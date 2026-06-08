Sanidad adjudica la ampliación del servicio de hemodiálisis del Hospital de Torrevieja por 724.000 euros

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado a la empresa Fulton Servicios Integrales la ejecución de las obras de ampliación del servicio de Hemodiálisis del Hospital Universitario de Torrevieja por 724.000 euros (IVA incluido), con una rebaja en el concurso abierto de 54.000 euros sobre el precio de licitación, lo que supone una baja del 7 %. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de ocho meses.

El Hospital Universitario de Torrevieja ampliará este servicio con la construcción de una nueva sala de crónicos sobre una cubierta plana no transitable del propio edificio, situada en el nivel 0, en el extremo sureste del centro sanitario.

El proyecto básico y de ejecución, plantea una intervención destinada a reforzar la capacidad asistencial del área de Nefrología y dar respuesta al programa de necesidades trasladado por el Departamento de Salud de Torrevieja y por la coordinación y supervisión del servicio.

La actuación permitirá habilitar una nueva sala, la denominada sala de crónicos 3, conectada directamente con la actual sala de crónicos 2. Para abrir esa comunicación se eliminará uno de los puestos existentes, pero la nueva dependencia incorporará nueve puestos de tratamiento, lo que supondrá un incremento neto de ocho puestos de hemodiálisis. El servicio de hemodiálisis del Hospital Universitario de Torrevieja cuenta con 29 puestos de hemodiálisis en esta unidad de Nefrología y 5 puestos adicionales en la UCI.

La última memoria anual del departamento de salud señala que el servicio de Nefrología es uno de los que presenta menor demora del hospital: el rango de espera en consultas externas va de los 2 días de Nefrología a los 264 días de Urología, con una media hospitalaria global de 59 días y subraya que la actividad de Nefrología volvió a crecer en 2025, especialmente en el área de diálisis, hasta alcanzar máximos de la serie histórica en pacientes atendidos en las tres técnicas: hemodiálisis en centro, hemodiálisis domiciliaria y diálisis peritoneal. También marca un máximo en sesiones anuales de hemodiálisis. Cuenta con una media de cien pacientes crónicos con necesidad de ser dializados y 16.000 sesiones anuales.

Una de las salas de hemodiálisis del Hospital Universitario de Torrevieja en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Descanso

El Hospital señala en el proyecto la necesidad de ampliar el espacio disponible para pacientes y personal sanitario. La nueva sala debe contar con una superficie mínima de ocho metros cuadrados por puesto, permitir el paso de sillas de ruedas y camillas, facilitar la circulación del personal y disponer de las conexiones necesarias para cada tratamiento. También se prevé un control de enfermería con visibilidad sobre los pacientes, dos aseos para usuarios, uno de ellos adaptado, un almacén para material y un área de descanso para el personal, ya que la existente se considera insuficiente.

La ampliación se ejecutará sobre una cubierta de unos 180 metros cuadrados, adosada a las fachadas de la sala de instalaciones y de la actual sala de crónicos 2, en este caso, a contrario que las recientes adjudicaciones, de obra nueva, no de prefabricadas.

El nuevo volumen tendrá una superficie construida de 181 metros cuadrados. La mayor parte corresponderá a la sala de crónicos. El resto se repartirá entre el control de enfermería, almacén, dos aseos, zona de descanso del personal y pasillo.

Nueva cubierta

La intervención incluye la demolición de la cubierta actual hasta dejar visto el forjado, la adecuación del nivel del suelo para igualarlo con las estancias colindantes, la ejecución de una nueva estructura metálica y una nueva cubierta, además de fachadas y acabados similares a los existentes para integrar la ampliación en la imagen del hospital. El proyecto incorpora también medidas de seguridad biosanitaria, como barreras físicas entre la obra y las áreas asistenciales, sellados de pasos de instalaciones, control del aire y limpiezas periódicas.

Las obras se han planteado para mantener en funcionamiento la sala de crónicos 2 durante la intervención. Para ello, el proyecto prevé actuar primero sobre la fachada de conexión, anular de forma provisional varios puestos y compartimentar después la zona hasta el techo, de manera que los trabajos puedan desarrollarse separados del área asistencial. Además, para mejorar la evacuación de la nueva zona, se proyecta una salida directa al exterior mediante una escalera de emergencia integrada en la fachada con lamas horizontales de aluminio.

Equipos

Desde que la Generalitat rescató, junto al resto del departamento, la gestión directa de este servicio ha realizado una inversión millonaria -más de seis millones de euros- en la renovación tecnológica de todos los equipos que Ribera Salud había mantenido fuera de su periodo útil de servicio, según los informes de la Generalitat.

El Hospital Universitario de Torrevieja cubre la asistencia sanitaria de 225.000 usuarios potenciales de Torrevieja, Orihuela Costa con Torremendo y Entreranjos, Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura, Rojales con buena parte de Heredades, San Miguel de Salinas, San Fulgencio, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura.