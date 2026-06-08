La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del "tapón" de la desembocadura del Segura

La Generalitat ya ha retirado 80.000 metros cúbicos de lodos de la desembocadura del cauce viejo del Segura, el 96 % de los previstos, según apuntó el conseller de Agricultura y Agua, Miguel Barrachina, en su visita a las obras contra inundaciones que se están ejecutando en el tramo final del río Segura en Guardamar del Segura.

Las actuaciones que visitó el conseller se articula en torno a dos proyectos complementarios que forman parte de la estrategia de mejora de la seguridad frente a inundaciones en la Vega Baja del Segura, como avanzó INFORMACIÓN.. Por un lado, el proyecto de "Restitución de la pendiente del cauce en la desembocadura del río Segura", ejecutado prácticamente en su totalidad, y por otro el denominado "Mejora de la capacidad hidráulica en la Vega Baja del río Segura, corredor verde del Azarbe del Señor" en su primera fase. Estas inversiones cuentan con un presupuesto de 16 millones de euros. Barrachina señaló que esa inversión supone en estos momentos la más importante en ejecución frente al riesgo de inundaciones en toda la provincia de Alicante por parte del Consell.

El denominado Corredor Verde consiste en la ejecución de un canal de hormigón armado que discurre en paralelo y adosado al Azarbe de la Reina, incorporando el Azarbe del Señor, actualmente entubado. El cauce proyectado cuenta con una longitud total de 620 metros, una anchura de sección de 9 metros y profundidades variables entre 1,5 y 4,5 metros, estructurado en tres tramos diferenciados. El Corredor Verde alcanza el 64,39 % de las obras ejecutado, consolidando el progreso global de esta actuación estratégica en materia de prevención de inundaciones. Además, de Barrachina acudieron a la visita de las obras, adjudicadas a la empresa pública Tragsa, la delegada del Gobierno en Alicante, Agustina Esteve, la directora general del Agua, Lourdes María Pérez Berná, el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez y la alcaldesa de Almoradí y diputada autonómica María Gómez.

A esta inversión se suman los casi tre millones de euros que se están empleando en la construcción del dique de contención de San Fulgencio.

Actuaciones

Ambas actuaciones fueron diseñadas con el objetivo de encauzar y evacuar las aguas acumuladas tras episodios de lluvias intensas, reduciendo el riesgo de inundaciones en los núcleos de población de la Vega Baja del Segura. Además, contemplan la optimización del "aprovechamiento de los recursos hídricos generados durante estos episodios, contribuyendo a una gestión más eficiente del agua". Estos proyectos se enmarcan entre las actuaciones más relevantes del Plan contra Inundaciones de la Vega Baja y fueron diseñados por el anterior Consell del Botànic tras las inundaciones provocadas por la dana de Santa María de septiembre de 2019.

Comienzan los trabajos de desbroce en la desembocadura del Segura en Guardamar / Áxel Álvarez

Compromiso

Barrachina remarcó el compromiso del Consell con la protección del territorio y la modernización de las infraestructuras hídricas de la Vega Baja con una inversión global que supera los 57 millones de euros, “para reforzar tanto la seguridad frente a inundaciones como la eficiencia de los regadíos”.

Aseguró que solo en 2026 se están destinando 35,6 millones de euros a actuaciones hídricas en la provincia de Alicante y ha afirmado que las infraestructuras hídricas “continúan siendo una prioridad estratégica del Consell, tal y como refleja el incremento presupuestario para este ejercicio”.

Un momento de la visita a las obras en Guardamar del Segura, Miguel Barrachina / información

En este sentido, ha concretado que los presupuesos de la Generalitat para 2026, como avanzó INFORMACIÓN, contemplaN 90,8 millones de euros en inversiones hídricas, frente a los 68 millones del año anterior, lo que supone un aumento del 33 %. “Apostamos por la modernización de regadíos, el postrasvase Júcar-Vinalopó y las inversiones en la Vega Baja”, subrayó Barrachina.

La N-332

Las actuaciones que se están ejecutando ahora son el producto de una planificación que se remonta a más de seis años a nivel de la administración autonómica. Agricultores y municipios han reclamado su puesta en marcha. En especial para el caso del dragado porque consideran que la falta de pendiente por la colmatación del cauce viejo fue una de las causas de la inundación de miles de hectáreas durante la dana de 2019. Sin embargo, los grupos ecologistas como Amigos de los Humedales del Sur de Alicante señalan que el dragado es una intervención muy poco eficaz además de retirar materiales con un alto grado de contaminación con mercurio. Sí coinciden municipios, agricultores y ecologistas en la eficacia de retirar el entubado de los azarbes.

Y también coinciden en que la actuación más eficaz para evitar las inundaciones que anegaron el tramo final del río desde Guardamar del Segura, pasando por San Fulgencio y Daya Vieja y Nueva sería realizar un paso elevado de la N-332 para evitar su actual efecto barrera. Algo que, sin embargo, requiere del visto bueno de una administración central que apenas ha actuado en la Vega Baja con intervenciones -de relevancia- contra inundaciones desde 2019 pese a prometer 600 millones en ese objetivo entre 2022 y 2027.