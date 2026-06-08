Detienen en Torrevieja a un joven por robos violentos y extorsiones a vecinos y comerciantes

La Guardia Civil ha detenido en Torrevieja a un hombre de 21 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, extorsión y sustracción de vehículo. El detenido fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión provisional.

La actuación se enmarca en las acciones desarrolladas dentro del Plan Comercio Seguro, tras detectarse la posible existencia de amenazas, coacciones y exigencias económicas dirigidas principalmente contra comerciantes y ciudadanos asentados en la localidad y municipios próximos.

Desde el inicio de la investigación, los agentes constataron la existencia de temor entre posibles víctimas y testigos, ya que muchos de ellos se mostraban reticentes a denunciar por miedo a sufrir represalias personales o daños en sus negocios. Esta circunstancia dificultó notablemente el avance de las pesquisas durante las primeras fases de la investigación.

Ante esta situación, los agentes aumentaron su presencia y mantuvieron reuniones y contactos directos con comerciantes de la zona. Con estas actuaciones lograron trasladar la confianza y apoyo suficiente para que varias víctimas comenzasen a colaborar con los investigadores, permitiendo avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Las investigaciones permitieron conocer que el sospechoso se habría presentado en distintos momentos ante responsables de diferentes establecimientos ofreciendo supuestos servicios de protección a cambio de pagos periódicos. Según las denuncias recabadas, las exigencias económicas iban acompañadas de mensajes intimidatorios y referencias a supuestos vínculos con organizaciones criminales de Europa del Este con la finalidad de aumentar la presión sobre las víctimas.

El detenido, en el cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja / Guardia Civil

Robos

Entre los hechos investigados figura un robo con violencia e intimidación ocurrido el pasado 4 de abril, cuando el detenido presuntamente accedió a un establecimiento comercial y exigió diversos productos sin abonarlos. Durante el incidente habría intimidado a una empleada y sustraído la recaudación del negocio antes de abandonar el lugar, profiriendo amenazas para evitar que se alertara a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, los agentes investigaron otro hecho ocurrido el 19 de abril, cuando el ahora detenido presuntamente sustrajo un vehículo mediante intimidación a su propietario. Posteriormente, según la investigación, habría exigido una cantidad económica a la víctima para recuperar el automóvil.

Finalmente, tras el análisis de multitud de pruebas y evidencias recabadas, así como contando con numerosas declaraciones, los agentes lograron identificar plenamente y detener al presunto autor de los hechos.

Detención

El detenido, un hombre de 21 años al que se le imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, extorsión y sustracción de vehículo, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja en funciones de guardia, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados o con la posible participación de otras personas.

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La Guardia Civil recuerda la importancia de denunciar cualquier hecho relacionado con amenazas, coacciones o extorsiones y mantiene activo el Plan Comercio Seguro para reforzar la protección y colaboración con el sector comercial.