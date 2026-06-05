El Gobierno la vuelve a liar y publica la adjudicación de la obra para abrir un centro de migrantes en Torrevieja del que había desistido

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado cuenta en el portal de Contratación del Sector Público de la adjudicación a la empresa pública Tragsa de un contrato de obras para poner en marcha un Centro de Recepción de Migrantes en Torrevieja con un presupuesto de 3,6 millones de euros en módulos prefabricados situados en el entorno del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social, en el barrio del Acequión, cuya segunda planta también acoge uno de los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas desde Ucrania (Creade).

Ni el Ministerio ni Tragsa se han pronunciado sobre esta extraña publicación, tanto por lo que anuncia como por su contenido, tras ser consultados por INFORMACIÓN vía correo electrónico y a través de la jefatura de comunicación de ambas entidades.

Edificio que acoge la sede de la Tesorería de la Seguridad Social y del Creade para refugiados ucranianos en Torrevieja / INFORMACIÓN

La Secretaría de Estado de Migraciones, que figura como entidad adjudicataria, comenzó a desplegar la actividad administrativa necesaria para poner en pie un Centro de Acogida de Personas Migrantes en situación de vulnerabilidad en Torrevieja con capacidad de entre 300 y 400 personas en noviembre de 2024, según dejaban constancia los contratos impulsados por el Gobierno para acelerar la apertura. Pero semanas después, ante la reacción de rechazo del Ayuntamiento desistió de la iniciativa suspendiendo algunas de las contrataciones cuando ya estaban con propuesta de adjudicación.

La falta de información por parte del mismo Ministerio, que nunca se pronunció oficialmente sobre el proyecto, aderezada con el rechazo municipal -y a otorgar las licencias de obras necesarias porque modificaban el objeto de la licencia de actividad del edificio de la Tesorería de la Seguridad Social-, la habitual campaña de desinformación de la ultraderecha en contra de este tipo de instalaciones que asumen migrantes en busca de asilo y ese desistimiento del propio Ministerio a varios contratos ligados al proyecto, pero sin pronunciarse oficialmente sobre el futuro del proyecto, solo añadieron más confusión a la iniciativa.

Plano de las instalaciones prefabricadas difundido a finales de 2024 / INFORMACIÓN

Opaco

Como ocurre con la práctica totalidad de los contratos adjudicados directamente a Tragsa, que trabaja fundamentalmente para las administraciones central y autonómicas de todos los colores, a través de encargos directos, la documentación del expediente es mínima -y opaca-, hasta el punto que da por hecho que el contrato se está ejecutando, cuando no es así en Torrevieja, e incluso señalar recibió el encargo -millonario- de forma "verbal". La resolución dice textualmente: "El presente acuerdo de adjudicación se dicta con posterioridad al inicio de la prestación (sic), tras haberse autorizado ésta de manera verbal (sic) con Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)., previamente, en el contexto de una crisis migratoria y en el marco de la contratación de emergencia".

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón se puso en contacto el jueves con el Creade, que es una entidad que depende del Ministerio que impulsa el contrato y trabaja en el edificio de la Tesorería de la Seguridad Social: desconocía el contrato y señaló que debía tratarse de un error, que la administración contratante, sin embargo, no ha corregido desde que se publicó el pasado miércoles por la tarde. "Creemos que debe ser un error, pero ya es para desconfiar", señaló el primer edil a INFORMACIÓN.

Desistimientos

En noviembre de 2024 el mismo Ministerio desistió del contrato a Plataforma Femar para el servicio de alimentación para un máximo de 400 comensales diarios valorado -para varios ejercicios- en cinco millones de euros, cuando estaba prácticamente adjudicado. También se renunció del servicio de limpieza para el mismo recinto con nueve operarios en total, con el objetivo de alcanzar un «óptimo nivel de limpieza e higienización del centro que ayude a la labor de convivencia», y un importe de adjudicación de 521.000 euros y que se había adjudicado Servicios Auxiliares de Mantenimiento.

Fuera del edificio, dentro del recinto

Los requisitos técnicos de las adjudicaciones planteadas a finales de 2024 señalaban que se ubicarían dentro del recinto de la Tesorería de la Seguridad Social de Torrevieja, en la avenida Urbano Arregui, pero fuera del edificio principal en unos bloques prefabricados. Tendrían carácter temporal. Concretaban una distribución para dos bloques de alojamiento e higiene, otro de lavandería, uno de comedor cocina, otro de control de acceso y el último de seguridad, además de dos áreas de enfermería y lavandería. Todo ubicado en la zona del patio posterior del edificio, la que recae a la Nacional-332 y que no se visualiza desde el casco urbano. En total 7.000 metros cuadrados.

Plano de las dependencias prefabricadas en el entorno del edificio / INFORMACIÓN

Desde 2023

En la justificación de todos los contratos, tanto en los que se han descartado, como el que se "resucita" ahora, se señala que se realizan a través de encargos por medios propios de la empresa pública Tragsa -que a su vez pone en pie sus propios procedimientos de contratación-ante la situación de crisis humanitaria y migratoria. La Secretaría de Estado de Migraciones resolvió el 14 de octubre de 2023, «la emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas». Emergencia que se ha ampliado en varias ocasiones desde entonces.

Desde finales de 2024, en el que se dio cuenta de la iniciativa porque se publicaron los contratos, a la actualidad, el recinto, además de sede de la Tesorería de la Seguridad Social, uno de los cuatro centros de acogida de ucranianos en España también se ha convertido en la casa de Ucrania en España.

Emergencia

En los últimos años se han tenido que improvisar alternativas para la distribución de migrantes llegados a Canarias, desde Senegal o Malí, por falta de capacidad de las islas para acoger ese flujo migratorio con la reubicación en establecimientos de hoteleros. Opciones de alojamiento, también habilitadas en la provincia, y bien recibidas por la propiedad de los hoteles pero también con polémica, como en el caso de Guardamar.

Desde junio 2023 el espectacular edificio de la sede de la Seguridad Social en Torrevieja también funciona como Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) para desplazados ucranianos, que ahora ocupa buena parte de la segunda planta que apenas se había empleado hasta ese momento, en funciones exclusivamente de atención administrativa.