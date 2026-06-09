TORREVIEJA
El Ayuntamiento invierte otros 325.000 euros en ampliar de la flota de vehículos de la Policía Local de Torrevieja
Incorpora tres SUV patrulla, una furgoneta y cuatro motocicletas con equipamiento de última generación
El Ayuntamiento de Torrevieja anunció este lunes un nuevo refuerzo de los medios materiales de la Policía Local con la adquisición mediante renting de ocho nuevos vehículos policiales, una actuación que supone una inversión total de 325.770 euros durante los próximos cuatro años. El contrato contempla la incorporación de tres nuevos vehículos patrulla tipo SUV, una furgoneta policial de nueve plazas y cuatro motocicletas, todos ellos dotados de equipamiento policial "específico de última generación".
Renovación
La renovación de la flota responde "a la necesidad de mejorar la capacidad operativa del cuerpo policial ante el incremento de efectivos y el crecimiento constante de la ciudad", garantizando que los agentes dispongan de vehículos modernos, eficientes y adaptados a las exigencias actuales del servicio policial, según la nota de prensa del equipo de gobierno. La presentación de estos nuevos medios dispuestos frente al edificio principal del Ayuntamiento en la plaza de la Constitución corrió a cargo del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, el concejal de Seguridad y Emergencias, Federico Alarcón; el director general de la Policía Local, Alejandro Morer, y el intendente jefe de la Policía, Óscar Cartón.
El contrato se divide en dos lotes diferenciados. El primero incluye tres vehículos patrulla tipo SUV híbridos no enchufables y una furgoneta policial de nueve plazas destinada al traslado de personal policial. El segundo lote contempla la incorporación de cuatro motocicletas policiales equipadas para labores de vigilancia, control del tráfico y proximidad.
Los tres nuevos vehículos patrulla son SUV de gasolina híbridos no enchufables, con cambio automático, cinco puertas, cinco plazas, bajas emisiones y consumos reducidos, incorporando además los más avanzados sistemas de seguridad y asistencia a la conducción. Por su parte, la nueva furgoneta policial dispone de nueve plazas, motorización diésel, cambio automático y un amplio equipamiento destinado al transporte seguro y cómodo de efectivos policiales en operativos especiales, eventos multitudinarios y dispositivos extraordinarios.
Todos los vehículos incorporan la imagen corporativa oficial de la Policía Local de Torrevieja y están dotados de equipamiento policial específico, incluyendo sistemas luminosos LED de emergencia, sirenas electrónicas, emisoras TETRA, sistemas de megafonía, focos de iluminación operativa, cámaras de asistencia al estacionamiento, segunda batería auxiliar y rotulación homologada.
Intervención
Además, cuentan con material de intervención y seguridad como extintores, botiquines completos, mantas ignífugas, elementos de señalización vial, linternas profesionales, cintas de balizamiento y otros accesorios destinados a mejorar la capacidad de respuesta de los agentes en cualquier tipo de incidencia.
La inversión asciende a 325.770 euros (IVA incluido) para los 48 meses de duración del contrato. De esta cantidad, 243.064 euros corresponden al lote de los tres patrullas y la furgoneta policial, mientras que 82.705,92 euros se destinan a las cuatro motocicletas.
La nota de prensa olvida mencionar qué empresas han resultado ganadoras de los concursos públicos: son Transtel para el lote de vehículos y Cooltra Montors para el caso de las motocicletas.
Todos los gastos
El contrato incluye todos los gastos asociados al uso de los vehículos: mantenimiento integral, reparaciones mecánicas, sustitución de neumáticos, inspecciones técnicas, seguros a todo riesgo sin franquicia, asistencia en carretera las 24 horas, impuestos, matriculación y homologaciones. Asimismo, en caso de averías prolongadas o siniestros, la empresa adjudicataria deberá proporcionar vehículos de sustitución para garantizar que el servicio policial no se vea afectado.
La apuesta por el renting permite al Ayuntamiento disponer de una flota permanentemente actualizada, evitando costes futuros de adquisición y mantenimiento de vehículos envejecidos, además de garantizar que la Policía Local cuente con medios modernos, seguros y tecnológicamente avanzados para desarrollar su labor diaria.
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