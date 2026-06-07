"En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos"

Con honor, alegría y humildad, afronta una de las mayores distinciones que puede recibir cualquier oriolano. Juan Martínez Tomé tendrá el privilegio de portar la Gloriosa Enseña del Oriol en el desfile del Día del Pájaro, el 17 de julio. El ingeniero agrónomo, también director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) y de la Cátedra Oriol de la Universidad Miguel Hernández (UMH), ha sido merecedor de este nombramiento por su trayectoria profesional, académica y humana y por su vinculación con la ciudad, sus fiestas y tradiciones.

¿Cómo definiría su amor por Orihuela?

Pues definir el amor que puede sentir una persona por su tierra, por su ciudad, no es algo fácil porque tiene que ver mucho con el sentimiento interior de uno. Para mí amar Orihuela es disfrutar cada día que estoy en la ciudad y añorarla cuando me voy fuera. Soy consciente cuando paseo por sus calles de su belleza, su historia, sus tradiciones, su cultura y su maravillosa gente. Me gusta andar por la calle, saludar a mis vecinos e incluso tener, en ocasiones, la oportunidad de mantener una conversación. Me encuentro en paz cuando estoy en la ciudad.

Me encuentro en paz cuando estoy en la ciudad

Dicen de usted que ejerce de oriolano y presume como pocos de Orihuela. ¿Cuáles son los valores y tradiciones con lo que se identifica?

Me gusta presumir de Orihuela porque tiene muchos valores y tradiciones. Desde el punto de vista histórico, uno de los más impresionantes para mí fue la celebración de las cortes de los Reyes Católicos en la ciudad, previo a la reconquista de Granada. Por otro lado, destacaría su gran riqueza monumental, el magnífico casco histórico de la ciudad declarado Conjunto Artístico Histórico, con monumentos como Santo Domingo, la Catedral del Salvador, el antiguo Palacio Episcopal -ahora Museo de Arte Sacro-, la Iglesia de las Santas Justa y Rufina, la Iglesia de Santiago, el Santuario de la Virgen de Monserrate, el Monasterio de Las Salesas, el Convento de Santa Ana -de los Franciscanos-, por el que me encanta pasear. Sin olvidarme de los palacios o palecetes como el recién restaurado Palacio de Rubalcava, por el que invito a pasear tanto de día, para contemplar su arquitectura, como de noche para ver la magnífica iluminación que acaban de instalar, terminando por las extraordinarias vistas desde el Seminario o la reciente actuación realizada en el Castillo de los Moros.

Sin olvidarnos tampoco del clima y ambiente de una ciudad que vertebra el río Segura, con un palmeral extraordinario y una huerta que abraza a la ciudad con ese regadío tradicional, sus azudes y sus norias (gemelas) que heredamos de la rica cultura árabe y que cuando llega la primavera nos envuelve con el aroma tan característico de azahar. Me gustan esos días fríos y húmedos de invierno que te hacen ir rápido por la calle y esos días calurosos de verano que te obligan a caminar despacio. Es una ciudad que marca las estaciones. Me gustan sus festividades, donde destacan la Semana Santa y las Fiestas de la Reconquista, así como la celebración del Corpus, las fiestas de la Virgen de Monserrate, la Navidad con su Belén... Tiene unos valores gastronómicos auténticos y muy identitarios como el arroz y costra, el trigo picao, los hartavellacos, las empanadas, el arroz clarico, el arroz de tres puñaos, las pelotas, sus naranjas... Y por supuesto valores culturales, todo lo que tiene que ver con la figura del poeta universal que da nombre a nuestra universidad, Miguel Hernández, su Casa-Museo, su Higuera, los Murales de San Isidro. Tiene gran movimiento popular de la cultura, el maravilloso cuadro de Velázquez -La Tentación de Santo Tomás-, etc. Son tantas cosas de Orihuela, tantos rincones, tantos aromas. Cuando tengo la oportunidad de agasajar a alguien lo traigo a Orihuela, paseamos por la ciudad, comemos en sitios de comida tradicional y se van encantados y muy sorprendidos.

Cuando tengo la oportunidad de agasajar a alguien lo traigo a Orihuela

La figura de "síndico" hace referencia a la persona elegida para representar y defender los intereses de la Corporación. ¿Cuáles serían esas necesidades o reivindicaciones?

Las reivindicaciones son muchas para Orihuela y la Vega Baja. En primer lugar, necesitamos el agua, la riqueza que conocemos está muy relacionada con el agua. Nosotros pertenecemos a la Confederación Hidrográfica del Segura, que es estructuralmente deficitaria, por lo que es muy necesario que el agua esté garantizada. El trasvase del Tajo-Segura fue una gran obra, y es necesario que se respete para mantener nuestro ecosistema. No deberían pensar que su reducción solo va a tener consecuencias económicas y sociales, también las tendrá ambientales y de paisaje. Avanzará el desierto de forma inexorable en el caso de reducciones hídricas en nuestra comarca.

