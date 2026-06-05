La quinta edición de Torrevieja Weekend con Eduardo Navarrete ya está en marcha

La ciudad de Torrevieja se convierte este viernes y sábado "en el gran escaparate nacional de la moda, el diseño, el comercio y el talento creativo", en palabras del Ayuntamiento, con la celebración de la quinta edición de “Torrevieja Weekend”, un evento impulsado por el Ayuntamiento de Torrevieja y dirigido por el reconocido diseñador Eduardo Navarrete, que según el municipio crece "año tras año en repercusión, participación y capacidad de atracción turística".

Programación de Torrevieja Weekend / INFORMACIÓN

Según la Concejalía de Turismo se ha consolidado "como una de las grandes citas del calendario social y cultural de la ciudad y volverá a reunir a destacadas personalidades del mundo de la moda", la comunicación y las redes sociales, además de medios de comunicación especializados y miles de asistentes que llenarán el Paseo Vista Alegre durante la gran gala prevista para la noche del sábado 6 de junio. Torrevieja Weekend 5, será una cita centrada en la moda, las artes textiles, la promoción turística y la presencia de invitados, prensa y perfiles influyentes con el empresario y diseñador Eduardo Navarrete como protagonista en una iniciativa propuesta por la Concejalía de Turismo, liderada por Rosario Martínez Chazarra.

Inversión

El municipio invierte en torno a 180.000 euros en los eventos incluidos en el marco de la Torrevieja Weekend, aunque el presupuesto total no se ha hecho público. Tampoco este año se ha producido una presentación oficial con rueda de prensa, por problemas de agenda del diseñador.

La programación de Torrevieja Weekend 5 arrancará este viernes 5 de junio, con la llegada a la ciudad de invitados, periodistas, creadores de contenido y personalidades procedentes de Madrid. A las 17:00 horas tendrá lugar la rueda de prensa oficial en el Centro Comercial Habaneras, mientras que a las 19:00 horas comenzará el esperado “Torrevieja Fashion Sunset”, una experiencia de moda, comercio y lifestyle que se prolongará hasta las 21:30 horas y que recorrerá diferentes establecimientos comerciales de la ciudad.

El momento más esperado llegará el sábado, 6 de junio, a partir de las 20:00 horas, con la celebración de la gran gala de Torrevieja Weekend en el Paseo Vista Alegre, escenario que volverá a congregar a miles de espectadores en una noche única dedicada a la moda, el talento y la creatividad. Navarrete, en sus redes sociales garantiza que este año el evento seguirá siendo totalmente abierto y "no habrá cola para entrar". El año pasado también era abierto pero se distinguió público con y sin invitación y sí se produjeron esperas y colas.

Presentación

La gala estará presentada por la comunicadora Raquel Sánchez Silva junto al diseñador bigastrense Eduardo Navarrete y contará con un completo programa que incluirá el desfile de comercios locales, la presentación de colecciones de diseñadores de Torrevieja, la entrega de los premios Woman y Habaneras Emprende, así como el esperado desfile exclusivo de Eduardo Navarrete. Uno de los momentos más destacados de la noche será la actuación en directo del actor, cantante y artista multidisciplinar Asier Etxeandia, cuya participación aportará un importante componente artístico y escénico a una gala que vuelve a apostar por la excelencia y la calidad como señas de identidad. Además, la modelo y presentadora Laura Sánchez participará en esta quinta edición como invitada especial, reforzando el carácter nacional del evento y su creciente capacidad de convocatoria. La música correrá a cargo de Agustín Cascales.

Según señala el contrato, con más detalle, este viernes 5 de junio está prevista la llegada de invitados, prensa y talentos en AVE desde Madrid hasta Alicante. Desde allí serán trasladados en autobús hasta el hotel. Además, se contempla una degustación de producto local en las Salinas de Torrevieja para al menos 50 personas, con asistencia de prensa, talentos e instituciones. L

La noche del viernes incluye esa Torrevieja Fashion Night, definida "como un evento nocturno de moda y estilo de vida, con activaciones, networking y visibilidad de marcas".

