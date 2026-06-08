Torrevieja indemniza con 7.052 euros a una mujer al caer por la falta de un tablón del acceso a la playa de La Mata

La junta de gobierno local de Torrevieja asumió la responsabilidad del abono de una indemnización de 7.052 euros a una mujer por las fracturas y lesiones que le produjo la caída tras pisar un tablón en mal estado de una pasarela del acceso a la playa de La Mata sobra las 10.30 horas del 17 de mayo de 2023. La reclamación inicial de la afectada era de 34.000 euros.

El Ayuntamiento elevó el expediente administrativo al Consell Jurídic Consultiu para que lo valorara. El órgano consultivo concluyó que el Ayuntamiento debe indemnizar parcialmente a la reclamante, aunque reduce la responsabilidad municipal al 50% por entender que también hubo falta de diligencia de la peatona.

La caída tuvo lugar delante del puesto de Cruz Roja de esta playa torrevejense. Según el informe de la Policía Local, que recibió la llamada de emergencia y estuvo presente en lugar de los, la mujer cayó en la pasarela, no podía levantarse, que quejaba de un gran dolor en el hombroy las piernas y se había roto las gafas con el golpe. Los agentes observaron un desnivel en los tablones de madera que componen el acceso a la playa.

La accidentada fue trasladada en ambulancia a un hospital privado, donde fue diagnosticada de distintas lesiones, algunas de entidad, entre ellas una hemorragia subaracnoidea, fractura del suelo orbitario derecho, fractura del húmero, traumatismos en cadera y rodilla, además de otras complicaciones.

Mayor seguridad al caminar

El informe municipal de Urbanismo admitió que existía relación entre el mal estado de la pasarela y la caída. El técnico señaló que la zona incumplía las condiciones exigibles a un itinerario peatonal accesible, al presentar desniveles, discontinuidades y elementos sueltos. Por ello, consideró que el daño era imputable al Ayuntamiento, aunque propuso moderar la responsabilidad al 50% al entender que el defecto era visible y podía haberse evitado con mayor atención al caminar.

Ahora, la Policía debe ser testigo de los accidentes

La aseguradora del Ayuntamiento, que debe asumir todas las indemnizaciones de este tipo desde los 3.000 euros, defendió una posición mucho más restrictiva. O por decirlo con claridad: no quería asumir la indemnización. Alegó que no quedaba suficientemente probado que la caída se debiera al desperfecto, que el desnivel era de poca entidad y fácilmente apreciable a plena luz del día. Y lo que es más sorprendente. Para esta aseguradora los accidentes deben ser "presenciados" por la Policía Local para creer la versión de los afectados. Ponía en duda el informe de la víctima y la propia Policía Local porque no "estaba" en el momento en el se produjo el accidente. La alegación de la aseguradora -una empresa multinacional- señalaba textualmente: "Los agentes de la Policía Local no presenciaron la caída, y la documentación aportada solo contiene la declaración unilateral de la interesada. Aunque estaba acompañada de su marido, en el informe policial no se incluyen datos ni declaraciones de este último sobre lo sucedido. Por lo tanto, no se puede confirmar que la causa de la caída sea la descrita por la reclamante (sic)".

También rechazó la cuantía reclamada por la afectada y valoró las lesiones en 14.104 euros, que es la que se ha estimado para luego reducirla al 50 %.

Retirada de las tablas para sus sustitución por madera tecnológica / INFORMACIÓN

El Consell Jurídic Consultiu coincide finalmente con la tesis municipal -no con la aseguradora municipal-. El dictamen aprecia que hubo un deficiente mantenimiento de la pasarela y que existe relación de causalidad entre el estado del acceso y los daños sufridos. Sin embargo, también subraya que estas pasarelas de playa no son una superficie completamente lisa y plana, sino estructuras de tablones colocadas sobre una base inestable y expuestas a los agentes atmosféricos.

Consultivo

Por ello, el órgano consultivo aplica una concurrencia de culpas: una parte de la responsabilidad corresponde al Ayuntamiento por el estado de la pasarela y otra a la propia peatona, al entender que el desperfecto podía haberse sorteado con la diligencia exigible al transitar por este tipo de accesos. Esa compensación reduce la indemnización a la mitad de la valoración aceptada, hasta los 7.052,24 euros por concurrencia de culpas.

El dictamen también da un tirón de orejas al Ayuntamiento de Torrevieja sobre la dilación excesiva en la tramitación del expediente, que no considera justificada. La reclamación fue presentada el 8 de enero de 2024 y la propuesta de resolución municipal no llegó hasta el 15 de octubre de 2025, más de un año después.

D. Pamies

Resolución

La resolución de la que dio cuenta el concejal de Policía Local y secretario de la junta de gobierno Federico Alarcón puede recurrirse por la vía judicial de lo Contencioso Administrativo. Alarcón no especificó el tramo concreto en el que se produjo el accidente. Todo el acceso peatonal de la playa de La Mata fue renovado desde 2024 con una inversión millonaria para retirar la senda de tablones ubicada sobre la arena y sustituirla por madera tecnológica sin desniveles y con un anclaje y tarima estable. Una renovación que se llevó a cabo no solo por el lamentable estado de conservación que presentaba la senda sobre dominio público de la costa construida a principios de la década de los 2000. También por las constantes reclamaciones por caídas que se han ido produciendo a lo largo de los últimos años por tablones sueltos.

Los accesos a las playas y la senda están expuestos a la sanilidad y humedad del ambiente marino que deteriora los materiales. Costas obliga que las construcciones en dominio público se lleven a cabo con una intervención que evite soluciones con materiales convencionales. Exige maderas y estructuras que no puedan provocar impactos negativos al medio ambiente.

El expediente de reclamación por el que le dan la razón a esta accidentada es de los menos habituales. La mayor parte de las demandas son rechazadas o si son admitidas dan derecho a la percepción de una indemnización minima. Cada año el Ayuntamiento recibe y tramita decenas de reclamaciones por caídas en la vía pública por desperfectos en aceras, calzadas, caídas de ramas de árboles, mobiliario mal instalado o desprendido. Todas vinculadas al abandono municipal en su mantenimiento y que suelen liquidarse con un informe municipal señalando que la responsabilidad ha sido de quien reclama. Cuando se recibe esa primera respuesta los afectados suelen desistir. Y ya no aportan más documentación.