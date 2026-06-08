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TORREVIEJA

La oficina de Extranjería de Torrevieja está "abandonada y colapsada", según el sindicato policial Jupol

Jupol señala que el Gobierno ha decidido reducir las competencias de gestión y asegura que las instalaciones, también tramitan DNI y Pasaporte solo cuentan con 6 funcionarios en una ciudad con 110.000 habitantes

Colas en la oficina de Extranjería de la Policía Nacional en Torrevieja en una imagen de la crisis de refugiados ucraniana de 2022

Colas en la oficina de Extranjería de la Policía Nacional en Torrevieja en una imagen de la crisis de refugiados ucraniana de 2022 / Áxel Álvarez

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D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El sindicato policial Jupol ha solicitado formalmente una reunión "urgente" con el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, para abordar lo que valora como "crítica situación" que atraviesa actualmente la Unidad de Documentación de Torrevieja, unas dependencias "absolutamente desbordadas e insuficientes" para atender la realidad poblacional y migratoria de la ciudad.

Desde Jupol, que señala que es el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, denuncian que la Unidad de Documentación de Torrevieja continúa funcionando con medios y estructuras propias de hace más de una década -esta sede abrió en 2014 tras permenecer durante años en otra más pequeña en la plaza del Molino-, pese a que la ciudad ha experimentado un crecimiento poblacional "exponencial" y soporta una de las mayores presiones demográficas y turísticas de toda la provincia de Alicante.

Atención a ciudadanos ucranianos a principios de 2022 en la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional en Torrevieja

Atención a ciudadanos ucranianos a principios de 2022 en la Oficina de Extranjería de la Policía Nacional en Torrevieja / tony sevilla

Empadronados

Actualmente, Torrevieja supera los 110.000 habitantes empadronados, con una población real cercana a los 220.000 residentes habituales y más de 500.000 personas durante el periodo estival, conviviendo además ciudadanos de más de 120 nacionalidades distintas. Sin embargo, la unidad únicamente dispone, según asegura el sindicato policial, de un catálogo de seis funcionarios, una cifra “absolutamente insuficiente” para asumir la enorme carga de trabajo diaria.

Jupol denuncia que las actuales instalaciones presentan graves carencias estructurales y de seguridad con apenas 240 metros cuadrados de superficie, la ausencia total de sala de espera, un hall de acceso extremadamente reducido, lo que provoca que los ciudadanos estén habitualmente esperando en plena vía pública, llegando incluso a ser necesario cortar calles mediante vallado para organizar colas y genera una falta de privacidad en las gestiones administrativas.

El sindicato considera “inadmisible” que miles de ciudadanos tengan que esperar durante horas en la calle para realizar trámites básicos, proyectando una imagen “de abandono institucional y de absoluta precariedad”. Aunque la nota no lo indica, ese tramo de la calle Arquitecto Larramendi debe cerrarse al tráfico a diario mientras se realiza la atención.

Además, advierten de que las limitaciones estructurales hacen imposible ampliar la plantilla actual, pese a tratarse de una necesidad urgente y evidente.

Colas de ciudadanos ucranianos en la Oficina de Extranjería de Torrevieja

Colas de ciudadanos ucranianos en la Oficina de Extranjería de Torrevieja

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Colas de ciudadanos ucranianos en la Oficina de Extranjería de Torrevieja / TONY SEVILLA

Competencias

La misma fuente critica "duramente la retirada de competencias en materia de extranjería sufrida por Torrevieja tras la última modificación del catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía".

El sindicato considera “incomprensible” que una ciudad donde más del 52% de la población censada es extranjera haya perdido precisamente estas competencias, obligando ahora a miles de ciudadanos a desplazarse a otras localidades como Elche u Orihuela para realizar trámites esenciales.

Esta decisión, lejos de solucionar el problema, está provocando la saturación de otras comisarías y aumentando el colapso administrativo y operativo.

Riesgos de seguridad y prevención laboral

El sindicato alerta también de las graves deficiencias en materia de seguridad en la dependencia, cedida por el Ayuntamiento de Torrevieja, que carece incluso de sistemas básicos de control de accesos como arcos detectores o escáneres de seguridad, pese a mantenerse activo el Nivel 4 de Alerta Antiterrorista.

La acumulación diaria de personas en el exterior, unida a la escasez de personal policial, genera además una situación de vulnerabilidad evidente tanto para funcionarios como para ciudadanos. El sindicato considera que las actuales condiciones incumplen principios básicos de prevención de riesgos laborales y exponen diariamente a policías y usuarios a situaciones potencialmente peligrosas.

Ante esta situación, exige una evaluación urgente de la situación operativa, estructural y de prevención de riesgos laborales de la Unidad de Documentación de Torrevieja, la creación urgente de nuevas dependencias adecuadas a la realidad poblacional y migratoria de la ciudad y la ampliación inmediata del catálogo de puestos de trabajo y solicita la recuperación de las competencias en materia de extranjería y la celebración urgente de una reunión con el subdelegado del Gobierno de Alicante para buscar soluciones inmediatas.

Noticias relacionadas y más

Desde Jupol advierten de que la situación actual “no puede prolongarse ni un día más” y recuerdan que “no se puede seguir prestando un servicio público esencial en condiciones tercermundistas mientras la presión poblacional y migratoria continúa creciendo año tras año”.

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