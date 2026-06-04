Teatro de Arthur Miller, ABBA, zarzuela y humor este fin de semana en Torrevieja

El Teatro Municipal de Torrevieja acoge este sábado, 6 de junio, a las 20:00 horas, Panorama desde el puente, de Arthur Miller; el Auditorio Internacional recibirá esa misma noche, a las 21:00 horas, Essencial: The Music of ABBA; el domingo, 7 de junio, a las 19:00 horas, el Teatro Municipal ofrecerá la zarzuela Marina; y, a la misma hora, el Auditorio Internacional será escenario de Comandante Lara & Cía: Viaje con Nosotros. Todo en la programación cultural ofrecida por el Ayuntamiento de Torrevieja externalizada a través de la empresa Cultura Torrevieja (Mediapro-Esatur).

Panorama desde el puente

Panorama desde el puente es una de las obras más conocidas de Arthur Miller y una de las grandes tragedias del teatro contemporáneo. La función tendrá lugar el sábado a las 20:00 horas en el Teatro Municipal, con entradas desde 16 euros.

La obra se sitúa en una comunidad ítaloamericana del Brooklyn de los años 50. La historia gira en torno a Eddie Carbone, un estibador cuya vida familiar cambia con la llegada a su casa de dos inmigrantes ilegales.

El texto aborda un conflicto marcado por los celos, el deseo, la lealtad y la culpa. La versión que llega a Torrevieja refuerza el drama pasional y la conducta irracional de los personajes, sin perder el tono trágico del original.

El reparto está encabezado por José Luis García-Pérez y María Adánez. También participan Ana Garcés, Guillermo de los Santos, Rodrigo Poisón, Francesc Galcerán, Manuel de Andrés y Pedro Orenes.

Sábado en el Auditorio

El sábado, a las 21:00 horas, el Auditorio Internacional acoge Essencial: The Music of ABBA, un tributo dedicado a los grandes éxitos del grupo sueco. Las entradas parten de 20 euros.

El espectáculo propone un recorrido por canciones como Dancing Queen, Mamma Mia o Waterloo, con voces en directo, puesta en escena y vestuario inspirado en la estética original de la banda.

La función está pensada para seguidores de ABBA y para público familiar. Antes del concierto se ofrece La Previa, una cena-cóctel con maridaje reservada a quienes tengan entrada para el espectáculo y con plazas limitadas.

Cartel anunciador del espectáculo de ABBA / INFORMACIÓN

Domingo, Zarzuela

El domingo, a las 19:00 horas, el Teatro Municipal acoge Marina, una de las zarzuelas más reconocidas del repertorio lírico español. Las entradas están disponibles desde 12 euros.

La obra está ambientada en el pueblo costero de Lloret de Mar. Marina y Jorge, criados como hermanos, mantienen en silencio su amor hasta que la aparición de Pascual y varios malentendidos desencadenan el conflicto sentimental.

La zarzuela mantiene una estructura marcada por el romanticismo, la emoción y la tradición musical española. Su historia de celos, secretos y amor no confesado la ha convertido en una pieza habitual del repertorio lírico.

Cartel anunciador del espectáculo del Comandante Lara / INFORMACIÓN

Comandante Lara

También el domingo, a las 19:00 horas, el Auditorio Internacional recibe a Comandante Lara con Viaje con Nosotros, acompañado por Vicente Ruidos y Jesús Tapia. Las entradas parten de 25 euros.

El espectáculo convierte el escenario en un vuelo humorístico hacia el “país de la carcajada”. El público, según asegura nota que da difusión al espectáculo, "recibe instrucciones de seguridad antes de entrar en una sucesión de chascarrillos, improvisaciones y situaciones absurdas".

La propuesta se apoya en el humor directo y cercano de Luis Lara, uno de los cómicos andaluces más populares de los últimos años. El formato está concebido como una función de comedia para todos los públicos.

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Las entradas para todos los espectáculos pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Municipal y a través de www.culturatorrevieja.com.