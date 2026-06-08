Orihuela renueva el contrato de mobiliario urbano tras una década caducado

El Ayuntamiento de Orihuela ha licitado la conservación, reposición, mantenimiento y explotación publicitaria del mobiliario urbano del municipio. Tras más de veinte años sin este servicio, la actuación permitirá modernizar marquesinas, mupis, postes de señalización y otros soportes presentes en la vía pública, unos elementos que forman parte del paisaje y que necesitan actualizarse no solo por la imagen que proyectan, sino también para facilitar la movilidad, la accesibilidad y la información que se ofrece tanto a vecinos como a visitantes.

Los pliegos del contrato indican que la finalidad es doble: por un lado, asegurar la prestación de un servicio público esencial vinculado a la información urbana, la movilidad y la imagen de la ciudad; y por otro, permitir la explotación publicitaria ordenada del dominio público, garantizando el equilibrio entre el interés general y la viabilidad económica de la actividad.

Para ello, el Consistorio ha elegido el modelo concesional, trasladando al concesionario la inversión inicial y el riesgo de explotación con una duración de cinco años, sin posibilidad de prórroga, para la conservación, reposición, mantenimiento y explotación publicitaria de marquesinas de transporte público, mupis, postes de señalización comercial e institucional, quioscos, directorios urbanos, señalización de accesos, señalización de monumentos históricos, monopostes y otros soportes distribuidos por todo el término municipal.

La última empresa que recibió la adjudicación para la gestión de estos espacios inició la concesión en 2002 comprometiéndose a invertir en infraestructura publicitaria un total de 1,2 millones de euros a cambio de explotarla durante 15 años, un periodo que expiró en 2017. Ya en 2020 Cambiemos advirtió de que la adjudicataria llevaba tres años explotando esos espacios publicitarios fuera de contrato, ya que al finalizar todos esos elementos tendrían que haber pasado al catálogo de bienes municipales para que el Ayuntamiento los explotara directamente o sacara a concurso su explotación, algo que no había sucedido, calificando estos hechos de "grave irregularidad en la gestión de contratos públicos".

En mayo de 2022, tras la moción de censura de PSOE y Ciudadanos, fue el PP el que instó al equipo de gobierno a precintar los soportes de mobiliario urbano publicitario, ya que estaban funcionando sin contrato y la empresa llevaba casi cinco años explotándolos gratis, sin que la Concejalía de Infraestructuras, en manos de la formación naranja, hubiera regularizado el contrato que había expirado, remarcaban los populares. Han tenido que pasar cuatro años más para que haya llegado la nueva concesión.

Inventario

El inventario municipal indica que hay 299 de estos elementos ya instalados en Orihuela, entre los que se encuentran 18 mupis, 16 mupis integrados en marquesinas, 67 postes de señalización comercial, cuatro quioscos, cuatro columnas de libre expresión, cinco elementos de señalización de monumentos históricos, 16 señales de acceso, 15 directorios urbanos, 31 marquesinas, 115 postes de señalización institucional y ocho monopostes.

Además de conservar y mantener estos elementos, la empresa adjudicataria deberá incorporar nuevo mobiliario urbano asumiendo el coste. En concreto, el contrato contempla la instalación de 220 elementos nuevos (10 marquesinas de autobús, 18 mupis, 67 postes de señalización comercial, 10 elementos de señalización de monumentos históricos y 115 postes de señalización institucional).

Asimismo, la concesionaria deberá acometer trabajos de rehabilitación y puesta a punto del mobiliario existente, actuando sobre 31 marquesinas, cuatro quioscos, 15 directorios urbanos, ocho monopostes, 16 soportes de señalización de accesos y cinco elementos de señalización de monumentos históricos.

Otro de los aspectos destacados de esta actuación será la retirada de elementos que han quedado obsoletos, ente los que figuran 80 vallas publicitarias y cuatro columnas de libre expresión. Según la concejala de Seguridad Ciudadana y Contratación, Mónica Pastor, esto implica la eliminación de aquellas vallas que afectan al paisaje urbano, una petición histórica del litoral, donde vecinos en torno a la N-332 han reclamado en múltiples ocasiones su retirada. "Todo este proyecto va a aportar orden e imagen a Orihuela. Va a mejorar nuestro paisaje urbano, va a darnos modernidad y va a contribuir a proyectar una mejor imagen de nuestro municipio", ha afirmado la edil.

Inversión

La inversión prevista asciende a 319.950 euros destinados a la instalación de nuevo mobiliario urbano, a los que se suman otros 92.600 euros para el reacondicionamiento y mejora de los elementos existentes.

Además, la adjudicataria deberá asumir un coste anual de mantenimiento valorado en 43.650 euros, así como todos los gastos derivados de personal, vehículos, instalaciones, suministros, reparaciones, seguros y demás obligaciones necesarias para la correcta prestación del servicio. En total, se estima una inversión de 1,6 millones durante cinco años.

En cuanto a ingresos, se prevén unos 28.000 euros al mes, lo que suponen 345.000 anuales y 1.726.800 euros durante los cinco años de contrato.

Por su parte, el Ayuntamiento percibirá un canon mínimo anual de 17.412 euros, cantidad que podrá ser mejorada por las empresas licitadoras durante el proceso de adjudicación.

En este sentido, Pastor ha recalcado que se trata de "una actuación muy necesaria para el municipio, ya que es un servicio que lleva sin realizarse más de veinte años", destacando que una de las principales ventajas de este modelo es que toda la inversión será asumida por la adjudicataria. "La empresa realizará una inversión importante para mejorar el mobiliario urbano de Orihuela sin que el Ayuntamiento tenga que asumir ese coste", ha añadido.

Asimismo, el Consistorio mantendrá espacios reservados para campañas institucionales, sociales, culturales, educativas, turísticas y de interés público, garantizando así que estos soportes continúen siendo una herramienta útil de comunicación con la ciudadanía.

Pastor ha concluido que esta licitación supone "un paso adelante en la mejora de la imagen urbana y en la gestión responsable del espacio público, al tiempo que permitirá renovar elementos que acumulan años de servicio, mejorar la accesibilidad, reforzar la señalización y seguir avanzando en la modernización de Orihuela".