La suerte de Euromillones llega a Torrevieja con un premio de más de 23.000 euros

La suerte ha vuelto a visitar la provincia de Alicante. El sorteo de Euromillones celebrado este martes 9 de junio ha dejado un premio de 23.201,76 euros en Torrevieja, gracias a un boleto acertante de tercera categoría (5 aciertos) validado en la localidad.

Se trata del único boleto premiado en España en esta categoría, mientras que en el conjunto de Europa se han contabilizado un total de nueve acertantes que recibirán la misma cuantía.

Dónde se validó el boleto premiado en Torrevieja

El boleto agraciado fue validado en el punto de venta situado en la calle Fragata, 4, en Torrevieja, según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

La administración vuelve así a repartir suerte en la Vega Baja con uno de los premios destacados del sorteo de este martes.

La combinación ganadora del Euromillones de hoy

La combinación premiada en el sorteo del martes 9 de junio de 2026 ha sido la siguiente:

Números: 02, 07, 23, 44 y 46

Estrellas: 03 y 05

El Millón: CTV51978

Un bote de 174 millones de euros

El gran premio de la noche no encontró ganador. No se registraron acertantes de primera categoría (5 números y 2 estrellas) ni en España ni en el resto de países participantes.

Por ello, el bote de 174 millones de euros seguirá acumulándose para el próximo sorteo de Euromillones.

Resultados del sorteo en España

En esta ocasión se registraron:

0 acertantes de primera categoría (5 + 2)

2 acertantes de segunda categoría (5 + 1) en España , con un premio de 148.909,66 euros

, con un premio de 1 acertante de tercera categoría (5 + 0) en España, el boleto validado en Torrevieja, premiado con 23.201,76 euros

La localidad alicantina vuelve así a colarse entre las protagonistas de los sorteos nacionales gracias a un premio que supera los 23.000 euros.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

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Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.