Paradas fantasma en Orihuela: el nuevo servicio de bus de la Generalitat se olvida de La Campaneta y San Bartolomé

El nuevo plan de transporte de la Generalitat para la Vega Baja, que entró en vigor el lunes para reforzar la movilidad en la comarca y su conexión con Alicante, ha suprimido de un plumazo las paradas en las pedanías de La Campaneta y San Bartolomé, lo que ha provocado "una situación de extrema vulnerabilidad y aislamiento para los vecinos de las áreas afectadas, impidiendo el libre desplazamiento diario para asistir a citas médicas, centros de estudio o puestos de trabajo", ha criticado la asociación vecinal Pedanías de Orihuela.

Para mayor agravio, continúan los vecinos, "la falta absoluta de comunicación oficial y transparencia" ha generado que numerosos usuarios, especialmente personas mayores o con movilidad reducida, sigan acudiendo a día de hoy a las paradas tradicionales, permaneciendo desamparados y esperando durante horas la llegada de un autobús que ya no pasa.

Es lo que han calificado como "paradas fantasma", desprovistas de carteles de aviso, algo que, advierten, también está afectando tanto al casco urbano como a múltiples pedanías del municipio.

Por ello, han remitido un escrito al Ayuntamiento para que facilite información detallada sobre cuáles han sido exactamente todas las líneas y paradas de autobús urbano e interurbano suprimidas o afectadas por el nuevo plan de transporte de la Generalitat Valenciana, así como para que detalle qué actuaciones urgentes tiene previstas ejecutar para restablecer el servicio a la mayor brevedad.

En este sentido, han pedido también que se ponga en marcha una campaña a través de medios públicos para informar a la ciudadanía de las suspensiones de líneas, procediendo también a la colocación física de carteles informativos en las marquesinas de todas las paradas afectadas para avisar y proteger a aquellos usuarios vulnerables y personas mayores que no disponen de acceso a las redes sociales digitales.

Cartel de protestas / Información

Cronología de los hechos

Por su parte, la Asociación Vecinal de La Campaneta explica que ya el 22 de mayo, preguntó a través de sede electrónica sobre la situación de las paradas de autobús en la pedanía, aunque el expediente no se abrió hasta este jueves, 4 de junio.

El mismo día que entró en vigor la nueva ruta, el pasado lunes, la organización vecinal contactó con el concejal de Transportes, Víctor Sigüenza, que le respondió que "en principio" no se había suprimido ninguna línea, "sino todo lo contrario".

Solo un día después, el martes, la misma asociación solicitó a la conselleria el restablecimiento de las paradas de autobús en La Campaneta. Ante la falta de respuestas, pidió a Sigüenza una reunión para "tratar el asunto, buscar soluciones y resolver el desaguisado de la mejor manera posible", explican desde la organización.

El encuentro se ha producido este viernes, cuando el edil llamó al director general de Transportes de la conselleria, que se ha comprometido a resolver el asunto. "El concejal nos da su palabra de que la línea será restablecida. Vemos la intención y la voluntad, pero nada tangible. Agradecemos que nos haya recibido y que haya atendido nuestras quejas, pero lo cortés no quita lo valiente: hasta que no esté tramitado y resuelto el contrato, no tenemos nada. Esperamos que ambos cumplan su palabra", indican las mismas fuentes.

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Con todo, señalan que "lo que merece mayor reproche es que un responsable público no sea capaz de estar al tanto de algo que incide directamente en la vida diaria de las personas", por lo que piden a Sigüenza que explique públicamente "la tarea que desarrolla el departamento del que es responsable".