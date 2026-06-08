TORREVIEJA
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver arrastrado por el oleaje a la playa de La Mata en Torrevieja
Dos practicantes de paddle surf hallaron el cuerpo, en avanzado estado de descomposición y que podría ser el de un migrante, en el extremo norte del litoral junto al canal salinero
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver localizado en la playa de La Mata a primera hora de la tarde del lunes, según confirmó la cuenta oficial de Seguridad, Emergencias y Policía Local de Torrevieja en redes sociales.
Según las mismas fuentes agentes de la Policía Local de Torrevieja intervinieron en una zona próxima al canal de La Mata, en el extremo norte de la playa matera, que ya linda con el término municipal de Guardamar del Segura, tras recibir el aviso de dos practicantes de paddle surf que habían observado un cuerpo sin vida flotando en el agua.
Una vez en el lugar, pusieron en marcha el protocolo de actuación en estos casos, para llevar a cabo las labores de recuperación del cadáver en una intervención especialmente compleja debido a las condiciones en las que se encontraba el cadáver.
Identificación
Hasta la zona también se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que asumieron las primeras diligencias e iniciaron la investigación para intentar identificar a la persona fallecida y las circunstancias de su muerte y el levantamiento del cadáver, que quedó oculto bajo una manta térmica.
Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante señalaron a última hora del martes que por algunos indicios, como la indumentaria que presentaba y el estado del cadáver, el fallecido podría tratarse de una persona migrante que se trasladaba en patera a las costas alicantinas, aunque se mantiene la investigación.
Desde la Policía Local de Torrevieja quiso agradecer la colaboración y responsabilidad mostrada por los ciudadanos que dieron aviso de inmediato, así como la profesionalidad de todos los servicios públicos intervinientes.
Migrantes
En las últimas semanas el hallazgo de cadáveres arrastrados por el oleaje -en las últimas jornadas ha arreciado el levante- ha sido vinculado a las travesías de migrantes en patera desde Argelia para alcanzar las costas españolas. Aunque en este caso es un extremo por confirmar.
No existía alerta alguna por desaparición de bañista en la playa de La Mata o en Guardamar, aunque los rescates de personas que no podían salir del agua han sido una constante en el último fin de semana en el municipio vecino, sobre todo, durante la jornada del sábado pasado.
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