derecho de defensa. También afirma que la información "se filtró" a la prensa provincial, con daño para las siglas del partido en Almoradí.

El escrito sostiene que la disolución de un órgano elegido democráticamente sin expediente quiebra el principio de funcionamiento democrático de los partidos políticos. También cita el derecho de participación política, la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad. Además, recuerda que la ley orgánica de partidos políticos obliga a garantizar los derechos de los afiliados, en especial el derecho de audiencia y el derecho de defensa.

Pleno del Ayuntamiento de Almoradí / información

Sin pliego de cargos

La reclamación afirma que no se ha incoado expediente, que no hay pliego de cargos y que no se ha nombrado instructor y señala una vulneración del trámite de audiencia, porque, según el escrito, el reglamento de ética y disciplina del Psoe exige dar voz a los afectados antes de resolver.

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Los miembros de la ejecutiva disuelta, según ha podido confirmar INFORMACIÓN, solo cuentan con un correo electrónico sin documento adjunto en el que se les comunica esa disolución de forma sucinta y se les señala el numero de la resolución, sin más contenido por lo que desconocen oficialmente el propio contenido de la decisión. También señalan que no están vinculados a esta petición de un militante como erróneamente se les atribuye en medios de comunicación.