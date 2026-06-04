Un trabajador de la empresa de gestión cultural de Torrevieja conocía los pliegos para el nuevo servicio antes de aprobarse

El PSOE de Torrevieja ha presentado un escrito ante el departamento de Contratación del Ayuntamiento y la dirección de la Asesoría Jurídica municipal para alertar de posibles irregularidades en la nueva licitación del servicio de gestión cultural. El nuevo contrato afecta a la gestión y programación del teatro municipal, el auditorio internacional y los museos flotantes de la ciudad y se va a sacar a concurso por casi tres millones de euros y un total de más de diez millones para todo el periodo del contrato. La actual prestación la realiza la Unión Temporal de Empresas de Esatur y Mediapro (Cultura Torrevieja) y finaliza el 31 de agosto de 2026.

El representante socialista en la junta rectora del Instituto Municipal de Cultura señala que en ese documento, durante la elaboración y discusión de los futuros pliegos, estuvo presente en sesiones de esa junta una persona que mantiene relación laboral desde hace años con la actual adjudicataria. Además, indica que esa persona recibió el expediente municipal con esos pliegos ya ultimados para la reunión de la junta rectora del 29 de mayo, planteada para aprobar los pliegos.

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno del PP señalaron a INFORMACIÓN que el propio director de la Asesoría Jurídica al que va dirigido ahora este escrito intervino a petición del concejal de Cultura durante la sesión para despejar las dudas que el representante socialista había planteado sobre la legalidad de lo que estaba sucediendo. El funcionario -verbalmente- aseguró que no existía incompatibilidad ni conflicto de intereses. Sin embargo, pese a que consideraba que no se producía ese conflicto de intereses recomendó que el trabajador de Esatur-Mediapro se abstuviera en la votación.

Conocer de antemano

Según el escrito del PSOE, la presencia del trabajador en la junta habría permitido conocer antes de la publicación oficial de la licitación documentación, deliberaciones internas, criterios jurídicos y borradores sobre el futuro contrato. Entre esos aspectos cita la definición del objeto contractual, las exigencias técnicas y las condiciones de ejecución.

El representante del PSOE expone también que preguntó antes de la junta rectora a qué entidad representaba esa persona y primero se respondió que actuaba como representante de la propia UTE Esatur Mediapro, aunque después se indicó que intervenía como vocal "de reconocido prestigio cultural". Tras advertirse que mantenía relación laboral con la actual adjudicataria, se le pidió que se abstuviera y así lo hizo.

El escrito sostiene que esta situación podría afectar a los principios "de igualdad de trato, libre concurrencia y ausencia de conflictos de intereses, especialmente si la actual adjudicataria decide presentarse de nuevo a la licitación".

Auditorio Internacional de Torrevieja / TONY SEVILLA

Reducción de plazos

El PSOE advierte a la dirección de la Asesoría Jurídica de que la junta aprobó, además, la reducción de plazos prevista en el procedimiento. Se plantea un plazo de 15 días naturales para presentar ofertas desde la publicación, pese a tratarse de un contrato sujeto a regulación armonizada y de notable complejidad técnica y organizativa. Esa reducción de plazos, a juicio del representante socialista, "parecería justificarse por la proximidad del final del contrato vigente", aunque podría deberse a una falta de previsión administrativa.

Ventajas

El contrato incorpora obligaciones de subrogación de personal y que la actual adjudicataria cuenta con conocimiento operativo previo del servicio. Según el mismo escrito, esas circunstancias, unidas al posible acceso anticipado a información sobre los pliegos y a la reducción de plazos, podrían generar una ventaja competitiva objetiva frente a otros posibles licitadores.

El representante socialista aclara que no pretende afirmar la existencia de "ilícito penal alguno". Lo que solicita es que se analice si puede existir conflicto de intereses, si las medidas adoptadas son suficientes, si la reducción de plazos es jurídicamente adecuada, teniendo en cuenta que no se trata de una prestación esencial de un servicio público, y si procede adoptar medidas preventivas o correctoras para preservar la integridad y transparencia del procedimiento.

Fuentes socialistas también indicaron que no creen que el representante trabajador de la empresa tuviera intención alguna de obtener los pliegos, pero sí cuestionaron la dejadez municipal a la hora de considerar la incompatibilidad de su presencia en la junta rectora mientras se han debatido los pliegos.