Los campanarios de la Vega Baja sonarán al unísono para recibir al papa
La asociación de campaneros de la comarca promueve un volteo conjunto para expresar alegría por la llegada de León XIV
La Diócesis de Madrid hará sonar sus campanas para recibir al papa León XIV, y la Vega Baja no quería ser menos, así que la asociación de campaneros de la comarca se puso manos a la obra. Sus integrantes hablaron con los curas de todas las parroquias, y el resultado ha sido que sus campanarios sonarán al unísono este sábado a las 10 horas, coincidiendo con la llegada del papa al aeropuerto madrileño.
"Toquemos a mano o no, hemos contactado con hasta 24 iglesias de los 27 municipios que hay en la comarca", dice con orgullo Alejandro Fernández Ruiz, que a sus 22 años preside la Asociación de Campaneros de la Vega Baja, un grupo de diez jóvenes que están recuperando la tradición del volteo a mano con toques que se habían perdido hacía varias décadas, reproduciendo las variedades de un patrimonio que vuelve a resurgir a golpe de campana como en aquellos tiempos en los que los campanarios eran faros guía que anunciaban todo tipo de acontecimientos.
"Pueblos como Daya Vieja, Rojales, San Miguel de Salinas Torrevieja y hasta Orihuela, con todas sus iglesias y campanarios, harán sonar sus campanas para poder recibir al papa con los brazos abiertos", dice con júbilo.
No es un acto de acudir a la iglesia, explica Alejandro, sino de "pararse cinco minutos a escuchar ese sonido que probablemente muchos hayan olvidado y que el sábado usaremos como instrumento de alegría por la visita de León XIV".
A raíz de colgar el cartel anunciador de este evento, cuenta, la vicaría general de la Diócesis de Orihuela-Alicante, envió un comunicado al resto de parroquias de Alicante para que también volteen las campanas en ese momento.
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