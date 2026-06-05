Torrevieja cierra definitivamente la temporada de la piscina cubierta tras el accidente y reabre las exteriores el día 8

La temporada de la piscina climatizada cubierta de Torrevieja ha concluido definitivamente. Algo que era previsible tras la caída del conducto de climatización, una estructura de unos 40 metros, sobre la lámina de agua de dos de las calles de la piscina y que, por fortuna, no causó daños personales pese a que se encontraban muchos usuarios nadando en esos momentos. Ese accidente ocurrió el pasado 15 de mayo. Se adelanta el cierre definitivo y también la reapertura de las piscinas al aire libre, que será el próximo 8 lunes, según explicó la concejala del área Diana Box. El Ayuntamiento ha esperado a tener listas las piscinas al descubierto para anunciar el cierre de la temporada de la piscina olímpica climatizada, que normalmente se prolonga hasta el final del mes de junio.

Horarios y condiciones de las piscenas exteriores / información

Investigación

En este sentido, el Ayuntamiento ha querido informar "a la ciudadanía" sobre las conclusiones de los informes técnicos realizados tras el incidente registrado en la piscina climatizada municipal, en el que se desprendió a plomo sobre dos de las calles de la piscina cubierta del Palacio de los Deportes el conducto de ventilación ubicado en el interior de la instalación.

La Concejalía de Deportes señaló que inmediatamente después se abrió un expediente administrativo con el objetivo de determinar las causas del suceso y evaluar el estado general de los sistemas de sujeción de la infraestructura afectada. El técnico municipal responsable solicitó la elaboración de un informe detallado a la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, Serveo Servicios., que fue complementado posteriormente por un análisis específico realizado por la empresa especializada Anver Trabajos Verticales, dedicada a trabajos de inspección en altura, debido a la compleja ubicación del conducto, situado sobre la lámina de agua de la piscina.

Piscina recreativa exterior preparada para su apertura en instalaciones deportivas municipales / D. Pamies

Inspección

Los trabajos de inspección incluyeron también la revisión del resto de puntos de anclaje y elementos de soporte existentes en la instalación, sin que en ese momento se detectaran indicios de un fallo estructural generalizado ni situaciones de riesgo inminente que hicieran prever nuevos desprendimientos. No obstante, una vez finalizado el estudio técnico completo, los especialistas concluyen que el incidente "tuvo su origen en el deterioro progresivo de los elementos de fijación del conducto". Esta degradación habría provocado una pérdida paulatina de la capacidad resistente del sistema de soporte hasta producirse finalmente el fallo que originó el desprendimiento. Ahora el Ayuntamiento ha puesto en marcha un expediente para la contratación del proyecto de sustitución e instalación de un nuevo conducto de climatización para la piscina municipal climatizada. La actuación prevista no se limitará a la mera reposición de la infraestructura, sino que incorporará una modificación sustancial del diseño actual. El nuevo trazado eliminará el paso de la conducción sobre la lámina de agua, una medida que permitirá incrementar los niveles de seguridad de la instalación, reducir riesgos futuros y facilitar tanto las labores de mantenimiento como las inspecciones periódicas.

Zona del conducto que se mantuvo sin desprenderse tras el accidente / INFORMACIÓN

La concejala de Deportes, Diana Box Alonso, señaló que “desde el primer momento hemos actuado con absoluta responsabilidad y transparencia, encargando los informes técnicos necesarios para conocer exactamente qué ocurrió y adoptar las medidas más adecuadas para evitar que una situación similar vuelva a producirse”. Box destacó que “la seguridad de las instalaciones deportivas municipales es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno, por lo que ya estamos trabajando en una solución definitiva que permitirá mejorar las condiciones de la piscina climatizada y ofrecer mayores garantías a todos sus usuarios”. El Ayuntamiento lamentó las molestias que esta situación haya podido ocasionar a los usuarios de la instalación.

La explicación municipal no se pronuncia, de momento, sobre si va a reclamar una penalización a la empresa responsable del mantenimiento Serveo Servicios por el desprendimiento, puesto que esa misma empresa había llevado a cabo una reparación previa por un desprendimiento menor que se habilitó, además para no interrumpir la actividad ordinaria de la piscina con cientos de usuarios semanales y competiciones, aunque la edil sí apuntó a esta posibilidad ante una petición de información del PSOE. Tampoco lo hace sobre si ese mismo conducto fue el que se sustituyó en la rehabilitación del Palacio de los Deportes hace solo cinco años por la empresa Orthem.