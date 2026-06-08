Sanidad inyecta más de 50.000 euros para modernizar el área de Urgencias del centro de salud de Callosa de Segura

El Departamento de Salud de Orihuela está ultimando las obras de reforma del área de Urgencias del centro de salud de Callosa de Segura, una actuación en la que la Conselleria de Sanidad ha invertido más de 50.000 euros con el objetivo de mejorar los espacios asistenciales, optimizar los circuitos de atención y reforzar la comodidad y funcionalidad tanto de pacientes como de profesionales.

La actuación, que se ha desarrollado en el Punto de Atención Continuada, ha permitido incorporar una nueva consulta de enfermería de urgencias, ampliando la capacidad asistencial y mejorando la organización del servicio. Además, se han renovado los accesos mediante la instalación de una puerta automática que mejora la accesibilidad, incrementa la seguridad y contribuye a mejorar la eficiencia energética del edificio.

Asimismo, está prevista la remodelación del área de admisión de Urgencias con nuevos mostradores de atención, lo que permitirá habilitar un puesto adicional de trabajo administrativo y mejorar la atención a los pacientes. También se están reformando los aseos de la zona de Urgencias para adecuarlos a las necesidades actuales del centro.

Actuación integral

Esta intervención se suma a otras actuaciones realizadas recientemente en el centro de salud dentro del plan de mejora de infraestructuras del Departamento de Salud de Orihuela. Entre ellas destaca la renovación completa de las ventanas del edificio, la actualización de la climatización, la mejora del sistema eléctrico mediante luminarias LED y la renovación de la red de fontanería.

También se han reorganizado espacios asistenciales para habilitar dos nuevas consultas destinadas a pruebas complementarias, como electrocardiogramas y espirometrías.

Las mejoras incluyen además la actualización de la señalización, con nueva cartelería en los accesos y en las consultas, adaptada a la incorporación de nuevos profesionales.

El equipo directivo junto a la nueva puerta automática de acceso a las Urgenicas / Información

La modernización se completa con la incorporación de nuevo equipamiento sanitario y mobiliario, entre ellos electrocardiógrafos, otoscopios, impresoras, camillas, mesas y sillas para las consultas, además de nuevas pantallas para los quioscos gestores de citas.

Estas actuaciones se suman a otras mejoras recientes como la renovación de la zona principal de admisión, la sustitución del ascensor -que conecta todas las plantas del edificio- y la adecuación de la escalera del centro.

Además, se han acondicionado las salas de reuniones y las zonas de descanso del personal, con el fin de mejorar los espacios de trabajo y bienestar de los profesionales.

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El gerente del Departamento de Salud, Mario Medina, junto a las directoras médica y de enfermería de Atención Primaria, María Aránzazu Seguí y Laura Párraga, han visitado el ambulatorio para conocer de primera mano la evolución de los trabajos. Durante la visita han estado acompañados por la coordinadora médica y la coordinadora de enfermería del centro, Raquel Gamín y María José Aniorte.