Los campanarios de la Vega Baja sonarán al unísono para recibir al papa

La Diócesis de Madrid hará sonar sus campanas para recibir al papa León XIV, y la Vega Baja no quería ser menos, así que la asociación de campaneros de la comarca se puso manos a la obra. Sus integrantes hablaron con los curas de todas las parroquias, y el resultado ha sido que sus campanarios sonarán al unísono este sábado a las 10 horas, coincidiendo con la llegada del papa al aeropuerto madrileño.

"Toquemos a mano o no, hemos contactado con hasta 24 iglesias de los 27 municipios que hay en la comarca", dice con orgullo Alejandro Fernández Ruiz, que a sus 22 años preside la Asociación de Campaneros de la Vega Baja, un grupo de diez jóvenes que están recuperando la tradición del volteo a mano con toques que se habían perdido hacía varias décadas, reproduciendo las variedades de un patrimonio que vuelve a resurgir a golpe de campana como en aquellos tiempos en los que los campanarios eran faros guía que anunciaban todo tipo de acontecimientos.

Cartel del evento / Información

"Pueblos como Daya Vieja, Rojales, San Miguel de Salinas Torrevieja y hasta Orihuela, con todas sus iglesias y campanarios, harán sonar sus campanas para poder recibir al papa con los brazos abiertos", dice con júbilo.

No es un acto de acudir a la iglesia, explica Alejandro, sino de "pararse cinco minutos a escuchar ese sonido que probablemente muchos hayan olvidado y que el sábado usaremos como instrumento de alegría por la visita de León XIV".

A raíz de colgar el cartel anunciador de este evento, cuenta, la vicaría general de la Diócesis de Orihuela-Alicante, envió un comunicado al resto de parroquias de Alicante para que también volteen las campanas en ese momento.