Rafal pone en marcha el nuevo servicio de recogida de basuras que incluye el contenedor marrón

El Ayuntamiento de Rafal ha presentado el nuevo servicio de recogida de basuras, una actuación con la que el municipio afronta una modernización integral del sistema de gestión de residuos para avanzar hacia un modelo más limpio, eficiente y sostenible,

El contrato, adjudicado a la empresa Actúa, contempla una inversión de 1,4 millones de euros, con una duración inicial de tres años y posibilidad de dos prórrogas anuales, hasta alcanzar un máximo de cinco años.

El proyecto, en el que el Consistorio trabaja desde hace más de un año, supone además la implantación del nuevo contenedor marrón para la recogida separada de la fracción orgánica, uno de los cambios más relevantes de este contrato y una de las claves para mejorar los porcentajes de reciclaje del municipio.

Contenedores

Entre las principales novedades figura la renovación completa del parque de contenedores, una demanda muy necesaria debido al deterioro y antigüedad de los actuales. Los nuevos contenedores pasarán de los 1.000 litros actuales a una capacidad de 2.400 litros, más del doble, lo que permitirá responder mejor al crecimiento de la población y evitar situaciones de desbordamiento en distintos puntos del municipio. Además, incorporarán sistemas de cierre automático para reducir molestias por malos olores y mecanismos de apertura con pie y maneta, también pensados para personas con movilidad reducida.

El concejal de Medio Ambiente, Víctor García, ha explicado que el servicio se ha diseñado para resolver problemas detectados en el municipio y mejorar tanto la funcionalidad como la limpieza de las áreas de aportación. Según ha señalado, el Ayuntamiento ha elaborado un plan específico para ampliar y completar estas zonas, favoreciendo una recogida integral que facilite la correcta separación de residuos y contribuya a elevar los niveles de reciclaje en Rafal.

García ha puesto el foco en la incorporación del quinto contenedor, el marrón, que funcionará mediante tarjeta electrónica y permitirá depositar la materia orgánica de forma diferenciada.

La implantación de este nuevo contenedor irá acompañada de una campaña específica de información para explicar a la ciudadanía cómo y cuándo recoger la tarjeta de acceso y cómo utilizar este nuevo sistema. Junto a esa tarjeta, los usuarios recibirán un kit compuesto por bolsas compostables y un cubo de 10 litros para facilitar la separación de la materia orgánica en casa.

El edil ha insistido en que este mecanismo "no es un capricho, sino una necesidad", ya que permitirá disponer de herramientas para aplicar en el futuro bonificaciones en la tasa de basura, bajo la premisa europea de que "quien contamina paga". En este sentido, el Ayuntamiento ya trabaja con SUMA en la implantación de incentivos fiscales para quienes reciclen mejor.

Reciclaje

La alcaldesa, Noemí Cutillas, ha recordado que en la actualidad Rafal se sitúa en torno al 12 % de reciclaje, muy lejos todavía del 65 % anual que se exige para 2035. Por ello, ha señalado que la implantación de la fracción orgánica será determinante para revertir esta situación, ya que más del 60 % del contenido de una bolsa de basura convencional corresponde precisamente a materia orgánica. Cutillas ha añadido que, junto a este nuevo sistema, seguirán siendo fundamentales servicios auxiliares como la recogida de enseres y el uso de los ecoparques, tanto el móvil de los jueves en el mercado como el fijo de Almoradí.

Limpieza

Otro de los ejes del nuevo contrato será la mejora de la limpieza de los contenedores y de sus entornos. El servicio incluirá un lavado interior y exterior periódico mediante hidrolimpiadora, que se realizará una vez al mes en temporada baja y dos veces al mes en temporada alta. Con la misma frecuencia se actuará también sobre las áreas de aportación, con equipos especializados para eliminar residuos y lixiviados, reforzando así la imagen y salubridad de los espacios públicos.

Colaboración ciudadana

Tanto la alcaldesa como el concejal de Medio Ambiente han coincidido en que este cambio solo será posible con la colaboración de la ciudadanía. Ambos han hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas para que participen de forma activa en la correcta separación de residuos, utilicen adecuadamente los nuevos contenedores y apuesten también por la prevención, reduciendo en la medida de lo posible la cantidad de residuos que se generan.

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El director de Actúa Servicios y Medio Ambiente, Daniel Puchol, ha destacado que el nuevo servicio supone un punto de inflexión con respecto a la gestión que se estaba prestando. Así, ha afirmado que "el compromiso de la compañía es que el proyecto del Ayuntamiento sea un éxito, para lo que trabajaremos en conjunto para trasladar a la ciudadanía la idea de futuro del servicio y el compromiso de alcanzar los porcentajes de reciclaje que os habéis puesto como objetivo".