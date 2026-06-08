Las calles de Orihuela se llenan de fe, tradición, arte y patrimonio con el Corpus Christi

Orihuela celebró este domingo una de sus tradiciones más arraigadas, que se remonta la Edad Media, la festividad del Corpus Christi, con una misa y una procesión desde la Santa Iglesia Catedral de El Salvador, un colorido cortejo que ha llenado las calles de la ciudad de solemnidad, historia y devoción, reuniendo todos los elementos de esta fiesta religiosa que forma parte de la identidad y el patrimonio de los territorios de la antigua Corona de Aragón.

En el recorrido, lleno de flores y altares, destacaron los niños que este año han recibido el Sacramento de la Primera Comunión, así como aquellos que interpretan la danza de los gitanos y el paloteado, una antigua representación de lucha símbolo de protección al Santísimo.

Estas danzas procesionales de origen barroco están documentadas en el territorio valenciano desde los siglos XVII y XVIII. En Orihuela, la charamita -nombre local de la dulzaina- y el tamboril acompañaron durante siglos celebraciones civiles y religiosas, tal y como recoge el portal Cuadernos de Campo sobre el patrimonio cultural oriolano, de Roberto López Fuentes. En esta ocasión, también acompañó la banda de cornetas y tambores Auxilium, además de grupos corales.

Junto a gigantes, cabezudos y figuras del antiguo bestiario festivo, como la Tarasca, estas danzas participaban de una tradición ceremonial arraigada en el ámbito levantino y en la antigua Corona de Aragón.

En concreto, la danza de los gitanos ha sido recuperada por la Asociación Cultural Puerta de Loreto junto con la música que la acompaña, en la que los danzantes tejen y destejen alrededor del palo central un entramado de colores que evoca la antigua riqueza ceremonial del Corpus oriolano.

Niños danzantes tejen y destejen alrededor del palo central / Información

Participación

A la cita acudieron numerosos fieles, marcando una jornada con gran afluencia de público, además de miembros de la Corporación municipal, con el alcalde Pepe Vegara a la cabeza, así como el Caballero Cubierto, Luis Miguel García Lozano; el Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, Juan Martínez Tomé; la Síndica Portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol 2025, Mª Ángeles Esteban, y representantes de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos: la Armengola de este año, Pilar Hernández, junto con el Embajador Moro, Francisco Sánchez Mateos, y el Cristiano, Eduardo Aparicio. También hubo una nutrida representación religiosa encabezada por el presidente de la Junta Mayor, José Sáez Sironi, y representantes de cofradías y hermandades.

Cerró el desfile el Santísimo en su Custodia, una joya del siglo XVIII de orfebrería toledana que puede visitarse todo el año en el Museo Diocesano de Arte Sacro, que el sábado abrió sus puertas por la noche hasta las 22 horas para la veneración pública de la Virgen del Consuelo -de la Hermandad del Cristo de Zalamea- en el altar de Corpus del Palacio Episcopal.

Asimismo, la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de Monserrate, presidió el altar efímero colocado en la puerta de la Capilla de la Comunión en la Iglesia de Santiago el Mayor. Entre ambos templos hubo una alfombra floral de pétalos.

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Altar de la Virgen de Monserrate / Información

La Carroza del Corpus data de 1733, siendo una obra mayor de la platería barroca española, cuyo autor es el platero toledano Juan Antonio Domínguez, en la que custodia, templete, faroles, columnas y cortinajes configuran una arquitectura eucarística de plata concebida para exaltar el Sacramento. En 1792, se añadieron los ángeles portadores de las luminarias realizados por Fernando Martínez.