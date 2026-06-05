Torrevieja reabre el tramo central de la calle Ramón Gallud tras casi cuatro meses de obras para ampliar la capacidad de recogida de aguas pluviales

Agamed reabrió este viernes el tramo de la calle Ramón Gallud entre las calles María Parodi y Rambla Juan Mateo en Torrevieja tras cinco meses de obras de que han sufrido vecinos y conductores y los usuarios de las principales paradas de autobús urbano y taxi del centro de la ciudad. Comenzaron el 23 de febrero -con un paréntesis de dos semanas en Semana Santa-.

En un comunicado de prensa el equipo de gobierno explica que se trata de unas obras de "modernización del sistema de evacuación de aguas pluviales" que finalizan "diez días antes de la fecha prevista inicialmente"-. La misma fuente asegura que la obra forma parte de la estrategia conjunta impulsada por el Ayuntamiento de Torrevieja y Agamed (participada en un 74 % por la multinacional Veolia) para modernizar las infraestructuras hidráulicas del municipio y reforzar la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes e intensos.

Ha supuesto una inversión de 300.000 euros. El Ayuntamiento asegura que la actuación forma parte del Plan Director de Pluviales aprobado en 2018. Se financia a través de la facturación de los casi 130.000 abonados que tiene la empresa de suministro de agua en la ciudad -ya sea a través de los fondos de renovación o por el plan de inversiones anual -es algo que no cita-.

Reapertura del tramo de la calle Ramón Gallud tras las obras en el centro de Torrevieja / D. Pamies

Más agua a la rambla, menos a María Parodi

La nueva infraestructura permite derivar una parte significativa de los caudales de lluvia que tradicionalmente discurrían por la calle María Parodi hacia la galería de drenaje construida recientemente en la calle Rambla Juan Mateo. Gracias a esta conexión, el agua de lluvia puede ser evacuada "de forma controlada" hacia el entorno del recinto portuario, mejorando considerablemente el comportamiento hidráulico de esta zona del casco urbano durante los episodios de precipitaciones intensas. Entre la zona de confluencia de la calle Rambla Juan Mateo con la plaza de Capdepont y el puerto Agamed invirtió en 2025 cinco millones de euros en ampliar la capacidad de evacuación, según explica el equipo de gobierno dando detalle ahora sobre la actuación que no ofreció en febrero.

El objetivo principal de la obra ha sido incrementar la capacidad de captación y evacuación de las aguas pluviales para reducir las escorrentías superficiales que históricamente se producen en la calle María Parodi, uno de los puntos sensibles de la ciudad cuando se registran lluvias de elevada intensidad. Vial que va a convertirse en el principal vial de acceso, casi el único, a una fachada marítima en un futuro semipeatonalizada, junto con la calle Faleria.

Detalle

Los trabajos han incluido la instalación de un marco prefabricado de hormigón de 2 metros por 0,50 metros y 18 metros de longitud en la calle María Parodi -antes de su cruce con Ramón Gallud-, así como un segundo marco de hormigón de 2 metros por 1 metro y 80 metros de longitud en la calle Ramón Gallud hasta su conexión con la galería de drenaje existente en Rambla Juan Mateo. Además, se han ejecutado nuevas captaciones de escorrentía con una longitud equivalente a 20 metros en la calle María Parodi, destinadas al trasvase y evacuación de los caudales generados durante los episodios de lluvia. El resultado de esta intervención "supone un salto cualitativo sin precedentes" en la capacidad hidráulica de la zona. En concreto, la capacidad de evacuación de aguas pluviales se ha incrementado en un 925% respecto a la conducción original, mientras que la superficie de captación ha aumentado un 300% en comparación con la situación anterior.

La puesta en funcionamiento de estas nuevas infraestructuras permitirá minimizar la acumulación de agua en superficie, mejorando significativamente la seguridad vial y peatonal, facilitando la movilidad urbana y reduciendo las incidencias asociadas a las lluvias torrenciales. Además, la actuación contribuye a proteger viviendas, comercios y espacios públicos frente a los efectos de las precipitaciones intensas, reforzando la resiliencia de la ciudad frente a los desafíos derivados del cambio climático.

Reapertura de la calle Ramón Gallud / Pamies

Antes de que la congestión sea mayor

La finalización de las obras "diez días" antes de la fecha programada -el 15 de junio- evidencia, a juicio del Ayuntamiento, la coordinación entre los equipos técnicos y operativos implicados y permite que la infraestructura entre en funcionamiento antes del inicio del periodo estival, reforzando la capacidad de drenaje del municipio. Había una razón poderosa añadida para concluir las obras antes de la fecha indicada. El 11 de junio se abre el nuevo espacio comercial del puerto y la previsión de tráfico y congestión de vehículos que ya es muy importante sin el cierre, sería todavía mayor si se hubiera prolongado hasta el día 15.