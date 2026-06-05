El pleno de Callosa de Segura reprueba al edil de Cultura por programar una conferencia de la periodista Nieves Concostrina

PP, Vox y el concejal no adscrito en Callosa de Segura han reprobado al concejal de Cultura, Ginés Pelegrín, por programar un acto de Nieves Concostrina. A principios de mayo la Casa de Cultura se quedó pequeña para escuchar a la periodista y escritora, con lleno absoluto, en una tarde marcada por el recorrido de algunos de los grandes mitos construidos en la historia de España. La autora fue recibida por la alcaldesa del municipio, Amparo Serrano, y por Pelegrín, que enmarcó la conferencia Los bulos de la historia en la programación cultural de la concejalía de ese mes.

Concostrina, de reconocida trayectoria profesional en las ondas, participa en el programa "La Ventana" de la Cadena Ser, donde dirige la sección "Acontece, que no es poco", y desde 2015 también el programa de divulgación histórica "Cualquier tiempo pasado fue anterior".

Cola de asistentes para entrar a la Casa de Cultura para escuchar la conferencia / José Antonio Royo Samper

El último pleno debatió una reprobación que acabó suponiendo un desencuentro institucional. Incluso, el portavoz de UCIN, Javier Pérez, afirmó que a su grupo no le había gustado nada la conferencia, pero entendía que la moción presentada no tenía ningún sentido.

El salón plenario acabó escenificando el trasfondo de la iniciativa: un juicio de valor sobre el contenido de la conferencia y la persona de la conferenciante en el claro sentido de ejercer la censura, ya que su programación no representaba el ideario político de los grupos y concejal firmantes de la propuesta, que se aprobó con nueve votos a favor (7 del PP, uno de Vox y el del concejal no adscrito José Antonio Illán). En contra votó el equipo de gobierno (cinco ediles del PSOE y uno de EUUP), mientras que los dos concejales de UCIN se abstuvieron.

Paradójicamente, una "moción institucional" que reclamaba en su exposición de motivos que la acción pública cultural debe responder a criterios de interés general, apertura institucional y respeto al pluralismo político, sin que pueda convertirse en instrumento de patrimonialización política de espacios o símbolos institucionales, terminaba reprobando a un concejal que había programado una conferencia de una periodista galardonada en el 2016 con el Premio Ondas al mejor tratamiento informativo.

Bulos históricos

La escritora abordó la "fabricación del españolísimo", centrando el foco en los madrileños y en la celebración del 2 de mayo. Explicó cómo la historia popular fue moldeada por afrancesados e intelectuales, y recordó la figura de Velarde, Daoiz y Ruiz y de los apenas veinte soldados que, junto al pueblo madrileño, desobedecieron las órdenes de dejar pasar a las tropas francesas. Continuó con referencias al Cantar del Mio Cid y al imaginario construido alrededor de Rodrigo Díaz de Vivar, la mitificación de su figura y la trazabilidad histórica de su espada "la tizona".

También analizó las batallas de una Reconquista que, según explicó, fue un concepto inventado a posteriori, con referencias a Santiago, Covadonga o el Pilar, cuestionando relatos asumidos como verdades históricas incuestionables.

La periodista dedicó parte de su charla a hablar de la que definió como "la única dinastía democrática", en referencia a Amadeo de Saboya y a su esposa María Vittoria dal Pozzo, dejando varias pinceladas de divulgación histórica y reflexión crítica.

La escritora firmando libros al público asistente / José Antonio Royo Samper

Partidismo

Días después de esta conferencia, el PP, Vox e Illán solicitaban elevar al pleno una moción de reprobación a Pelegrín por "la instrumentalización partidista de la representación institucional en un acto municipal". Los motivos, según los firmantes, eran que el Ayuntamiento organizó y financió con fondos públicos una actividad cultural, formalizada mediante contrato menor por el área de Cultura y sufragada con cargo al presupuesto municipal, donde en el desarrollo del acto los asientos reservados a la Corporación municipal y destinados a la representación institucional del Ayuntamiento fueron ocupados por cargos y dirigentes del PSOE procedentes de otros municipios.

Así, añadían que los grupos municipales de la oposición no fueron invitados ni convocados institucionalmente al acto, produciéndose "una alteración improcedente" de la representación institucional y una exclusión política incompatible con los principios de pluralismo, igualdad representativa y neutralidad institucional que deben regir la actuación municipal conforme a la Constitución, así como al principio de objetividad en el servicio al interés general, donde la reserva de espacios institucionales de representación para cargos orgánicos de una formación política concreta, ajenos a la Corporación, constituye una utilización impropia de la representación institucional municipal con fines de identificación partidista, comprometiendo la imagen de imparcialidad de la institución y desvirtuando la función pública de la actividad organizada.

Por su parte, Pelegrín recordó que un acto institucional organizado por un Ayuntamiento se define como un evento público y solemne en el que la Corporación representa a la Administración local, actos que se rigen por normativas de protocolo y sirven para conmemorar efemérides, inaugurar obras o entregar reconocimientos, "supuestos que claramente no responden a la programación de una conferencia", argumentó.

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Pero los defensores de la moción siguieron con su argumentario ideológico. No les representaba la presencia en Callosa de Segura de Nieves Concostrina por su línea editorial, no compartían el contenido de la conferencia y no les gustó la presencia de cargos y dirigentes del PSOE entre el público, asistiendo, según ellos, a "un acto partidista" financiado con dinero público y con una sesgada representación institucional del Ayuntamiento.