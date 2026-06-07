El Ayuntamiento de Torrevieja prorroga la evaluación ambiental de rascacielos con la expectativa de un cambio futuro en la ley de Costas que los valide

El Ayuntamiento de Torrevieja y las empresas promotoras de proyectos de rascacielos en primera línea de la fachada marítima creen todavía posible un cambio legal que les permita en un futuro no tan lejano desarrollar sus proyectos en primera línea de hoteles y viviendas de lujo. El alcalde Eduardo Dolón ha firmado una resolución por la que prorroga la evaluación ambiental estratégica favorable para el proyecto de Metrovacesa de tres torres junto a la playa del Acequión. El objetivo es que este instrumento urbanístico no caduque, lo que supondría tener que tramitarlo de cero, en caso de que a corto o medio plazo el escenario legal -y político- sea más propicio para los intereses inmobiliarios y retomar el proyecto: en definitiva, que la administración central cambie la legislación de Costas o su interpretación por voluntad política, o el caso más improbable, que la ley Valenciana de Costas pudiera asumir algunas de las competencias estatales, algo en estos momentos inviable.

Recreación de las torres de Metrovacesa en su proyecto / INFORMACIÓN

La construcción de promociones en altura en primera línea de suelo urbano en Torrevieja está invalidada desde 2024 por una sentencia del Tribunal Supremo y dos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que dan la razón al Ministerio para la Transición Ecológica a la hora de considerar que los proyectos vulneran la ley de Costas vigente porque se desarrollaron al amparo de una modificación del Plan General de Torrevieja de 2010 aprobada por el entonces alcalde Pedro Hernández Mateo sin el informe "preceptivo y vinculante" de la dirección general de Costas y que los proyectos rompen la visual con el mar "limitan el campo visual, añaden un indeseado efecto de verticalidad que irrumpe en el paisaje y no guardan la configuración de la perspectiva".

Recreación de una de las torres de 27 alturas y 90 metros /

Los proyectos que quedaron paralizados engloban 18 torres de hasta 29 plantas y 90 metros de altura distribuidas a lo largo de la primerísima primera línea de la fachada marítima de Torrevieja: además del proyecto de Metrovacesa con tres torres, el primero que se reactivó hace más de diez años, están paralizados por esa resolución judicial las iniciativas del Grupo Baraka con dos rascacielos junto al parque de Doña Sinforosa -esta iniciativa incluso llegó a iniciar la fase de comercialización antes del fallo del Supremo y contar con aprobación del estudio de detalle del Ayuntamiento-, las diez torres de Santamar en la playa de Los Náufragos y la promoción de rascacielos en la cala del Palangre, con otras cuatro, a cargo de Don Sento. Todos, salvo el proyecto de Los Náufragos cuentan con evaluación ambiental favorable tramitado por los técnicos del área de Urbanismo, tras realizar consultas sectoriales y abrir periodos de alegación y en las que se asegura que que los proyectos carecen de impactos negativos sobre el medio ambiente. Para cada uno de los trámites urbanísticos realizados para estos proyectos la dirección general de Costas anticipaba que iría a los juzgados de Lo Contencioso, tal y como hizo efectivamente.

Cuando se dio a conocer la sentencia, avanzada por INFORMACIÓN, tres de los cuatro proyectos en marcha ya contaban con esta evaluación ambiental estratégica favorable, y uno de ellos, el de Baraka con aprobación del estudio de detalle por parte del pleno - y que tuvo que invalidarse después-.

Parcela de ubicación de las torres de Don Sento en la cala del Palangre / INFORMACIÓN

Anuncio

El Ayuntamiento publicó en mayo el anuncio de la prórroga por dos años para el caso de Metrovacesa en el Diario Oficial de la Generalitat -lo tuvo que hacer por partida doble porque en el primer anuncio se detectó un error material-. En concreto se prorroga por dos años de la vigencia del informe ambiental y territorial estratégico relativo al estudio de detalle del área de reparto 80. La evaluación ambiental fue aprobada en 2017 y ya fue prorrogada en una ocasión, el 29 de octubre de 2021. La nueva fecha de vigencia informe ambiental se extenderá hasta el 24 de noviembre de 2027.

Radiografía de los proyectos de rascacielos en Torrevieja / INFORAMACIÓN

La modificación puntual del Plan General aprobada durante el mandato del alcalde Pedro Hernández Mateo liberaliza el número de alturas habituales en la trama urbana del centro y primera línea de Torrevieja que se sitúa en seis más ático hasta las 30. La compensación en edificabilidad a los promotores tiene como contrapartida la obligación de destinar el 30 o el 50 % del total la superficie construida a uso hotelero. La iniciativa llegó en plena crisis y hasta 2015 los propietarios de los suelos no comenzaron a tramitar las iniciativas, en el momento que detectaron que el uso hotelero se podría compatibilizar en algún momento con el de apartamento turístico. Algo que, por otra parte, asegura el Ayuntamiento que no es posible.

Huella del proyecto de Santamar en Los Náugrafos / INFORMACIÓN

Además de esta modificación puntual los promotores hacen valer otra modificación del PGOU que permite que la edificabilidad de espacios comunes no se incorpore a la total residencial, lo que permite un mayor aprovechamiento lucrativo de las parcelas, siempre que se empleen para uso hotelero. El equipo de gobierno del PP siempre ha defendido que el aprovechamiento urbanístico en altura cumple la legislación de Costas preservando el campo visual de forma más eficaz frente a la construcción en horizontal característica de la primera línea en Torrevieja.