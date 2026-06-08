Orihuela prevé recaudar 21,6 millones con la subasta de tres parcelas municipales para 255 viviendas en la Costa

El Ayuntamiento de Orihuela ha iniciado el procedimiento de subasta pública de tres parcelas municipales ubicadas en diferentes puntos de la Costa, una operación con la que el Consistorio espera ingresar en las arcas municipales como mínimo 21,6 millones de euros para destinarlos íntegramente a inversiones en infraestructuras en el litoral oriolano.

¿Más casas en el litoral a cambio de servicios? Operaciones de este tipo de venta de suelo para hacer caja se han llevado a cabo en diferentes mandatos, desde José Manuel Medina hasta Monserrate Guillén y Emilio Bascuñana, siempre millonarias y siempre con el propósito de que revierta en la zona, pero el dinero al final se ha ido a otros puntos del municipio. Si no que le pregunten a los residentes -de aquellos barros estos lodos-, aunque el bipartito de PP y Vox asegura que esta vez será así. Con todo, vistos los antecedentes, pudiera parecer un brindis al sol de la costa, sin olvidar que se han aprobado dos presupuestos con inversiones pendientes de ejecutar, por lo que fondos hay, pero se necesita agilidad administrativa para llevarlos a cabo.

Además, es cuanto menos curioso que haya parcelas para vender, pero dificultades para disponer de suelo para dotaciones, como se ha visto por ejemplo con el colegio Número 20, el ecoparque fijo o el segundo centro de salud.

Terrenos

En concreto, los terrenos en puja son la parcela R4 del PAU 20 La Ciñuelica, de 7.253 metros cuadrados, con un precio de salida de 4.154.931 euros para 66 viviendas cerca del término municipal de Torrevieja; la R-11 de la urbanización La Cuerda, próxima a zonas pendiente de desarrollo, de 15.861 metros cuadrados y valorada en 6.130.119 euros para 89 viviendas, y la AUR-38 del PAU 21 Peña del Águila, de 14.982 metros cuadrados, con un precio de licitación de 11.332.560 euros para 100 viviendas de alta exclusividad en torno al golf. En conjunto, la operación, con un total de 255 inmuebles en algo más de 30.000 metros cuadrados alcanza un importe inicial de 21.617.611 euros, cantidad que el ejecutivo cree que podrá incrementarse al tratarse de una subasta al alza.

Ubicación de las parcelas en subasta / Información

Esta subasta ya se recogía en el informe económico que sustentaba los presupuestos de 2024, aunque en esa ocasión el documento no especificaba cifras, ya que estos ingresos dependerían tanto del valor del mercado como del precio final de la subasta, que no llegó a realizarse.

Tampoco se produjo el año pasado, pese a que el mismo informe para el ejercicio de 2025 afirmaba que la subasta estaba en tramitación e incluso ya arrojaba cifras, bastante inferiores a las que finalmente se han avanzado este lunes. La previsión era entonces que el procedimiento permitiría la construcción de 248 viviendas y unos ingresos adicionales de 790.624 euros, 20 millones menos. En la parcela de La Ciñuelica, 65 viviendas previstas con una recaudación estimada de 138.735 euros; en La Cuerda, 89 viviendas y unos ingresos de 246.329 euros y en Peña del Águila 94 viviendas que aportarían 405.559 euros a las arcas municipales.

Expectativas

Hay que recordar que Intervención señaló que los cálculos se fundamentaban en "hipótesis no contrastadas y nada realistas", en referencia también a que se inflaba el impuesto sobre construcciones, por lo que la interventora llamaba al equipo de gobierno a rebajar la previsión de ingresos cifrados en 7,7 millones frente a los 2,8 que entraron a las arcas bajo este concepto en 2024, una cifra muy inferior a los 8,8 previstos en las cuentas de ese ejercicio, pero igualmente una rebaja de expectativas que fue insuficiente para Intervención. No en vano, el cálculo se hacía teniendo en cuenta la modificación de este impuesto que establecía 797 euros por metro cuadrado, lo que implicaba una subida de un 59 % con respecto al módulo actual, totalmente desfasado, de 500 euros. Un cambio que ya estaba en curso pero que a día de hoy sigue sin aprobarse.

En la misma línea, Intervención indicaba que aún no se habían publicado los procedimientos de subasta, presuponiendo además que los promotores que las adquieran solicitarán el número total de licencias permitidas en cada una de ellas. Así, tampoco consideraba prudente "presupuestar ingresos por hipótesis difícilmente verificables".

Como ejemplo cabe citar que en 2020 el Ayuntamiento sacó a subasta otras tres parcelas en la Costa con una expectativa de recaudar 21 millones que finalmente fueron 683.000.

El alcalde y los ediles de Patrimonio y Costa presentan la subasta / Información

Adjudicación

El concejal de Patrimonio, Matías Ruiz, que es el área que ha activado el trámite, ha explicado que el Consistorio ha decidido impulsar esta operación en "un momento especialmente favorable para el mercado inmobiliario, con el objetivo de obtener el máximo rendimiento posible de unos activos municipales, convirtiendo suelo municipal en infraestructuras y servicios para los vecinos".

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, resultando adjudicataria la oferta económica más elevada. Las empresas interesadas dispondrán de un plazo de 15 días naturales para presentar sus ofertas y deberán aportar una garantía previa del 2 % del valor de licitación sin IVA.

En forma de inversión

Por su parte, el edil de Costa, Manuel Mestre, ha remarcado que los recursos obtenidos se destinarán íntegramente a esta parte del municipio: "No hablamos solo de una operación económica, sino de una apuesta política, una decisión de gobierno y una forma de entender la gestión municipal", porque "Orihuela Costa necesita inversiones, servicios y una financiación adecuada a su realidad actual".

En este sentido, ha recordado que durante años la Costa ha experimentado un importante crecimiento poblacional y turístico que debe ir acompañado de nuevas infraestructuras, equipamientos y servicios. Asimismo, ha puesto en valor que aproximadamente una tercera parte de las inversiones municipales ya se están ejecutando en Orihuela Costa, una línea de trabajo que se verá reforzada con los recursos procedentes de esta subasta.

Finalmente, el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha asegurado que la decisión se adopta desde la "responsabilidad" y "con el firme compromiso de seguir mejorando una de las zonas más importantes del municipio" y que "necesita inversiones fundamentales para mantener y mejorar la calidad de vida de sus vecinos".

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El regidor ha destacado que una parte muy importante de los fondos obtenidos se destinará a las infraestructuras hídricas y a garantizar los recursos de abastecimiento necesarios para el presente y el futuro de la Costa, así como avanzar en otras actuaciones estratégicas como el acondicionamiento del segundo centro de salud y el desarrollo de nuevas dotaciones y equipamientos. "Cada euro que salga de estas parcelas volverá a Orihuela Costa en forma de inversión. Estamos hablando de proyectos necesarios para asegurar el desarrollo, el mantenimiento de los servicios y el futuro de una de las grandes joyas de nuestro municipio", ha afirmado el alcalde.