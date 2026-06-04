Espectacular despliegue conjunto de la Policía Local y la Usecic de la Guardia Civil en los paseos marítimos de Torrevieja contra la venta ilegal del top manta

La Policía Local de Torrevieja y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil de Alicante llevaron a cabo ayer al filo de las 20 horas en el paseo marítimo de Torrevieja un despliegue conjunto de lucha contra la venta ilegal de productos presuntamente falsificados, en el marco del refuerzo que está realizando la Policía Local de la ciudad desde el pasado mes de abril para atajar esta práctica del principal espacio peatonal de la ciudad.

El objetivo del despliegue, de este miércoles, de entorno a 30 agentes entre guardias civiles y policías locales, con apoyo de vehículos patrulla y motocicletas, es mantener una vigilancia de forma permanente, tanto en época estival como en temporada baja. Por un lado, para evitar que estas personas de origen subsahariano ocupen con mantas los paseos de Torrevieja con las molestias para los turistas y vecinos. Y por otro lado, que dañen al pequeño comercio de Torrevieja y sobre todo el que se abre sus puertas a diario en el paseo de Juan Aparicio y avenida de los Marineros en la playa de Cura que comercializan productos legales y con propiedad industriales similares a los que se ofrecen al turismo sobre el pavimento de los paseos, como zapatillas y ropa deportiva.

Operación conjunta llevada a cabo por Policía Local y Guardia Civil en la calle Apolo a mediados de mayo / Áxel Álvarez

Evitar incidentes

Además, este tipo de dispositivos conjuntos entre Policía Local y Guardia Civil tratan de evitar comportamientos como el ocurrido el pasado 2 de junio alrededor de las 20.30 cuando un vendedor de origen senegalés y que, según ha podido confirmar INFORMACIÓN, lleva residiendo sólo cinco meses en Torrevieja fue requerido en la avenida de los Marineros por un Oficial de la Policía Local que circulaba en motocicleta para que abandonase el paseo donde estaba ejerciendo venta ilegal de productos presuntamente falsificados.

Esta persona hizo caso omiso a la orden del Oficial y se encaró con él, lanzándole el bulto de ropa y zapatillas que llevaba, golpeándole en el hombro y estando a punto de tirarle de la motocicleta al suelo. El joven fue detenido por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y otro presunto delito contra la propiedad intelectual e industrial. A este capítulo se suma el que se produjo hace unas semanas en el que uno de los vendedores rajó las cuatro ruedas de un coche patrulla y un agente tuvo que desenfundar su arma para detenerlo, además de las amenazas que ha recibido el intendente principal cuando paseaba con su familia por el espacio público.

En el desarrollo del despliegue de este miércoles, que se produjo en el momento en el que se intensifica la venta ambulante, al caer la tarde, los agentes identificaron a un grupo de personas de origen africano que ya se había desprendido de su mercancía antes de la llegada del dispositivo. Se produjeron algunos momentos de tensión entre los vendedores y algunos miembros de la Policía Local que no fueron a más. Entre el propio grupo de las personas identificadas mantuvieron una discusión y reprochaban a otros la actitud contra los agentes.