Seis municipios detectan deficiencias en las nuevas rutas de autobuses de la Generalitat en la Vega Baja

La puesta en marcha de tres nuevos servicios públicos de autobuses interurbanos para mejorar la conectividad de la comarca y las conexiones con los principales municipios y núcleos sanitarios, educativos y de transporte de la provincia está dejando críticas y deficiencias palpables. Así, al menos, lo han puesto de manifiesto algunas asociaciones vecinales y seis municipios.

El último corredor arrancó este lunes para reforzar la movilidad en la Vega Baja y su conexión con Alicante, sumándose a las otras dos rutas que entraron en funcionamiento en febrero (Orihuela-Alicante) y en abril (Torrevieja-Alicante) a través de tres contratos de emergencia por parte de la Generalitat, es decir, serán provisionales durante dos años hasta que se adjudiquen dos contratos definitivos para diez años.

El primero de ellos, Torrevieja-Alicante (CV-214), se va a licitar, mientras que el segundo -la línea CV-213 Vega Baja-Alicante- parte de cero con el proyecto inicial, que está ahora en fase de alegaciones para que los municipios hagan sus aportaciones. Ambos se arrastran desde la época del Botànic, que dejó en 2023 preparados los proyectos definitivos, pero no los licitó.

Ahora, seis municipios de la comarca han presentado sus alegaciones para, por un lado, corregir las carencias del proyecto inicial CV-213 antes de su aprobación final, y por otro lado señalar "las debilidades de los actuales corredores de emergencia, que no están dando respuesta suficiente a las necesidades reales de movilidad de la comarca y no pueden convertirse en un modelo definitivo si mantienen problemas de falta de frecuencias, localidades mal conectadas o falta de coordinación con las necesidades reales de la ciudadanía", indica un documento que ha confeccionado el PSOE de Orihuela, Albatera, Dolores, Algorfa, Los Montesinos y San Isidro.

En este sentido, solicitan que la conselleria "no se limite a reorganizar líneas sobre el papel, sino que garantice autobuses que pasen, horarios que sirvan, conexiones funcionales y tarifas asequibles".

En general, alcaldes, concejales y portavoces socialistas reclaman más inversión, mejores frecuencias, conexión con hospitales, universidades, aeropuerto, estaciones, polígonos industriales y urbanizaciones, así como un sistema tarifario propio para la Vega Baja.

Paradas

Una de las principales demandas se centra en lo que ya se escucha a día de hoy a pie de calle, donde los usuarios demandan paradas accesibles, marquesinas, paneles con horarios y sistemas de información en tiempo real, con la instalación de pérgolas o elementos de protección climática y zonas de descanso especialmente en las paradas con mayor demanda, exposición climática o uso por parte de personas mayores, menores, estudiantes, trabajadores y personas con movilidad reducida.

Tarifas

El PSOE también reclama la creación del Sistema Tarifario Vega Baja, con bonos sociales para jóvenes, mayores, estudiantes, usuarios frecuentes y colectivos vulnerables.

Asimismo, solicitan la prolongación de las líneas 4 y 5 hasta el campus de Desamparados de la Universidad Miguel Hernández, situado en el término municipal de Orihuela. La línea 4, Orihuela-Hospital Vega Baja-Almoradí-Elche, y la línea 5, Orihuela-Elche por Redován, Callosa de Segura y Albatera, constituyen dos ejes fundamentales de movilidad para estudiantes, personal docente, investigadores y trabajadores universitarios procedentes de distintos municipios de la comarca.

Por ello, advierten de que este campus, vinculado a la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, no puede quedar fuera de la planificación del transporte interurbano. La propuesta para ampliar ambas líneas hasta el campus incorpora una parada universitaria obligatoria en ambos sentidos y coordinando los horarios con las entradas y salidas de la actividad docente durante todo el curso académico.

Discriminación

Otra crítica es la discriminación territorial con respecto al área metropolitana de Alicante. Las alegaciones señalan que, pese a que el ámbito del CV-213 alcanza una población de 1.127.921 habitantes, la inversión anual prevista de 4,26 euros por habitante es muy inferior a la del contrato CV-207 Alacant Metropolità, de 13,66 euros por habitante, además de que la tarifa media por viajero prevista en la Vega Baja sería de 1,86 euros frente a 1,14 euros en Alicante.

Por municipios

Orihuela reclaman reforzar su papel como nodo central de la comarca, mejorar la estación intermodal y garantizar conexiones con Torrevieja, aeropuerto, Elche, universidades y centros sanitarios. Además, se incorpora la petición específica de conexión para la urbanización Entrenaranjos, núcleo con importante presencia de residentes europeos, solicitando una conexión directa y eficiente con el aeropuerto durante todo el año.

El PSOE oriolano considera que la actual estación de autobuses presenta deficiencias en accesibilidad, información al viajero e integración con otros modos de transporte, por lo que solicita que la Generalitat se comprometa a cofinanciar su modernización junto con el Ayuntamiento y ADIF.

En Albatera, el grupo socialista, a través de su portavoz Mario Berna Box, reclama más equidad territorial, mejores paradas e infraestructuras y la incorporación de conexiones con los polígonos industriales Mos del Bou, La Granadina y Virgen del Carmen.

Las alegaciones de Dolores piden mejorar las conexiones con hospitales, universidades, Orihuela, Elche, Alicante, Torrevieja y el aeropuerto. El municipio advierte de que la oferta actual no garantiza adecuadamente los desplazamientos por motivos educativos, especialmente hacia Orihuela, Torrevieja y otros municipios donde muchos jóvenes necesitan acudir para cursar Bachillerato, ciclos formativos y otros estudios postobligatorios.

Algorfa reclama una línea regular con Torrevieja y Guardamar, así como conexión funcional con Alicante, Elche y el aeropuerto, atendiendo especialmente a urbanizaciones como La Finca, Lo Crispín y Montebello.

Los Montesinos denuncia la reducción de trayectos con respecto al proyecto anterior CV-215 y solicita más frecuencias en la L-6 (San Miguel de Salinas-Alicante) y la 11.B (Orihuela-Torrevieja-Hospital de Torrevieja) para garantizar un mínimo de cuatro expediciones de ida y cuatro de vuelta diarias y adelantar el primer servicio a las 7 horas.

Los Montesinos considera especialmente preocupante que el nuevo proyecto inicial reduzca conexiones respecto a la planificación anterior y que ello se esté produciendo sin una evaluación pública suficiente de los servicios provisionales y de los corredores de emergencia que ya están funcionando.

San Isidro queda incorporado parcialmente al contrato, pero fuera de dos corredores estratégicos, por lo que pide ser incluido en las líneas hacia el aeropuerto y la Universidad de Alicante, aprovechando además su posición territorial y su estación ferroviaria.

En suma, el PSOE exige a la Generalitat que revise integralmente el proyecto CV-213, evalúe con datos reales los corredores de emergencia ya en funcionamiento, recupere las mejoras previstas en los proyectos definitivos del Botànic, aumente la inversión, refuerce frecuencias, cree un sistema tarifario propio, mejore las conexiones con nodos estratégicos y no apruebe definitivamente el proyecto sin estudiar y responder las alegaciones presentadas por los municipios de la Vega Baja.

"El transporte público de la Vega Baja no puede diseñarse desde un despacho sin contar con los municipios. Los ayuntamientos conocen las necesidades reales de sus vecinos, los horarios de mayor demanda, los problemas de las pedanías, las urbanizaciones, los polígonos industriales y los desplazamientos a hospitales, universidades, centros educativos y nodos administrativos", concluyen.