Con la reducción del trasvase, avanzará el desierto de forma inexorable en nuestra comarca

El desarrollo del sector agroalimentario es otra de las necesidades y una gran oportunidad que tenemos en la Orihuela y en nuestra comarca. Somos el área geográfica más importante de España y Europa en producciones de cítricos, hortalizas y frutales al aire libre. Somos, como tantas veces hemos oído, la huerta de Europa, y eso es una oportunidad económica muy importante que puede contribuir al crecimiento poblacional, laboral etc. Pero para eso también necesitamos que se desarrollen las infraestructuras en la comarca.

No es de recibo que en el siglo XXI tengamos una muy deficiente red de carreteras

Aquí vivimos una población superior a los 400.000 habitantes y se multiplica cuando viene el periodo estival. No es de recibo que en el siglo XXI tengamos una muy deficiente red de carreteras. Nos cuesta mucho desplazarnos entre Orihuela y la Costa. Es tedioso ir a cualquier población de la Vega Baja, y eso no es adecuado. Nos condiciona el desarrollo económico, el social, el agroalimentario y cualquier desarrollo que imaginemos es muy difícil que se produzca en estas condiciones.

Nos cuesta mucho desplazarnos entre Orihuela y la Costa. Es tedioso ir a cualquier población de la Vega Baja

Otra reivindicación es el apoyo de la Administración en el desarrollo del turismo. En nuestra ciudad el turismo cultural e histórico es algo que tenemos que potenciar y destacar, son muchos sus valores. Y por supuesto el turismo de naturaleza, ya que recorrer la Vega Baja en el momento de la floración de los cítricos no tiene nada que envidiarle a otras zonas de turismo rural consolidadas como el Valle del Jerte.

Recorrer la Vega Baja en el momento de la floración de los cítricos no tiene nada que envidiarle a otras zonas de turismo rural consolidadas como el Valle del Jerte

Es conocido también por su implicación en el proyecto de la Higuera de Miguel Hernández, convertido en "una auténtica embajadora", para la conservación, multiplicación y creación de rincones hernandianos. ¿Cómo está viendo las numerosas polémicas en torno a la figura del poeta? Me refiero sobre todo al cambio de vinilos en el Rincón Hernandiano y a la Senda del Poeta.

Trabajamos en la conservación de la Higuera de Miguel Hernández, una higuera centenaria y con múltiples problemas propios de los años que acumula. La estamos multiplicando, y los esquejes son una copia exacta de la que está en su casa, la que menciona en su poemario. Destaca su mención en el poema Elegía a Ramón Sijé: "Volverás a mi huerto y a mi higuera". Con los esquejes estamos creando Rincones Hernandianos. Se han cedido Higueras al Real Jardín Botánico de Madrid, al Museo de Ciencias Naturales de Madrid, al Museo Paleontológico de Cuenca, al Colegio Diocesano de San José Obrero, a la cárcel de Murcia II y otras ubicaciones. Además, tenemos más de una veintena de peticiones para ir plantando el esqueje en España y en el extranjero el esqueje, y con él la creación de Rincones Hernandianos.

Estamos multiplicando la higuera de Miguel. Los esquejes son una copia exacta de la que está en su casa, con los que estamos creando Rincones Hernandianos

Por otra parte, como admirador de Miguel Hernández y reconociéndolo como el oriolano más universal, creo que debemos dedicar un espacio a la reflexión y buscar posturas conciliadoras con todo lo que se refiera al poeta. No podemos permitir que la sociedad esté polarizada y que cada vez que aparezca su nombre, entremos en discusiones y conflictos. Creo que la importancia que tiene su figura nos debe incentivar para buscar puntos de encuentro con la finalidad de proteger y proyectar su nombre.

Debemos buscar posturas conciliadoras con todo lo que se refiera al poeta. No podemos permitir que la sociedad esté polarizada y que cada vez que aparezca su nombre, entremos en discusiones y conflictos

Incluso, nació una plataforma ciudadana contra los "ataques" al poeta. ¿Está amenazado Miguel Hernández en su pueblo natal?

No, para nada, pero sí percibo un cansancio de la gente que no entiende que cada vez haya mayores conflictos con su persona o imagen.

Dirige la nueva Cátedra Oriol. ¿Puede hacer un adelanto de lo que veremos?

Es una gran oportunidad para el fomento de la actividad universitaria en la ciudad. Orihuela fue universitaria en 1552. Apareció unos 40 años después de la Universidad de Valencia, y fue clausurada en 1835. Desde esa fecha y hasta 1972 no hubo universidad en Orihuela. Los estudios universitarios fueron recuperados en 1972 desde la Universidad Politécnica de Valencia con la creación de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola, lo que hoy es la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. En 1997, se creó la Universidad Miguel Hernández y dos años después comenzó la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, conocida como Las Salesas. En Orihuela impartimos cinco grados universitarios, cuatro dobles grados, un Máster Habilitante de Ingeniero Agrónomo y siete másteres oficiales.

Con esta cátedra pretendemos desarrollar proyectos de investigación y realizar transferencia del conocimiento a los ciudadanos, así como divulgación científica. Tendrá una sección en la web para que se puedan exponer fotografías de Orihuela, antiguas o actuales, de personas o rincones y que todos puedan acceder y verlas. Vamos a canalizar todo el trabajo de la Higuera de Miguel Hernández a través de esta Cátedra. Y vamos a desarrollar actividades culturales relacionadas con la literatura, la política, la administración y dirección de empresas, el patrimonio histórico artístico, la gastronomía, la nutrición y por supuesto el medio natural.

