Barcos de sal de Torrevieja: así se "cuaja" la tradición artesanal nacida en la laguna rosa

Cada año por estas fechas comienza el "cuaje" de los tradicionales barcos de sal de Torrevieja. Esta artesanía salinera es una de las señas de identidad más singulares de la Vega Baja y el resto de la provincia de Alicante: una tradición cuyo procesoestá ligado históricamente a la laguna salada y a las condiciones meteorológicas de la primavera y el comienzo del verano.

Tal y como recoge Proyecto Mastral, "el proceso de elaboración es totalmente artesanal y depende mucho del tiempo, especialmente del viento, ya que condiciona el proceso de cristalización de la sal en las maquetas que se preparan en el taller". Recientemente, Torrevieja ha impulsado la obtención de la Indicación Geográfica Protegida para la artesanía salinera como sello de calidad.

Una artesanía ligada a la historia de Torrevieja

El Ayuntamiento de Torrevieja define la artesanía salinera como una de las manifestaciones culturales más singulares de la ciudad y la vincula directamente con la laguna de Torrevieja, un espacio de gran valor paisajístico y medioambiental. En este entorno, el hogar para flamencos y otras especies, se desarrolla el proceso conocido como “cuaje”, mediante el cual la sal recubre lentamente objetos y maquetas introducidos en la laguna.

Según indica el Consistorio, esta práctica comenzó a desarrollarse en el siglo XIX por los propios trabajadores de las salinas y, con el paso del tiempo, dio lugar a maquetas navales que hoy se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Torrevieja. Los barcos de sal representan la relación histórica de la ciudad con el mar, el puerto y la actividad salinera.

Cómo se hacen los barcos de sal

El portal turístico Torrevieja.com explica que el barco de sal se confecciona sobre madera forrada con tela blanca y se entrelaza con hilo blanco para formar las velas. Cuando llega la época del cuaje en las salinas, generalmente en torno a mayo y junio, las piezas se introducen durante unos días en las salinas y salen cristalizadas por la sal.

El resultado depende de la naturaleza y de la precisión artesanal. Y es que para que la sal cristalice de manera uniforme no basta únicamente con sumergir las estructuras en el agua: son necesarias las condiciones concretas relacionadas con la salinidad, la temperatura y el viento. Este compendio de factores convierten cada barco de sal en una pieza única irrepetible.

La Escuela Municipal de Artesanía Salinera de Torrevieja muestra en FITUR una de las tradiciones más singulares de la ciudad / INFORMACIÓN

La Escuela Municipal de Artesanía Salinera

Con el fin de preservar y difundir esta tradición, el Ayuntamiento de Torrevieja creó el pasado 2021 la Escuela Municipal de Artesanía Salinera, integrada en el Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta”. En la escuela, el alumnado trabaja en el taller de construcción de maquetas durante los meses de otoño e invierno para, una vez llegado el verano, desarrollar la campaña de cuaje en la laguna.