La Generalitat otorga una subvención al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para impulsar la última fase del CAMME con un auditorio y conservatorio

El proyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 contempla una línea de subvención directa dotada con 200.000 euros destinada a la finalización de las obras de la fase II del Centro de Artes Museísticas, Musicales y Escénicas (CAMME) de Pilar de la Horadada, correspondiente al futuro Auditorio y Conservatorio del municipio. El alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez Sánchez, ha mostrado su “alegría y satisfacción” tras conocer esta incorporación a los presupuestos por aprobar. Esa partida permitirá avanzar en la redacción del proyecto.

La ayuda consignada para 2026, además a través del área de la conselleria de Presidencia, constituye el primer paso de una colaboración más amplia entre ambas administraciones. En este sentido, el Ayuntamiento y la Generalitat trabajan ya en la formalización de un convenio plurianual que permitirá financiar la totalidad de la inversión necesaria para ejecutar el Auditorio y Conservatorio durante los próximos años.

Perspectiva del edificio del CAMME / INFORMACIÓN

Disciplinas musicales

La futura fase II del CAMME se desarrollará en la parcela norte del Distrito Cultural, en una superficie de 5.030 metros cuadrados y albergará todas las disciplinas musicales de Pilar de la Horadada. El conservatorio contará con las aulas necesarias para su actividad y catalogación de profesional. También albergará la Escuela de Música con sus respectivos espacios. El Auditorio tendrá 600 butacas, cafetería y espacios comunes.

El Ayuntamiento ya construyó con fondos propios la Fase 1 (Casa de Cultura) y la Fase 3 (Museo de Semana Santa) del Distrito Cultura. Las obras se iniciaron el 5 de agosto de 2022 y fueron recepcionadas el 3 de septiembre de 2024. El importe total hasta la fecha sufragado con fondos propios del Ayuntamiento pilareño es de 8.105.519 euros con IVA incluido.

Uno de los edificios del CAMME de Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Sensibilidad

José María Pérez Sánchez señaló que esta decisión demuestra, a su juicio, la sensibilidad del actual Consell de Juanfran Pérez Llorca con las necesidades de Pilar de la Horadada. “Durante los años del Gobierno del Botànic, esta infraestructura nunca fue considerada una prioridad y no se consignó financiación para impulsar un proyecto tan necesario para nuestro municipio. Por el contrario, el actual Gobierno del Partido Popular de la Generalitat Valenciana ha escuchado una reivindicación histórica de los pilareños y ha asumido el compromiso de hacer posible una inversión largamente esperada por nuestros vecinos”.

Perspectiva del CAMME desde la N-332 / INFORMACIÓN

Para el alcalde, esta inclusión en los presupuestos autonómicos supone “un paso decisivo para hacer realidad una de las infraestructuras más importantes y demandadas por nuestro municipio, tanto desde el punto de vista cultural como educativo”.

“Es una muestra de que los compromisos adquiridos con nuestro municipio se cumplen y de que existe una clara voluntad de colaboración institucional para atender las necesidades de nuestros vecinos”, señaló José María Pérez Sánchez.

Aniversario de la segregación

El alcalde recordó además que 2026 coincide con el 40 aniversario de la segregación de Pilar de la Horadada de Orihuela, una efeméride especialmente significativa para el municipio. “Durante estas cuatro décadas, Pilar de la Horadada ha afrontado con recursos propios la construcción de gran parte de sus infraestructuras esenciales, realizando un enorme esfuerzo inversor para atender el crecimiento de la población y garantizar servicios públicos de calidad”, remarcó.

“Estamos ante un hecho histórico para Pilar de la Horadada. El futuro Auditorio y Conservatorio será una realidad gracias al compromiso de la Generalitat presidida por Juanfran Pérez Llorca y al trabajo conjunto entre la administración local y autonómica. Es una infraestructura que Pilar de la Horadada necesita y merece, y que contribuirá al desarrollo cultural, educativo y social de las próximas generaciones”, señaló el alcalde.

Distribución de las instalaciones culturales del CAMME en Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN/ia

Ya en funcionamiento

El edificio “Casa de Cultura” ocupa una superficie construida de 4.250 metros cuadrados y está funcionando desde el 31 de julio de 2025. La planta baja se destina al Museo Arqueológico Etnológico Gratiniano Baches, Museo de Arte Sánchez Lozano, Sala de Exposiciones Temporales y despacho de Gratiniano Baches, planta donde también se ubica la sala de estudio con 96 puestos simultáneos.

En el primer piso se encuentran el almacén de la Biblioteca, el Archivo, la zona de consulta de la biblioteca general, la zona de consulta Infantil, la sala de informática, el laboratorio y la biblioteca del museo.

Edificios de la I y III Fase del CAMME / información

Ya en la segunda planta está el almacén de los museos y las cinco aulas polivalentes que serán aulas de formación, una sala de reuniones y la zona de dirección y administración. La zona de museos de este edificio no está habilitada al público todavía. Se está trabajando en la musealización para renovar la experiencia de visita.

La planta cubierta, habilitada y transitable, está preparada para poder realizar distintas actividades, ya que su orientación y su disposición en el edificio, le confieren las mejores vistas del centro.

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El complejo cultural se completará con el Museo de Semana Santa, que se encuentra en el edificio anexo de 1.707 metros cuadrados, también pendiente de esa intervención con un proyecto de musealización que estará listo en los próximos meses.