Poemas de una Vida en Torrevieja con homenaje al actor Francisco Oliveros

El escenario del Centro Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja acogió la noche del viernes Poemas de una Vida, un completo recital donde la palabra, la música y la danza se convirtieron en hilo conductor de la vida de sus protagonistas. Las voces de Francisco Oliveros, Andrés Iglesias y José Miguel Toro pusieron sentimiento y calidez a un espectáculo del que participó y disfrutó el público con la interpretación de los rapsodas.

Versos de Antonio Machado, León Felipe, Calderón, Rosalía de Castro o Gabriela Mistral y otros de nombres menos conocidos como Manuel Tirado o la escritora torrevejense Trina Mercader sonaron con una nueva dimensión en la voz de los intérpretes, autores también de la selección de los poemas. Cada uno de ellos, especialmente significativo y con marcado sentido personal para los recitadores, fueron compartidos por los espectadores.

La cuidada dirección artística del evento cultural corrió a cargo de José Miguel Toro que contó, como es habitual en los recitales organizados por Ars Creatio, con la colaboración de la bailarina y profesora de danza María del Ángel Martínez en la creación y dirección coreográfica. Las actuaciones de Marta Bravo, Carla Celdrán y Alba Martínez aportaron un toque de dinamismo y dieron continuidad al protagonismo de la palabra a lo largo del recital.

Un momento del reconocimiento a Francisco Oliveros en el centro cultural de Torrevieja / INFORMACIÓN

Retirada de los escenarios

En la presentación del acto, Josefina Nieto, presidenta de la Asociación Cultural Ars Creatio, anunciaba la retirada de los escenarios del actor Francisco Oliveros, que durante más de treinta años ha participado en representaciones y proyectos teatrales en Torrevieja. El recital, además, se transformó en homenaje para uno de sus protagonistas.

Nacido en Sevilla en 1937, Paco Oliveros vio pronto en el teatro no solo la posibilidad de conectar con el sentido de la vida, sino la de transmitirlo a los demás a través de sus diferentes personajes. Su vocación se fue concretando con estudios de Arte Dramático y comenzó a desarrollarse en los años 60 con su participación en grupos de teatro juvenil independiente, en plena efervescencia en esta época, compartiendo tablas, inquietudes y amistad con nombres como Alfonso Guerra. Uno de sus primeros papeles protagonistas, el Estragón de Esperando a Godot, lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera. En Madrid trabaja para hacerse un hueco en la escena de la capital que lo llevan, entre otras salas, al emblemático teatro de La Latina con interpretaciones en papeles menores en los que, sin embargo, destaca con la extraordinaria vis cómica que todavía conserva intacta. Como su carnet del Sindicato de Actores, que Paco mantiene con tanto orgullo como discreción.

Paco Olivares en el recital de teatro organizo por Ars Creatio / D. Pamies

Periplo vital

Tras un periplo vital y profesional que le llevó también al País Vasco, llegó a Torrevieja junto su esposa, Amparo, para quedarse. Comenzaban los años 90 y su encuentro con el actor y director torrevejense Raúl Ferrández, fue providencial para retomar su faceta teatral. Participa en montajes para los Maratones de Escenas que llevó el teatro al aire libre a las plazas y barrios de la ciudad, también en grandes obras clásicas como La Vida es Sueño o el Alcalde de Zalamea, representación póstuma de Ferrández en la que Oliveros daba vida al labrador y alcalde Pedro Crespo. Otras colaboraciones con grupos como Torrevieja Teatro o Thalía Torrevieja Teatro se concretan en Ninet y un Señor de Murcia o en adaptaciones de la icónica Esperando a Godot, que comparte con su amigo y gran actor Andrés Iglesias.

Al final del recital, que contó con la presencia del Concejal de Cultura Antonio Quesada, la presidenta de Ars Creatio entregó a Oliveros una metopa de artesanía salinera con el logo de la asociación en reconocimiento a la trayectoria y la colaboración que Oliveros ha mantenido con esta entidad cultural torrevejense. Destacaba el actor en una entrevista a propósito del pesimismo de Esperando a Godot que él mismo había pasado la vida “esperando con una ilusión, queriendo hacer algo, buscando algo que nunca he encontrado”. Con la sabiduría de sus 89 años recién cumplidos entenderá ahora Paco Oliveros que lo importante, quizás, es lo que puedan encontrar los demás en él.

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