Martínez Tomé el año pasado en la ceremonia de los golpes en la puerta para inicio de la procesión del Lunes Santo de la Hermandad de El Prendimiento / Información

¿Cómo calificaría la colaboración o relación actual entre la UMH y el Ayuntamiento?

La relación actualmente es muy buena. Tenemos el mismo objetivo: el desarrollo del Campus Universitario de Orihuela. Tenemos que tener titulaciones universitarias y se deben crear infraestructuras adecuadas para el progreso de la Universidad, como son sistemas de transporte, alojamiento, etc.

Tenemos que tener titulaciones universitarias y se deben crear infraestructuras adecuadas para el progreso de la Universidad

Consultor y asesor técnico para empresas agroalimentarias. ¿Cómo está el sector en la comarca?

Está en buen estado de forma general. Tenemos la incertidumbre de la disponibilidad de agua, lo que condiciona mucho el desarrollo de nuevos proyectos. Muchas empresas están saliendo a otras zonas de producción donde la garantía del agua es mayor. Es muy importante para el desarrollo agroalimentario de la Vega Baja que la disponibilidad de agua no sea una variable.

Muchas empresas están saliendo a otras zonas de producción donde la garantía del agua es mayor

También tiene los problemas propios de zonas de agricultura tradicional, donde suele existir una parcelación excesiva en las tierras, y eso hace que las empresas de producción y comercialización, cada vez más grandes por los cambios en el sector de distribución de alimentos en España y Europa, sean cada vez menos frecuentes en la comarca, ya que no pueden realizar economías de escala y ajustar los costes de producción, y eso las hace menos competitivas. Y por supuesto las infraestructuras, especialmente en lo referente a las vías de transporte, dificultan su desarrollo.

Como ingeniero agrónomo, ¿qué retos afronta la agricultura en la Vega Baja?

La agricultura ha avanzado mucho en 60 años. Las nuevas técnicas de producción y la aplicación de la tecnología han tenido como consecuencia un gran desarrollo agrícola. Hemos pasado de alimentar a 3.300 millones de personas a nivel mundial en 1966 a producir alimentos suficientes para las 8.100 que actualmente habitamos el mundo. El reto que tiene la agricultura es seguir avanzando en técnicas de producción, introducción de mayor tecnología, realizar una agricultura de precisión que nos permita producir suficientes alimentos, con seguridad alimentaria y a un precio justo, y respetando y mejorando el medio ambiente.

En el caso de la Vega Baja, en algún momento habrá que afrontar proyectos de concentración parcelaria. Otro reto importante que tiene la comarca, al igual que otras zonas de producción, es el relevo generacional. Los agricultores son cada vez mayores y no observamos la incorporación de los jóvenes a la agricultura. Sería muy importante realizar una labor de incentivar el emprendimiento en los jóvenes, para su incorporación al sector agroalimentario.

Martínez Tomé en el boato del embajador moro Javier López de los Moros J'Alhamed el año pasado / Información

El déficit hídrico. El trasvase Tajo-Segura. Mójese.

Es muy necesario y no debería estar cuestionado. Determinados bienes comunes como el agua deben ser legislados y gestionados a nivel nacional.

Cuando la llega la Semana Santa Orihuela se hace una ciudad esplendorosa

¿Qué significa para usted la Semana Santa?

Es una expresión cultural histórica de la ciudad, con mucho sentimiento. Es una festividad religiosa declarada de Interés Turístico Internacional. Tiene unas magníficas procesiones, una colección de imaginería muy destacada y sobre todo una gran identidad propia, lo que nos hace muy singulares en las celebraciones. Los que participamos en la Semana Santa tenemos la oportunidad de vivir un periodo de mucha vida interior. Además, tenemos una cantidad de actos culturales en las semanas anteriores que hacen brillar a la ciudad. Cuando la llega la Semana Santa Orihuela se hace una ciudad esplendorosa.

En Moros y Cristianos Orihuela se transforma en una gran fiesta donde todos cabemos y nos olvidamos de nuestras diferencias

¿Y los Moros y Cristianos?

Es una expresión cultural, con muchos menos años, declarada de Interés Turístico Nacional, pero tienen un increíble arraigo en la ciudad a pesar de su juventud. Es la fiesta más popular y donde todos tenemos la oportunidad de convivir con nuestros amigos y vecinos. Las fiestas coinciden con un tiempo, climáticamente hablando, que nos invita a pasar mucho tiempo en la calle y eso favorece mucho la fiesta. El bando moro y el cristiano son un ejemplo de convivencia por un objetivo común, la fiesta. En la semana de Moros y Cristianos Orihuela se transforma en una gran fiesta donde todos cabemos, donde todos nos olvidamos de nuestras diferencias y celebramos en una extraordinaria convivencia los honores a nuestro símbolo más importante, la Gloriosa Enseña del Oriol.