Dos contratos

En la edición del año pasado el Ayuntamiento invirtió 181.000 euros. En la actual, el presupuesto es similar, según fuente municipales, pero los técnicos han adaptado la legislación a la prestación. Ya no es el empresario y diseñador el que se adjudica directamente todo el servicio como un contrato en exclusividad. Se han llevado a cabo dos concursos distintos.

El destinado a producir, coordinar y ejecutar el evento se adjudicó y formalizó este mismo jueves, 24 horas antes del evento por 68.645 euros (IVA incluido). De la otra licitación, el contrato negociado sin publicidad en exclusividad con el propio Eduardo Navarrete, adjudicado en junta de gobierno este mismo viernes, no da cuenta todavía el Portal de Contratación del Sector Público. En este caso, entre otras prestaciones, el proveedor del servicio se hace responsable de la contratación de artistas y personalidades públicas que participen en la gala y en el resto de la programación.

68.645 euros en producción

Aunque al Ayuntamiento de Torrevieja le va a costar aproximadamente lo mismo, las empresas de Navarrete han recibido 68.645 euros menos de esta adjudicación puesto que el contrato se lo ha adjudicado una firma de Jumilla dedicada a la producción de eventos. Este último es un contrato pequeño en duración, pero muy cargado de logística: moda, producción técnica, prensa, talentos, hotel, tren, catering, modelos, maquillaje, DJ, seguridad, ambulancias, SGAE, legalizaciones y montaje escénico para un evento que el Ayuntamiento presenta como promoción turística y cultural de alto impacto.

D. Pamies

El Ayuntamiento, en la justificación de los contratos, considera que Torrevieja Weekend es un evento de moda puede servir para promocionar Torrevieja como destino turístico con una oferta cultural distinta a la tradicional y defiende que los desfiles, la moda y las artes textiles ayudan a ampliar el abanico cultural del municipio, favorecen la desestacionalización y dan visibilidad a la ciudad fuera de sus circuitos turísticos habituales. El pliego habla de una “oportunidad excepcional” para vincular Torrevieja con experiencias asociadas a la moda, la gastronomía y su entorno natural. También busca impacto mediático a través de medios de comunicación y perfiles influyentes en redes sociales.

Partidas

Entre las partidas más destacadas del contrato destinado a la producción del evento figura el catering, presupuestado en 6.655 euros. Es una de las cifras más altas del contrato y supera, por ejemplo, el coste del alojamiento de los invitados. El hospedaje para 21 personas durante dos noches en un hotel de al menos tres estrellas se presupuesta en 3.050 euros. El tren Madrid-Alicante de ida y vuelta para esas mismas 21 personas se calcula en 1.600 euros. Los traslados internos en autobús suman 850 euros. En conjunto, transporte, hospedaje y manutención alcanzan 12.155 euros. La producción de imagen también pesa en el contrato. El servicio de fotografía y grabación de vídeo de pasarela, con tres personas, cuesta 3.025 euros. El desarrollo y diseño de la identidad visual del evento cuesta exactamente lo mismo: 3.025 euros. El servicio de estrategia y convocatoria de prensa se valora en 2.420 euros. La estrategia y convocatoria de talentos, que incluye selección, contacto, negociación, coordinación y acompañamiento, asciende a 2.299 euros.

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El modelaje tiene una partida de 2.420 euros para 11 modelos. El maquillaje y peluquería, con cinco personas, suma 1.210 euros. La amenización con DJ, con tres personas, otros 1.210 euros. La escenografía deja algunas partidas llamativas por su detalle. Se presupuestan 1.500 sillas de plástico sin reposabrazos por 2.178 euros, 300 perchas para vestuario por 315,81 euros, 20 burras para vestuario por 387,20 euros y dos rollos de moqueta por 968 euros. Cuatro máquinas de fuego frío cuestan 726 euros y cuatro disparadores de confeti, 871,20 euros. La seguridad se presupuesta en 2.122,34 euros para ocho personas. También se incluyen dos ambulancias tipo B por 800 euros.