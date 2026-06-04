El pueblo más original de Alicante: tiene noria, una casa llena de conchas y hasta un barrio con cuevas

El ser humano vive en cuevas desde tiempos inmemoriales. Antes de que existieran las ciudades tal y como hoy las conocemos, las cavidades naturales y los refugios excavados en la tierra ofrecían protección frente al frío, el calor, la lluvia y los peligros del exterior. Con el paso de los siglos, muchas de aquellas formas de vida desaparecieron, pero otras se adaptaron al paisaje y sobrevivieron como una muestra de arquitectura popular ligada a la necesidad, al clima y a los recursos disponibles en cada territorio.

En algunos lugares, vivir bajo tierra o en casas excavadas en la roca todavía forma parte de la identidad local. En España, la zona de Guadix, en Granada, es uno de los ejemplos más conocidos, con barrios enteros de viviendas-cueva que siguen habitados y que atraen a viajeros de todo el mundo. Fuera de nuestras fronteras, la Capadocia turca se ha convertido en un icono turístico por sus ciudades subterráneas, sus chimeneas de hadas y sus alojamientos excavados en piedra. Pero no hace falta viajar tan lejos para encontrar un enclave sorprendente de este tipo.

Rojales

En la provincia de Alicante también existen ejemplos de esta arquitectura troglodita, y uno de los más singulares se encuentra en Rojales, en plena comarca de la Vega Baja del Segura. Allí, a pocos kilómetros del Mediterráneo, se conservan las conocidas Cuevas del Rodeo, un conjunto tradicional de viviendas excavadas en la roca que fueron realizadas entre los siglos XVIII y XX. El resultado es un barrio blanco, escalonado y lleno de encanto, donde las fachadas encaladas, las puertas azules y los caminos adaptados a la ladera crean una estampa difícil de encontrar en otros puntos de la provincia.

Cuevas del Rodeo

Las Cuevas del Rodeo nacieron como viviendas humildes, vinculadas a trabajadores y familias que aprovecharon la roca para construir hogares protegidos del calor. Este tipo de casas ofrecía una ventaja muy valiosa en el clima mediterráneo: mantenían una temperatura más estable durante todo el año, con interiores frescos en verano y más resguardados en invierno. Con el tiempo, aquel barrio excavado en la montaña dejó de ser solo un espacio residencial y comenzó a transformarse en un lugar ligado a la cultura, la artesanía y la creación artística.

Desde 1996, estas cuevas-talleres están habitadas y utilizadas por artesanos y artistas, que han dado una nueva vida a un patrimonio único. Hoy, muchas de las antiguas casas-cueva se han reconvertido en talleres, salas de exposición, pequeños estudios creativos y espacios donde se muestran piezas de artesanía, pintura, escultura y otras disciplinas. Pasear por las Cuevas del Rodeo es entrar en un museo al aire libre: murales, mosaicos, detalles decorativos, objetos reciclados, piezas hechas a mano y obras cambiantes aparecen en rincones inesperados. Cada visita puede ser distinta, porque el barrio está vivo y evoluciona con las propuestas de quienes trabajan allí.

El conjunto forma parte del Ecomuseo del Hábitat Subterráneo Municipal y cuenta también con un zoco artesanal. Además, en estas cuevas rehabilitadas se organizan cursos, actividades participativas, ferias, exposiciones y propuestas relacionadas con las artes y los oficios artesanos. Por eso, no es solo una visita patrimonial, sino también una experiencia cultural. Quienes se acerquen encontrarán un lugar perfecto para hacer fotografías, descubrir la historia de las viviendas subterráneas y conocer de cerca el trabajo de creadores que han convertido aquellas antiguas cuevas en espacios de inspiración.

Rodearte

El momento de máximo esplendor de las Cuevas del Rodeo llega con Rodearte, el encuentro cultural que se celebra el primer domingo de cada mes y que transforma este barrio en una auténtica fiesta de arte. Durante esa jornada suele haber música en directo, talleres gratuitos para niños y un mercado de artesanía en el que los visitantes pueden comprar obras directamente a los artistas, sin intermediarios. Para disfrutar bien del paseo conviene llevar calzado cómodo, porque las calles son empinadas y el suelo es de piedra, aunque el esfuerzo tiene recompensa: desde el recorrido se obtienen vistas panorámicas de la huerta y del río Segura.

Cuevas del Rodeo / AYTO DE ROJALES

Ver gratis las cuevas

Las Cuevas del Rodeo se pueden visitar de forma gratuita en horario abierto al público de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. Para las tardes, sábados y domingos, el Ayuntamiento de Rojales indica que las visitas deben concertarse con cita previa, solo para grupos de más de 10 personas y con una solicitud realizada con 15 días de antelación. El teléfono de contacto es el 966 714 160 y el correo electrónico habilitado es cuevasdelrodeo@rojales.es.

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La visita a Rojales puede completarse con otros puntos muy ligados a la personalidad del municipio. Muy cerca de las Cuevas del Rodeo se encuentra la Casa de las Conchas, una vivienda particular convertida en una de las imágenes más curiosas de la localidad por su fachada decorada con miles de conchas marinas, piezas de cerámica y otros elementos ornamentales. La obra se atribuye a Manuel Fulleda Alcaraz, un vecino que transformó su propia casa en una creación popular única y que hoy se ha convertido en parada habitual para quienes recorren este barrio artístico. También merece una visita el conjunto hidráulico del río Segura, donde destacan el puente, el azud y la noria de Rojales, elementos que recuerdan la importancia histórica del agua en la huerta de la Vega Baja. Una escapada diferente para descubrir que Alicante es mucho más que playa.